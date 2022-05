L'Union Saint-Gilloise face à son destin

Dimanche n'était que la première mi-temps. Ce mercredi, l'Union Saint-Gilloise va tenter de reprendre le fauteuil de leader, ou au moins de rester au coude-à-coude avec le Club de Bruges.

Les visages étaient sombres au coup de sifflet final au Parc Duden. Le scénario tant craint s'est matérialisé : le FC Bruges est venu l'emporter à l'Union, reprenant la tête du championnat et se plaçant en position de force avant de recevoir le désormais ex-leader au Jan Breydel. On peut s'y attendre : l'USG sera reçue par un public chauffé à blanc, qui mettra une pression terrible sur l'adversaire, sur l'arbitre, et poussera les Blauw & Zwart. Une victoire mettrait trois points d'écart entre Bruges et l'Union, et avec deux matchs à jouer, cet écart pourrait bien être fatal.

Mais Felice Mazzù insistait après la défaite : "Ce n'est pas fini, les gars ! Je ne veux pas vous voir la tête basse, je ne veux pas vous voir fatigués. Il y a un deuxième match mercredi", lançait le coach unioniste. Toute la grandiose saison de l'Union ne sera pas gâchée en cas de défaite à Bruges, mais il resterait comme un goût amer, un goût d'inachevé, aussi incroyable que cela puisse paraître. L'Union Saint-Gilloise fait face à son destin ce soir.

La sélection unioniste :