Un tout bon Clinton Mata contre l'Union : "On veut finir le travail dimanche"

Clinton Mata a été très bon ce mercredi face à l'Union Saint-Gilloise. Le latéral brugeois sait qu'il pourrait bien remporter son dernier titre avec les Blauw & Zwart.

Est-on en train d'assister aux derniers matchs de Clinton Mata avec le Club de Bruges ? Il y a en tout cas une impression de dernière chance pour le Belgo-Angolais s'il voulait décrocher, enfin, ce gros transfert qu'il attend tant. Et dans ces Playoffs, Mata se montre à son avantage, comme pour faire des adieux de qualité au public brugeois. Avec un titre ? Il l'espère. Ce mercredi, il a été très solide face à l'Union Saint-Gilloise, qu'il salue. "Chapeau aux Unionistes, ils peuvent être fiers car ils nous ont bousculés aujourd'hui", déclarait Clinton Mata après la victoire.

"Il faut être honnête, ce soir, la première mi-temps était pour eux et la seconde pour nous. Cela s'est joué sur des détails", estime-t-il encore. "La chance était avec nous. Le public, aussi, a joué son rôle comme on pouvait s'en douter. On peut en être fiers". Mata espère désormais pouvoir aller chercher un nouveau titre. "Il faut finir le travail dimanche à l'Antwerp et être champions".