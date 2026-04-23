STVV STVV
2-0
Anderlecht Anderlecht
stvSTVV
andAnderlecht
(Ryotaro Ito) Keisuke Goto 75'
1-0
(Ilias Sebaoui) Ryan Merlen 90+2'
2-0
Date: 23/04/2026 20:45
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 4

Cette fois, pas de braquage pour Anderlecht : Goto libère Saint-Trond, qui conserve le podium !

Florent Malice
Florent Malice depuis le Stayen
| Commentaire
Cette fois, pas de braquage pour Anderlecht : Goto libère Saint-Trond, qui conserve le podium !
Photo: © photonews

On a bien cru qu'on allait encore vivre un scénario "à l'Anderlechtoise" dans ce match, avec un adversaire supérieur mais qui finit par se faire piéger. Saint-Trond, cependant, a tenu bon et montré pourquoi il était troisième.

Après deux victoires étriquées et un peu miraculeuses qui les avaient mis sur du velours, Anderlecht se déplaçait au Stayen avec un objectif clair : le podium, désormais à portée. Avec aussi l'objectif de mieux commencer ses matchs, et on pourra au moins dire que la première période des Mauves à Saint-Trond aura été la moins mauvaise de ces Playoffs pour le moment.

Pas de quoi dire pour autant qu'elle a été bonne, car sur son synthétique, STVV aura fait par moments danser son adversaire. Dès les premiers instants, Vanwesemael, puis Ito profitent des largesses défensives du RSCA (2e, 4e). Bertaccini réplique et alerte Kokubo (5e) qui, en-dehors de quelques frayeurs qu'il s'occasionnera tout seul, n'aura plus rien à faire.

Dans l'autre sens, on soupire parfois de plaisir à voir Matsuzawa mettre Saliba ou Maamar au supplice. C'est le joueur prêté par Anderlecht, Keisuke Goto, qui s'offre la plus belle occasion d'une lourde frappe après avoir été trouvé après un splendide geste d'Ito (26e).

On se demande par moments quels Anderlechtois auraient leur place dans le onze des Canaris, et la réponse ne plairait pas à Michael Verschueren. Mais on se dit aussi que Saint-Trond pourrait finir par regretter de ne pas marquer quand on repense au scénario des deux matchs précédents pour Anderlecht ; à la pause, c'est 0-0, Coosemans ayant sauvé ses couleurs devant Sebaoui sur une nouvelle magnifique trudonnaire (41e). 

Keisuke Goto au bon souvenir d'Anderlecht 

Au fil de la seconde période, on se  dit que le scénario pourrait bien ressembler à celui des semaines précédentes. Car c'est Anderlecht qui fait cette fois circuler le ballon et se montre dangereux, Llansana manquant le cadre (55e), tout comme Bertaccini (57e) après un bon travail de Cvetkovic à la récupération. 

Sur une sortie très moyenne de Kokubo après un nouveau contre, on passe vraiment tout près de la correctionnelle pour STVV (64e), qui tremble. Les Canaris vont alors se réveiller : Matsuzawa envoie un excellent centre que Sebaoui aurait dû reprendre (68e). Keisuke Goto, lui, reprendra parfaitement, en extension, celui de Vanwesemael pour libérer le Stayen (1-0, 74e). Le solide attaquant japonais livre un match qui peut encore laisser des regrets à son employeur, mais il ne se serait certainement pas épanoui comme ça au RSCA.

Kokubo se rattrape de ses errances d'un superbe arrêt réflexe devant Moussa Diarra pour éviter l'égalisation rapide (77e). Le RSCA, qui disputait peut-être jusque là, ironiquement, son moins mauvais match en Playoffs, est sonné. Goto a même l'occasion de faire le break (85e). Taravel n'a pas les armes sur le banc pour faire la différence, et le break tombera même via Ryan Merlen (90e+3) pour tuer tout suspens. Les Canaris reprennent cinq points d'avance sur le RSCA, qui retombe les pieds sur terre. 

Les compositions

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STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 8.31 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Vanwesemael Robert-Jan 90' 7.14 -
  • Précision des passes: 34/41 (82.9%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Musliu Visar 90' 7.79 -
  • Précision des passes: 57/63 (90.5%)
Plus de stats
Taniguchi Shogo 90' 7.29 -
  • Précision des passes: 50/59 (84.7%)
  • Interceptions: 6
  • Précision des longs ballons: 4/14 (28.6%)
Plus de stats
Pupe Joedrick 66' 6.9 -
  • Précision des passes: 21/28 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Sissako Abdoulaye 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 44/50 (88%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Yamamoto Rihito 71' 6.66 -
  • Précision des passes: 37/46 (80.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Matsuzawa Kaito 85' 7.2 -
  • Précision des passes: 21/28 (75%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Ito Ryotaro A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 46/53 (86.8%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Sebaoui Ilias A 90' 7.69 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 26/31 (83.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Goto Keisuke 85' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 10/15 (66.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Mbe Soh Loïc 5' 7.0  
Plus de stats
Delpupo Isaias 0'  
Merlen Ryan 19' 7.38 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Merlen Ryan 0'  
Juklerød Simen 24' 7.27 -
  • Précision des passes: 13/15 (86.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Diriken Alouis 0'  
Diouf Oumar 5' 6.51  
Plus de stats
Shinkawa Shion 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.84 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 6/24 (25%)
Plus de stats
Maamar Ali 70' 6.47 -
  • Précision des passes: 17/21 (81%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Sardella Killian 90' 6.72 -
  • Précision des passes: 53/61 (86.9%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Diarra Moussa   90' 6.31 -
  • Précision des passes: 45/59 (76.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 6/19 (31.6%)
Plus de stats
Augustinsson Ludwig 90' 5.57 -
  • Précision des passes: 16/31 (51.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
  • Ballons perdus: 22
Plus de stats
Llansana Enric 85' 6.34 -
  • Précision des passes: 39/44 (88.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Saliba Nathan-Dylan   90' 6.13 -
  • Précision des passes: 27/33 (81.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Degreef Tristan 90' 6.41 -
  • Précision des passes: 17/21 (81%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/6 (0%)
Plus de stats
Verschaeren Yari 70' 6.02 -
  • Précision des passes: 11/19 (57.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Bertaccini Adriano 80' 6.42 -
  • Précision des passes: 23/28 (82.1%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo 90' 6.05 -
  • Précision des passes: 14/17 (82.4%)
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Hey Lucas 0'  
Angely Mathys 0'  
Camara Ilay 20' 6.64 -
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Hazard Thorgan 20' 6.47 -
  • Précision des passes: 8/13 (61.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Rits Mats 0'  
Heekeren Justin 0'  
Kana Marco 0'  
Nga Kana Joshua 5' 6.19  
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
De Ridder Alexander 0'  
da Costa Coba 10' 5.89 -
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
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