Date: 03/05/2026 18:30
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 6
Anderlecht n'a rien pu faire : le Club de Bruges profite du faux-pas unioniste et prend la tête !
Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
| Commentaire
Anderlecht n'a rien pu faire : le Club de Bruges profite du faux-pas unioniste et prend la tête !
Photo: © photonews

Le Club de Bruges a par moments été un peu bousculé par Anderlecht, mais a fait preuve d'une efficacité à toute épreuve pour s'imposer largement.

Si vous espériez voir un "topper" digne de ce nom ce dimanche au Lotto Park, vous aurez été déçu : l'ambiance en était digne, avec un public anderlechtois chauffé à bloc et des supporters brugeois au diapason vu l'importance de l'enjeu. Mais le niveau affiché sur le terrain était loin d'être à l'avenant.

Jérémy Taravel avait décidé, à la surprise générale, de titulariser Mathys Angély en défense centrale. Le jeune français a du football dans les pieds, c'est évident, mais il n'est pas verni : sur le deuxième débordement de Forbs (chaque fois plus vif qu'Augustinsson), Angély pousse le ballon dans ses propres filets (0-1, 8e).

Les débuts d'Angély auraient même pu virer au cauchemar quand, sur un long ballon, il se fait totalement rouler dans la farine par Tzolis... qui heurte le poteau, Coosemans déviant légèrement la frappe du Grec (12e). Anderlecht n'est pas dedans mais obtient une phase arrêtée qui va casser le rythme du match : pendant près de 10 minutes, Jackers est sonné par un choc avec Diarra, et il quitte le terrain sur civière, remplacé par Van den Heuven (20e).

Anderlecht bouge Bruges, mais...

Le match perd alors toute cohérence sur le plan footballistique. Hugo Siquet blesse Moussa Diarra (29e), remplacé par Ilic ; les erreurs techniques se multiplient des deux côtés. Hazard trouve Degreef d'un rare bon ballon, Ordoñez le stoppe sans que Laforge siffle : la tension monte. Le jeune Tristan Degreef est d'ailleurs celui qui pousse ses équipiers en permanence, envoie le premier tir bruxellois sur Van den Heuvel (34e). Il est aussi à la base, d'une frappe déviée, de la seule vraie grosse occasion anderlechtoise (45e+3).



Taravel réagit à la pause : il sort un Llansana catastrophique pour Nathan De Cat, dont le retour est acclamé. Mais si l'entame de la seconde période donne l'impression que le 1-1 est proche, le Club de Bruges n'a qu'à tranquillement attendre : après que Vetlesen soit passé tout près du 0-2 sur un coup-franc bien donné, une grosse erreur de Coosemans à la relance permet à Joaquin Seys de servir Carlos Forbs sur un plateau (59e, 0-2). 

Bruges punit des Mauves trop tendres 

Hugo Vetlesen fait ensuite le show et lance Christos Tzolis après un joli contrôle orienté : la défense anderlechtoise est aux abonnés absents et le Grec foudroie Coosemans d'une frappe croisée (61e, 0-3). C'est clinique. La messe est dite. Tout ne sera pas à jeter côté RSCA : le retour de De Cat fera indéniablement du bien tant son association avec Kana est prometteuse, et Chino Huerta retrouve lui aussi les terrains.

Mais c'est bien l'armada brugeoise qui continue les assauts en fin de match : une talonnade géniale de Vanaken aurait mérité une meilleure finition de Tzolis (77e), avant que Tzolis se heurte à Coosemans sur une nouvelle approximation d'Angély (78e). Finalement, c'est Anderlecht qui sauve l'honneur via Mihajlo Cvetkovic (83e, 1-3), trop tard pour permettre une remontée... même si sans une main ferme de Van den Heuvel devant Huerta (87e), on aurait pu vivre une fin de match de folie.

Il n'en sera rien : le FC Bruges, sans disputer un match éblouissant, profite pleinement du faux-pas de l'USG au Stayen et prend la tête du championnat à 4 journées de la fin. Pour de bon ? 

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.65 -
  • Arrêts: 6
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 7/37 (18.9%)
  • Ballons perdus: 22
Plus de stats
Camara Ilay 69' 6.16 -
  • Précision des passes: 40/46 (87%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Angely Mathys 90' 6.29 4
  • Précision des passes: 66/70 (94.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Diarra Moussa 29' 5.72 -
  • Précision des passes: 6/9 (66.7%)
Plus de stats
Augustinsson Ludwig 90' 6.35 -
  • Précision des passes: 48/56 (85.7%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Kana Marco   90' 6.5 -
  • Précision des passes: 62/68 (91.2%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Verschaeren Yari 76' 6.38 -
  • Précision des passes: 27/29 (93.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Llansana Enric 45' 5.86 -
  • Précision des passes: 13/18 (72.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Degreef Tristan 90' 5.97 -
  • Précision des passes: 29/41 (70.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo 90' 6.62 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 14/21 (66.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Hazard Thorgan 69' 6.38 -
  • Précision des passes: 40/45 (88.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Hey Lucas 0'  
Ilic Mihajlo 61' 6.61 -
  • Précision des passes: 48/54 (88.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Huerta César 14' 5.97 -
  • Précision des passes: 14/15 (93.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Rits Mats 0'  
Heekeren Justin 0'  
Nga Kana Joshua 0'  
De Cat Nathan   45' 5.66 -
  • Précision des passes: 19/25 (76%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
da Costa Coba 0'  
Maamar Ali 0'  
Bertaccini Adriano A 21' 6.82 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Kanate Ibrahim 21' 5.94 -
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
 

FC Bruges FC Bruges
Jackers Nordin 20' 6.24 -
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Seys Joaquin A 90' 6.77 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 19/28 (67.9%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 2/10 (20%)
Plus de stats
Mechele Brandon 90' 7.32 -
  • Précision des passes: 46/50 (92%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Ordonez Joel 90' 7.15 -
  • Précision des passes: 36/40 (90%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Siquet Hugo 75' 7.14 -
  • Précision des passes: 33/39 (84.6%)
  • Passes clés: 3
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
Plus de stats
Stankovic Aleksandar 79' 7.2 -
  • Précision des passes: 28/29 (96.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Vetlesen Hugo A   90' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 13/20 (65%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/3
Plus de stats
Vanaken Hans 90' 6.51 -
  • Précision des passes: 35/41 (85.4%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Tzolis Christos 90' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 20/23 (87%)
  • Passes clés: 5
  • Tirs cadrés: 3/7
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
Plus de stats
Tresoldi Nicolò 75' 6.36 -
  • Précision des passes: 13/24 (54.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Forbs Carlos 75' 7.51 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 15/21 (71.4%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Plus de stats
Banc
Sandra Cisse   15' 6.43 -
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Meijer Bjorn 0'  
Onyedika Raphael 11' 6.62 -
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
van den Heuvel Dani 70' 6.68 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 6/23 (26.1%)
Plus de stats
Vermant Romeo 15' 6.62 -
  • Tirs cadrés: 2/2
Plus de stats
Nilsson Gustaf 0'  
Spileers Jorne 15' 6.86 -
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Audoor Lynnt 0'  
Diakhon Mamadou 0'  
Revivre Anderlecht - FC Bruges

présentation (du match)

Une grande première à Anderlecht dans le onze, De Cat et Huerta sur le banc

Une grande première à Anderlecht dans le onze, De Cat et Huerta sur le banc

17:23

Le onze du RSC Anderlecht contre le Club de Bruges est connu, et Jérémy Taravel a décidé de titulariser le jeune Mathys Angély.

Play-offs 1

 Journée 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Malines KV Malines 1-0 La Gantoise La Gantoise
Anderlecht Anderlecht 1-3 FC Bruges FC Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved