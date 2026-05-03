Anderlecht n'a rien pu faire : le Club de Bruges profite du faux-pas unioniste et prend la tête !

Le Club de Bruges a par moments été un peu bousculé par Anderlecht, mais a fait preuve d'une efficacité à toute épreuve pour s'imposer largement.

Si vous espériez voir un "topper" digne de ce nom ce dimanche au Lotto Park, vous aurez été déçu : l'ambiance en était digne, avec un public anderlechtois chauffé à bloc et des supporters brugeois au diapason vu l'importance de l'enjeu. Mais le niveau affiché sur le terrain était loin d'être à l'avenant.

Jérémy Taravel avait décidé, à la surprise générale, de titulariser Mathys Angély en défense centrale. Le jeune français a du football dans les pieds, c'est évident, mais il n'est pas verni : sur le deuxième débordement de Forbs (chaque fois plus vif qu'Augustinsson), Angély pousse le ballon dans ses propres filets (0-1, 8e).

Les débuts d'Angély auraient même pu virer au cauchemar quand, sur un long ballon, il se fait totalement rouler dans la farine par Tzolis... qui heurte le poteau, Coosemans déviant légèrement la frappe du Grec (12e). Anderlecht n'est pas dedans mais obtient une phase arrêtée qui va casser le rythme du match : pendant près de 10 minutes, Jackers est sonné par un choc avec Diarra, et il quitte le terrain sur civière, remplacé par Van den Heuven (20e).

Anderlecht bouge Bruges, mais...

Le match perd alors toute cohérence sur le plan footballistique. Hugo Siquet blesse Moussa Diarra (29e), remplacé par Ilic ; les erreurs techniques se multiplient des deux côtés. Hazard trouve Degreef d'un rare bon ballon, Ordoñez le stoppe sans que Laforge siffle : la tension monte. Le jeune Tristan Degreef est d'ailleurs celui qui pousse ses équipiers en permanence, envoie le premier tir bruxellois sur Van den Heuvel (34e). Il est aussi à la base, d'une frappe déviée, de la seule vraie grosse occasion anderlechtoise (45e+3).







Taravel réagit à la pause : il sort un Llansana catastrophique pour Nathan De Cat, dont le retour est acclamé. Mais si l'entame de la seconde période donne l'impression que le 1-1 est proche, le Club de Bruges n'a qu'à tranquillement attendre : après que Vetlesen soit passé tout près du 0-2 sur un coup-franc bien donné, une grosse erreur de Coosemans à la relance permet à Joaquin Seys de servir Carlos Forbs sur un plateau (59e, 0-2).

Bruges punit des Mauves trop tendres

Hugo Vetlesen fait ensuite le show et lance Christos Tzolis après un joli contrôle orienté : la défense anderlechtoise est aux abonnés absents et le Grec foudroie Coosemans d'une frappe croisée (61e, 0-3). C'est clinique. La messe est dite. Tout ne sera pas à jeter côté RSCA : le retour de De Cat fera indéniablement du bien tant son association avec Kana est prometteuse, et Chino Huerta retrouve lui aussi les terrains.

Mais c'est bien l'armada brugeoise qui continue les assauts en fin de match : une talonnade géniale de Vanaken aurait mérité une meilleure finition de Tzolis (77e), avant que Tzolis se heurte à Coosemans sur une nouvelle approximation d'Angély (78e). Finalement, c'est Anderlecht qui sauve l'honneur via Mihajlo Cvetkovic (83e, 1-3), trop tard pour permettre une remontée... même si sans une main ferme de Van den Heuvel devant Huerta (87e), on aurait pu vivre une fin de match de folie.

Il n'en sera rien : le FC Bruges, sans disputer un match éblouissant, profite pleinement du faux-pas de l'USG au Stayen et prend la tête du championnat à 4 journées de la fin. Pour de bon ?