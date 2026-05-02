Le tournant que Bruges attendait ! Acculée comme jamais, l'Union cède dans le moneytime à Saint-Trond

L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée 2-1 à Saint-Trond. En infériorité numérique depuis la dixième minute, le leader a tout perdu dans le temps additionnel.

Lors de la première journée de Playoffs, l'Union Saint-Gilloise avait profité de sa victoire du samedi soir face à Saint-Trond pour mettre la pression sur Bruges avant le topper. Objectif : refaire le même coup face aux Canaris, mais cette fois au Stayen. Pour cela, David Hubert a opéré un changement par rapport au succès à Anderlecht : Guilherme Smith a été placé plus haut pour laisser le couloir à Ousseynou Niang, renvoyant Raul Florucz sur le banc.

Ces considérations sont toutefois restées fort théoriques : dans l'orage du Stayen, le Brésilien a dû, comme toute l'équipe, se replier. Car après une première parade de Kjell Scherpen sur une reprise de Ryan Merlen, l'Union s'est retrouvée à dix après dix minutes. Sur une relance complètement manquée d'Adem Zorgane, c'est Kevin Mac Allister qui est parti à la faute en découpant - en tant que dernier homme - Ilias Sebaoui, qui partait au but.

L'Union sort le bleu de travail

David Hubert a rapidement réagi en faisant sortir Anouar Ait El Hadj (touché physiquement), pour remettre un défenseur supplémentaire en la personne de Fedde Leysen. Sans surprise, l'Union a subi tant et plus. Comme jamais cette saison. Les vagues trudonnaires se sont succédées à la manière d'un match de handball.

Regroupée dans son rectangle, l'Union est toutefois restée solidaire, Kjell Scherpen a pu passer une suite de première mi-temps plus tranquille qu'espérée malgré tout le trafic devant lui. A la demi-heure, Merlen s'est toutefois forgé une nouvelle belle occasion mais a placé sa reprise de la tête juste à côté.

Dans l'autre camp ? Le néant ou presque. Avec 21% de possession dans le premier acte, l'Union a dû jouer des coudes pour se procurer sa première occasion (sur son premier tir) juste avant la pause, mais Kevin Rodriguez a armé de manière trop centrale après avoir, pour une fois, pris Shogo Taniguchi à défaut.





Mais alors que l'orage continuait à gronder au-dessus du Stayen, l'éclair a retenti dans le temps additionnel, sous la forme d'un coup de tête de Musliu sur corner. Mais le paratonnerre néerlandais entre les perches a détourné le danger sur sa barre, 0-0 à la mi-temps (et c'était là la meilleure nouvelle de la soirée pour l'Union).

Un changement au repos avec la rentrée de Rob Schoofs au détriment d'Ousseynou Niang. Mais cela n'a pas apporté plus de maîtrise pour autant : dès le début, Saint-Trond se forgeait une grosse occasion, finalement annulée par l'arbitre pour hors-jeu. De quoi lancer un copie conforme du premier acte, avec une pression incessante mise par les Canaris, emmenés par un grand Ryan Merlen, un paquet de centres dans le box pour conclure des actions en mode handball, mais peu de danger pour Scherpen.

Mais alors que l'Union semblait partie pour arracher un point dans l'adversité du Stayen, le leader a finalement craqué en fin de rencontre. Sur un débordement de Simen Juklerød, Oumar Diouf a échappé à la vigilance de la défense visiteuse pour faire la différence et mettre Saint-Trond aux commandes (88e, 1-0).

Le match s'emballe dans les derniers instants

Le coup sur la cafetière de trop pour les Saint-Gillois ? C'était sans compter sur le jusqu'au-boutisme de Kevin Rodriguez. Premier défenseur de son équipe pendant toute la partie, l'attaquant équatorien n'a pas compté ses efforts et est resté sur le terrain jusqu'au bout, un choix gagnant puisque c'est lui qui a égalisé de manière inespérée sur un centre de Rob Schoofs (90+2e, 1-1).

Ramener un point dans ces conditions aurait été fêté comme un petit exploit par l'Union. 'Aurait', car la fin de match à décidément été complètement folle. Sur le dernier ballon de la rencontre, un corner trudonnaire, Massiré Sylla, tout juste monté au jeu, s'est rendu coupable d'un penalty à la suite d'un contact très violent avec Yamamoto.

Ryotaro Ito n'a pas laissé échapper l'aubaine, offrant (cette fois pour de bon), la victoire à Saint-Trond au bout du suspense (2-1). La soirée aura été catastrophique pour l'Union, qui peut perdre sa première place en cas de victoire brugeoise à Anderlecht et aura dépensé énormément d'énergie...pour revenir bredouille. Une soirée qui laissera des traces.