Une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule : trois suspendus de taille pour l'Union !

L'Union panse ses plaies après sa défaite à Saint-Trond. D'autant que David Hubert devra faire face à plusieurs suspensions lors du prochain match.

Pour l'Union Saint-Gilloise, la donne était simple : en cas de carte jaune de trop, pas moins de cinq joueurs risquaient la suspension. Et pas des moindres : la menace planait autour de Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Ross Sykes, Adem Zorgane et Anan Khalaili. Soit une demi-équipe.

En cas d'avertissement ce soir, c'est la rencontre face à Malines qui était compromise. Mais en cas de carte samedi prochain contre le KV, c'était la finale de Coupe contre Anderlecht qui était menacée.

Kevin Mac Allister a montré qu'il ne s'était pas embarrassé de trop de calculs, ne changeant pas sa manière de jouer, sur le fil. Mais cette fois, le fil était bien distendu par la relance catastrophique d'Adem Zorgane, précipitant l'Argentin vers une exclusion après dix minutes.

Une soirée qui laissera des traces pour l'Union

Et ce n'était là que le début du cauchemar : Adem Zorgane et Christian Burgess ont quant à eux été avertis. L'Union comptera donc trois suspendus contre Malines.

Fedde Leysen remplaçera vraisemblablement Kevin Mac Allister comme il a été appelé à le faire aujourd'hui (avec pas mal de mérite), Massiré Sylla devrait le faire pour Burgess. Avec une vraie obligation de se racheter, puisque c'est lui qui est parti à la faute sur le penalty fatidique. Dans l'entrejeu, Rob Schoofs pourrait quant à lui relayer Zorgane.



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