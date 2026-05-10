Réduit à 10 suite à un geste idiot de Cvetkovic, Anderlecht tient bon et prend un point à La Gantoise

Alors qu'Anderlecht avait tout en main contre un Gand très faible, les Mauves ont encaissé un but puis pris un carton rouge en première période. Ils ont ensuite tenu bon jusqu'au coup de sifflet final.

Le RSC Anderlecht avait pourtant idéalement commencé ce match : avec une équipe-type, Taravel ne faisant pas tourner du tout avant la finale de la Coupe, les Mauves ont proposé leur meilleur visage dans ces Playoffs et de loin. Verschaeren et Bertaccini, qui frôle le poteau (7e), sont dans un très bon jour.

C'est d'ailleurs sur une récupération haute d'Adriano Bertaccini que le match se débloque : l'Anderlechtois centre, Leonardo Lopes Da Silva tacle... et trompe son propre gardien (11e, 0-1). Davy Roef est malchanceux sur ce coup, il sera décisif dans la foulée : devant Cvetkovic (14e), mais surtout sur une splendide bicyclette de Bertaccini (17e), il empêche le break.

Le geste de Goore, la bêtise de Cvetkovic

Les Bruxellois sont déchaînés : Degreef alerte Roef à son tour (20e), Bertaccini frappe à côté (33e)... et on commence à se dire que si le deuxième but ne tombe pas, le scénario commencera à être cousu de fil blanc. Sauf que La Gantoise, de son côté, est apathique et peu inspirée, à l'image des centres complètement ratés d'Araujo et Duverne qui provoquent les huées de la Planet Group Arena.







Mais sur un geste génial, Hyllarion Goore, jusque là peu en réussite, fait tout basculer : il roule Camara dans la farine et sert Jean-Kevin Duverne sur un plateau (1-1, 44e). Le match bascule : dans la foulée, un long ballon d'Angély (très bon dans cette première période) va chercher Cvetkovic, qui réclame un penalty après un duel avec Van der Heyden. Le Serbe reste frustré, et pète les plombs sur son prochain duel avec le Gantois, à qui il met un coup : carte rouge logique, et Anderlecht rentre au vestiaire à 10.

Le scénario de la seconde période est évidemment prévisible : on assiste à un siège des buts de Coosemans par les Buffalos. Cissé ne passe pas loin de faire sauter le verrou (70e) mais la défense anderlechtoise tient bon. Rik De Mil, puis Mbaye Leye, le T1 gantois ayant fait un malaise, font rentrer toutes leurs cartouches offensives - Dean, Sonko, Kadri, Kanga - en vain.

Les centres se multiplient, les interventions sérieuses et sans accrocs des Angély, Hey ou Augustinsson aussi - tandis que Coosemans, à chaque fois qu'il le peut, grappille un peu de temps. Il sauve aussi les meubles devant Van der Heyden une dernière fois (84e), et Anderlecht s'en sort avec un point au final moins difficile à conserver qu'attendu à la pause. Et surtout, défend sa 4e place au classement !