Date: 10/05/2026 13:30
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 7
Stade: Ghelamco Arena (Arteveldestadion)

Réduit à 10 suite à un geste idiot de Cvetkovic, Anderlecht tient bon et prend un point à La Gantoise

Florent Malice
Florent Malice depuis la Planet Group Arena
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Réduit à 10 suite à un geste idiot de Cvetkovic, Anderlecht tient bon et prend un point à La Gantoise
Photo: © photonews

Alors qu'Anderlecht avait tout en main contre un Gand très faible, les Mauves ont encaissé un but puis pris un carton rouge en première période. Ils ont ensuite tenu bon jusqu'au coup de sifflet final.

Le RSC Anderlecht avait pourtant idéalement commencé ce match : avec une équipe-type, Taravel ne faisant pas tourner du tout avant la finale de la Coupe, les Mauves ont proposé leur meilleur visage dans ces Playoffs et de loin. Verschaeren et Bertaccini, qui frôle le poteau (7e), sont dans un très bon jour.

C'est d'ailleurs sur une récupération haute d'Adriano Bertaccini que le match se débloque : l'Anderlechtois centre, Leonardo Lopes Da Silva tacle... et trompe son propre gardien (11e, 0-1). Davy Roef est malchanceux sur ce coup, il sera décisif dans la foulée : devant Cvetkovic (14e), mais surtout sur une splendide bicyclette de Bertaccini (17e), il empêche le break. 

Le geste de Goore, la bêtise de Cvetkovic 

Les Bruxellois sont déchaînés : Degreef alerte Roef à son tour (20e), Bertaccini frappe à côté (33e)... et on commence à se dire que si le deuxième but ne tombe pas, le scénario commencera à être cousu de fil blanc. Sauf que La Gantoise, de son côté, est apathique et peu inspirée, à l'image des centres complètement ratés d'Araujo et Duverne qui provoquent les huées de la Planet Group Arena.



Mais sur un geste génial, Hyllarion Goore, jusque là peu en réussite, fait tout basculer : il roule Camara dans la farine et sert Jean-Kevin Duverne sur un plateau (1-1, 44e). Le match bascule : dans la foulée, un long ballon d'Angély (très bon dans cette première période) va chercher Cvetkovic, qui réclame un penalty après un duel avec Van der Heyden. Le Serbe reste frustré, et pète les plombs sur son prochain duel avec le Gantois, à qui il met un coup : carte rouge logique, et Anderlecht rentre au vestiaire à 10.

Le scénario de la seconde période est évidemment prévisible : on assiste à un siège des buts de Coosemans par les Buffalos. Cissé ne passe pas loin de faire sauter le verrou (70e) mais la défense anderlechtoise tient bon. Rik De Mil, puis Mbaye Leye, le T1 gantois ayant fait un malaise, font rentrer toutes leurs cartouches offensives - Dean, Sonko, Kadri, Kanga - en vain. 

Les centres se multiplient, les interventions sérieuses et sans accrocs des Angély, Hey ou Augustinsson aussi - tandis que Coosemans, à chaque fois qu'il le peut, grappille un peu de temps. Il sauve aussi les meubles devant Van der Heyden une dernière fois (84e), et Anderlecht s'en sort avec un point au final moins difficile à conserver qu'attendu à la pause. Et surtout, défend sa 4e place au classement ! 

Les compositions

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La Gantoise La Gantoise
Roef Davy 90' 7.9 8
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Van Der Heyden Siebe   90' 6.6 5
  • Précision des passes: 69/75 (92%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Volckaert Matties 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 70/80 (87.5%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Duverne Jean-Kevin 78' 7.7 6
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 41/48 (85.4%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
Plus de stats
Skoras Michal 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 30/32 (93.8%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/8 (12.5%)
Plus de stats
De Vlieger Tibe 90' 7.2 6
  • Précision des passes: 58/64 (90.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Lopes Leonardo Da Silva 90' 6.6 6
  • Précision des passes: 45/50 (90%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Araujo Tiago   90' 6.9 6
  • Précision des passes: 60/68 (88.2%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 3/16 (18.8%)
  • Ballons perdus: 24
Plus de stats
Omgba Aimé 67' 6.4 -
  • Précision des passes: 41/44 (93.2%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Cisse Ibrahima 78' -
Goore Hyllarion A 67' 7.3 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 17/21 (81%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Banc
Hashioka Daiki 0'  
Kanga Wilfried 12' 6.8 -
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Sonko Momodou   23' 6.7 -
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
Plus de stats
Delorge Mathias 0'  
Dean Max 23' 6.5 -
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Hong Hyun-Seok 0' 6.2  
Plus de stats
Peersman Kjell 0'  
Kadri Abdelkahar 12' 6.4 -
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Vernemmen Hannes 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.1 7
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 11/37 (29.7%)
Plus de stats
Camara Ilay 60' 6.5 7
  • Précision des passes: 21/22 (95.5%)
Plus de stats
Angely Mathys 90' 6.8 7
  • Précision des passes: 35/42 (83.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Hey Lucas 90' 6.9 7.5
  • Précision des passes: 39/43 (90.7%)
Plus de stats
Augustinsson Ludwig 90' 6.0 7
  • Précision des passes: 13/21 (61.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Plus de stats
Kana Marco   60' 6.6 6.5
  • Précision des passes: 20/22 (90.9%)
Plus de stats
Verschaeren Yari 90' 6.4 6
  • Précision des passes: 26/33 (78.8%)
  • Passes clés: 3
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/7 (0%)
Plus de stats
De Cat Nathan   73' 6.0 6
  • Précision des passes: 23/30 (76.7%)
Plus de stats
Degreef Tristan 90' 6.3 7
  • Précision des passes: 22/28 (78.6%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo   45' 6.3 6.5
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Bertaccini Adriano 60' 6.9 7
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Banc
Hazard Thorgan 0'  
Sikan Danylo   0' 6.3  
Plus de stats
Ilic Mihajlo 0'  
Huerta César 17' 5.8 -
Plus de stats
Rits Mats 30' 6.2 -
  • Précision des passes: 2/7 (28.6%)
  • Précision des longs ballons: 0/7 (0%)
Plus de stats
Heekeren Justin 0'  
Nga Kana Joshua 0'  
Maamar Ali   30' 5.9 -
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Kanate Ibrahim 30' 6.2 -
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Revivre La Gantoise - Anderlecht

présentation (du match)

Anderlecht doit défendre sa 4e place : Gand et Malines n'ont pas abandonné

Anderlecht doit défendre sa 4e place : Gand et Malines n'ont pas abandonné

11:30

Jérémy Taravel a assuré qu'il ne ferait pas tourner ce dimanche à Gand. Il a bien raison, car une défaite pourrait avoir de lourdes conséquences.

Play-offs 1

 Journée 7
FC Bruges FC Bruges 2-0 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 18:30 KV Malines KV Malines
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