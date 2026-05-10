Trois suspendus mais deux retours pour David Hubert : les compos probables d'Union - Malines

L'Union veut renouer avec la victoire face à Malines pour suivre le rythme du Club de Bruges. David Hubert sera contraint d'opérer plusieurs changements dans son équipe.

Se remettre la tête à l'endroit : telle est la mission de l'Union ce soir contre Malines. Fortement secoués à Saint-Trond le week-end dernier, les Saint-Gillois sont repartis du Stayen avec une défaite bien embêtante, une fameuse débauche d'efforts finalement vains et trois suspendus.

Outre Kevin Mac Allister, David Hubert devra également se passer de Christian Burgess et Adem Zorgane, qui ont écopé du carton jaune. Trois piliers qui ne seront pas facilement remplaçables. Mais les solutions de rechange existent bel et bien.

En défense, Fedde Leysen et Massiré Sylla seront vraisemblablement appelés à venir prêter main forte à Ross Sykes. Dans l'entrejeu, Rob Schoofs pourrait suppléer Adem Zorgane, mais David Hubert peut également à nouveau compter sur Besfort Zeneli, qui a repris les entraînements cette semaine. Même topo pour Mateo Biondic en pointe, l'Allemand est à nouveau disponible. Côté malinois, Fred Vanderbiest devra composer sans Benito Raman, toujours blessé. Le KV pourrait s'aligner dans la même composition que contre La Gantoise (victoire 1-0).

Les compositions probables :

Union : Scherpen - Sylla, Leysen, Sykes - Khalaili, Van de Perre, Schoofs, Ait El Hadj, Guilherme - Biondic, Rodriguez



Malines : Miras - Halhal, St. Jago, Marsà - Antonio, Servais, Hammar, Koudou, Mrabti - Boersma, Van Brederode