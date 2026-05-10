Suis Union SG - KV Malines en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.
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Date: 10/05/2026 18:30
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 7
Trois suspendus mais deux retours pour David Hubert : les compos probables d'Union - Malines
Trois suspendus mais deux retours pour David Hubert : les compos probables d'Union - Malines
Photo: © photonews

L'Union veut renouer avec la victoire face à Malines pour suivre le rythme du Club de Bruges. David Hubert sera contraint d'opérer plusieurs changements dans son équipe.

Se remettre la tête à l'endroit : telle est la mission de l'Union ce soir contre Malines. Fortement secoués à Saint-Trond le week-end dernier, les Saint-Gillois sont repartis du Stayen avec une défaite bien embêtante, une fameuse débauche d'efforts finalement vains et trois suspendus.

Outre Kevin Mac Allister, David Hubert devra également se passer de Christian Burgess et Adem Zorgane, qui ont écopé du carton jaune. Trois piliers qui ne seront pas facilement remplaçables. Mais les solutions de rechange existent bel et bien.

En défense, Fedde Leysen et Massiré Sylla seront vraisemblablement appelés à venir prêter main forte à Ross Sykes. Dans l'entrejeu, Rob Schoofs pourrait suppléer Adem Zorgane, mais David Hubert peut également à nouveau compter sur Besfort Zeneli, qui a repris les entraînements cette semaine. Même topo pour Mateo Biondic en pointe, l'Allemand est à nouveau disponible. Côté malinois, Fred Vanderbiest devra composer sans Benito Raman, toujours blessé. Le KV pourrait s'aligner dans la même composition que contre La Gantoise (victoire 1-0).

Les compositions probables :

Union : Scherpen - Sylla, Leysen, Sykes - Khalaili, Van de Perre, Schoofs, Ait El Hadj, Guilherme - Biondic, Rodriguez 


Malines : Miras - Halhal, St. Jago, Marsà - Antonio, Servais, Hammar, Koudou, Mrabti - Boersma, Van Brederode

Prono Union SG - KV Malines

Union SG gagne
Partage
Union SG Union SG gagne Partage KV Malines KV Malines gagne
89.45% 8.02% 2.53%
Les plus populaires
2-0
(62x)		 2-1
(53x)		 3-1
(37x)

Comparatif Union SG - KV Malines

Classement

2
5

Points

46
27

Gagner

4
1

Perdre

1
4

Buts inscrits

8
5

Buts reçus

4
14

Cartes jaunes

17
10

Cartes rouges

1
1

face-à-face remportés

7
7
10
12/04 13:30 KV Malines KV Malines 0-1 Union SG Union SG
17/01 20:45 Union SG Union SG 1-0 KV Malines KV Malines
09/11 19:15 KV Malines KV Malines 1-1 Union SG Union SG
16/02 16:00 Union SG Union SG 0-1 KV Malines KV Malines
02/11 20:45 KV Malines KV Malines 1-1 Union SG Union SG
17/12 16:00 Union SG Union SG 1-0 KV Malines KV Malines
19/08 20:45 KV Malines KV Malines 4-0 Union SG Union SG
19/03 18:30 Union SG Union SG 2-1 KV Malines KV Malines
06/08 20:45 KV Malines KV Malines 3-0 Union SG Union SG
12/12 16:00 Union SG Union SG 2-0 KV Malines KV Malines
26/10 20:30 KV Malines KV Malines 2-1 Union SG Union SG
22/08 21:00 KV Malines KV Malines 3-1 Union SG Union SG
23/02 20:30 KV Malines KV Malines 0-5 Union SG Union SG
29/01 20:45 Union SG Union SG 1-2 KV Malines KV Malines
23/01 20:45 KV Malines KV Malines 0-0 Union SG Union SG
13/01 16:00 Union SG Union SG 1-2 KV Malines KV Malines
09/11 20:30 KV Malines KV Malines 2-1 Union SG Union SG
09/09 14:30 Union SG Union SG 2-2 KV Malines KV Malines
16/05 20:30 KV Malines KV Malines 1-0 Union SG Union SG
01/04 20:00 Union SG Union SG 3-0 KV Malines KV Malines
03/02 20:00 KV Malines KV Malines 2-0 Union SG Union SG
10/09 15:00 Union SG Union SG 2-2 KV Malines KV Malines
15/01 15:00 Union SG Union SG 0-0 KV Malines KV Malines
31/08 20:00 KV Malines KV Malines 1-1 Union SG Union SG
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09/05

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11:00

L'Union veut renouer avec la victoire face à Malines pour suivre le rythme du Club de Bruges. David Hubert sera contraint d'opérer plusieurs changements dans son équipe.

Play-offs 1

 Journée 7
FC Bruges FC Bruges 2-0 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 13:30 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 18:30 KV Malines KV Malines
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