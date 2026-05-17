Un Anderlecht apathique évite le pire face à Malines et préserve sa quatrième place par miracle

Anderlecht a évité le pire : les Mauves ont longtemps été menés et n'ont strictement rien montré, mais ont fini par aller chercher un précieux point - et, surtout, par priver Malines de la victoire.

Ambiance COVID ce dimanche au Lotto Park : les supporters du Sporting d'Anderlecht avaient annoncé, quelques heures avant le coup d'envoi, qu'ils n'animeraient plus les tribunes jusqu'en fin de saison, face au piètre spectacle proposé par leur équipe (et surtout suite à la défaite en finale de la Coupe). Même le fameux "Anderlecht champion" du Grand Jojo sera joué dans un silence de mort.

Cette ambiance inhabituelle stresse visiblement encore plus que d'habitude les Mauve & Blanc, et le KV Malines va en profiter. Koudou et Van Brederode font très mal à Degreef et Augustinsson ; même Nathan De Cat se met à perdre des ballons dangereux (10e). Mais c'est une passe en retrait de César Huerta, catastrophique, qui offre le 0-1 sur un plateau à Myron Van Brederode (15e, 0-1).

Le Lotto Park n'en croit pas ses yeux : s'il a juré de ne pas soutenir ses couleurs, le voeu de silence ne comprenait visiblement pas les huées. Heureusement pour Anderlecht, la réponse est immédiate : Sikan déborde bien et sert Nathan Saliba en retrait, le Canadien assure le plat du pied - sécurité (1-1, 16e).

Ca ne suffit pas à rassurer Coosemans, visiblement : Augustinsson loupe une intervention et le portier, distrait, prend le ballon de la main. Le coup-franc indirect dans le rectangle est vicieusement donné par Boersma mais sorti par le capitaine du RSCA (20e). Huerta, quant à lui, passe proche de la rédemption : servi par Saliba, il dévisse sa frappe (26e).





Koudou plonge Anderlecht en plein cauchemar

C'est ensuite Nacho Miras qui sortira le grand jeu, devant Sikan (29e), Camara (38e) puis encore une fois un excellent Danylo Sikan (43e). Malheureusement pour le Kavé, l'Espagnol devra quitter sa place à la pause, suite à une sortie totalement ratée sur Llansana... qui aurait pu valoir un penalty à Anderlecht juste avant la mi-temps.

De Wolf monte donc avec la pression ; sa première intervention, une sortie devant Camara, est très réussie (57e). Le RSCA laisse Malines jouer : c'est une erreur, car la qualité est présente, comme le prouve ce superbe enchaînement de Therence Koudou qui croise sa frappe hors de portée de Coosemans (1-2, 60e).

Déjà glacial, le stade devient hostile : chaque passe en retrait, chaque geste manqué s'accompagne de huées - et les gestes manqués seront nombreux. Le meilleur Mauve ce dimanche, c'est Danylo Sikan : Taravel le sort pour Thorgan Hazard, ce qui provoque un concert de sifflets (72e). Il ne parviendra pas à renverser cette hostilité : à part un poteau d'un Degreef signalé hors-jeu (76e), le danger est inexistant pour Ortwin De Wolf.

Jusqu'au temps additionnel : sur un débordement de Maamar, une frappe molle d'Ilay Camara finit par tromper Ortwin De Wolf (90e+2, 2-2). C'est déjà un petit miracle, mais le Lotto Park aurait aimé voir son équipe aller chercher les trois points : il ne faut pas trop en demander. Le RSCA est toujours quatrième, on ne sait par quel miracle...