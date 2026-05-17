Date: 17/05/2026 13:30
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 8
Stade: Lotto Park

Un Anderlecht apathique évite le pire face à Malines et préserve sa quatrième place par miracle

Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
| Commentaire
Un Anderlecht apathique évite le pire face à Malines et préserve sa quatrième place par miracle
Photo: © photonews

Anderlecht a évité le pire : les Mauves ont longtemps été menés et n'ont strictement rien montré, mais ont fini par aller chercher un précieux point - et, surtout, par priver Malines de la victoire.

Ambiance COVID ce dimanche au Lotto Park : les supporters du Sporting d'Anderlecht avaient annoncé, quelques heures avant le coup d'envoi, qu'ils n'animeraient plus les tribunes jusqu'en fin de saison, face au piètre spectacle proposé par leur équipe (et surtout suite à la défaite en finale de la Coupe). Même le fameux "Anderlecht champion" du Grand Jojo sera joué dans un silence de mort.

Cette ambiance inhabituelle stresse visiblement encore plus que d'habitude les Mauve & Blanc, et le KV Malines va en profiter. Koudou et Van Brederode font très mal à Degreef et Augustinsson ; même Nathan De Cat se met à perdre des ballons dangereux (10e). Mais c'est une passe en retrait de César Huerta, catastrophique, qui offre le 0-1 sur un plateau à Myron Van Brederode (15e, 0-1).

Le Lotto Park n'en croit pas ses yeux : s'il a juré de ne pas soutenir ses couleurs, le voeu de silence ne comprenait visiblement pas les huées. Heureusement pour Anderlecht, la réponse est immédiate : Sikan déborde bien et sert Nathan Saliba en retrait, le Canadien assure le plat du pied - sécurité (1-1, 16e).

Ca ne suffit pas à rassurer Coosemans, visiblement : Augustinsson loupe une intervention et le portier, distrait, prend le ballon de la main. Le coup-franc indirect dans le rectangle est vicieusement donné par Boersma mais sorti par le capitaine du RSCA (20e). Huerta, quant à lui, passe proche de la rédemption : servi par Saliba, il dévisse sa frappe (26e).

Koudou plonge Anderlecht en plein cauchemar 

C'est ensuite Nacho Miras qui sortira le grand jeu, devant Sikan (29e), Camara (38e) puis encore une fois un excellent Danylo Sikan (43e). Malheureusement pour le Kavé, l'Espagnol devra quitter sa place à la pause, suite à une sortie totalement ratée sur Llansana... qui aurait pu valoir un penalty à Anderlecht juste avant la mi-temps. 

De Wolf monte donc avec la pression ; sa première intervention, une sortie devant Camara, est très réussie (57e). Le RSCA laisse Malines jouer : c'est une erreur, car la qualité est présente, comme le prouve ce superbe enchaînement de Therence Koudou qui croise sa frappe hors de portée de Coosemans (1-2, 60e). 

Déjà glacial, le stade devient hostile : chaque passe en retrait, chaque geste manqué s'accompagne de huées - et les gestes manqués seront nombreux. Le meilleur Mauve ce dimanche, c'est Danylo Sikan : Taravel le sort pour Thorgan Hazard, ce qui provoque un concert de sifflets (72e). Il ne parviendra pas à renverser cette hostilité : à part un poteau d'un Degreef signalé hors-jeu (76e), le danger est inexistant pour Ortwin De Wolf. 

Jusqu'au temps additionnel : sur un débordement de Maamar, une frappe molle d'Ilay Camara finit par tromper Ortwin De Wolf (90e+2, 2-2). C'est déjà un petit miracle, mais le Lotto Park aurait aimé voir son équipe aller chercher les trois points : il ne faut pas trop en demander. Le RSCA est toujours quatrième, on ne sait par quel miracle... 

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 5.79 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 4/14 (28.6%)
Plus de stats
Camara Ilay 90' 7.45 7
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 50/63 (79.4%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 3/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
  • Ballons perdus: 23
Plus de stats
Hey Lucas 90' 6.81 9
  • Précision des passes: 78/83 (94%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Diarra Moussa 72' 6.61 -
  • Précision des passes: 51/58 (87.9%)
  • Interceptions: 4
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
Plus de stats
Augustinsson Ludwig 90' 6.78 8
  • Précision des passes: 50/59 (84.7%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Llansana Enric 73' 6.28 -
  • Précision des passes: 28/36 (77.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Saliba Nathan-Dylan 83' 7.35 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 30/36 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
De Cat Nathan 90' 6.17 -
  • Précision des passes: 27/36 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Degreef Tristan 90' 5.71 -
  • Précision des passes: 10/21 (47.6%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Sikan Danylo A 72' 7.27 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 10/16 (62.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 3/3
Plus de stats
Huerta César 61' 6.24 -
  • Précision des passes: 16/19 (84.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Angely Mathys 0'  
Verschaeren Yari 0'  
Hazard Thorgan 18' 5.9 -
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
Plus de stats
Rits Mats 0'  
Heekeren Justin 0'  
Sardella Killian 18' 6.36 6
  • Précision des passes: 17/20 (85%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Kana Marco 17' 6.12 6
  • Précision des passes: 16/18 (88.9%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Nga Kana Joshua 0'  
Maamar Ali A 7' 6.13  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 2/6 (33.3%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Bertaccini Adriano 29' 6.65 -
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Kanate Ibrahim 0'  
 

KV Malines KV Malines
Miras Nacho 45' 6.98 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 7/19 (36.8%)
Plus de stats
St. Jago Tommy 90' 6.85 -
  • Précision des passes: 42/54 (77.8%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 9/21 (42.9%)
Plus de stats
Halhal Redouane   90' 6.21 -
  • Précision des passes: 36/40 (90%)
Plus de stats
Marsa Jose 90' 6.44 -
  • Précision des passes: 33/44 (75%)
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 3/19 (15.8%)
Plus de stats
Salifou Dikeni   69' 6.24 -
  • Précision des passes: 15/21 (71.4%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Servais Mathis 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 17/23 (73.9%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Hammar Fredrik 90' 6.05 -
  • Précision des passes: 20/25 (80%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Koudou Therence 85' 7.68 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 30/35 (85.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Mrabti Kerim 79' 6.28 -
  • Précision des passes: 19/24 (79.2%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Boersma Bouke 90' -
van Brederode MyronA 90' 7.52 -
  • Buts: 1
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 26/38 (68.4%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/9 (22.2%)
Plus de stats
Banc
De Wolf Ortwin 45' 5.86 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 6/18 (33.3%)
Plus de stats
Diouf Gora 0'  
Konaté Mory   21' 5.79 -
Plus de stats
Bafdili Bilal 0'  
Raman Benito 5' 6.46  
Plus de stats
Vanrafelghem Keano 0'  
Lenaerts Mauro 0'  
Antonio Bill 11' 6.52 -
Plus de stats
Decoene Massimo   5' 5.81  
Plus de stats
Revivre Anderlecht - KV Malines

Play-offs 1

 Journée 8
STVV STVV 1-1 La Gantoise La Gantoise
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Malines KV Malines
FC Bruges FC Bruges 18:30 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved