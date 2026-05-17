Quel gardien pour Leko ? De nouvelles surprises pour Hubert ? Les compos probables de Bruges - Union

Le titre de champion se joue probablement en grande partie ce soir : le Club de Bruges s'apprête à recevoir l'Union Saint-Gilloise.

A l'issue du match aller, beaucoup pensaient que l'Union avait fait le plus dur en prenant quatre points d'avance sur son rival à l'issue d'une victoire méritée (2-1). Mais ce soir, c'est avec une unité de moins que les Saint-Gillois se présenteront en Venise du Nord, conséquence de leur match nul contre Gand et de leur défaite à Saint-Trond.

En cas de victoire, ils reprendraient toutefois la main à deux journées de la fin du championnat. Dans le camp saint-gillois, on signerait des deux mains pour un match comme il y a un an, quand Alessio Castro-Montes avait fait basculer les Playoffs avec un enroulé en pleine lucarne.

Les deux équipes ont les cartes en main

Signe encourageant pour les troupes de David Hubert : Ivan Leko a perdu ses deux matchs contre l'Union depuis son arrivée sur le banc brugeois. Mais c'était à chaque fois au Parc Duden. L'affrontement au Jan Breydelstadion de la phase classique avait souri au Club, victorieux 1-0, quand Nicky Hayen et Sébastien Pocognoli étaient encore les coachs respectifs des deux équipes.

Qu'attendre des compositions ? Côté brugeois, la principale interrogation concerne le poste de gardien : Simon Mignolet et Nordin Jackers sont à nouveau d'attaque, cela pourrait bien sourire au premier cité. Raphael Onyedika est lui aussi de retour mais pourrait rester sur le banc suite à la montée en puissance d'Hugo Vetlesen.

Dans le camp unioniste, David Hubert a souvent réservé des surprises, comme lors de la finale de Coupe, laissant Kamiel Van de Perre sur le banc. L'entraîneur bruxellois adaptera sans doute encore son onze en fonction de l'état de fraîcheur des uns et des autres, mais aussi des profils les plus adéquats.





Les compositions probables :

Club de Bruges : Mignolet - Siquet, Ordonez, Mechele, Seys - Stankovic, Vetlesen, Vanaken - Forbs, Tresoldi, Tzolis