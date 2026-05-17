Suis FC Bruges - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.
-
Date: 17/05/2026 18:30
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 8
Stade: Jan Breydel
Quel gardien pour Leko ? De nouvelles surprises pour Hubert ? Les compos probables de Bruges - Union
Quel gardien pour Leko ? De nouvelles surprises pour Hubert ? Les compos probables de Bruges - Union
Photo: © photonews

Le titre de champion se joue probablement en grande partie ce soir : le Club de Bruges s'apprête à recevoir l'Union Saint-Gilloise.

A l'issue du match aller, beaucoup pensaient que l'Union avait fait le plus dur en prenant quatre points d'avance sur son rival à l'issue d'une victoire méritée (2-1). Mais ce soir, c'est avec une unité de moins que les Saint-Gillois se présenteront en Venise du Nord, conséquence de leur match nul contre Gand et de leur défaite à Saint-Trond.

En cas de victoire, ils reprendraient toutefois la main à deux journées de la fin du championnat. Dans le camp saint-gillois, on signerait des deux mains pour un match comme il y a un an, quand Alessio Castro-Montes avait fait basculer les Playoffs avec un enroulé en pleine lucarne.

Les deux équipes ont les cartes en main

Signe encourageant pour les troupes de David Hubert : Ivan Leko a perdu ses deux matchs contre l'Union depuis son arrivée sur le banc brugeois. Mais c'était à chaque fois au Parc Duden. L'affrontement au Jan Breydelstadion de la phase classique avait souri au Club, victorieux 1-0, quand Nicky Hayen et Sébastien Pocognoli étaient encore les coachs respectifs des deux équipes.

Qu'attendre des compositions ? Côté brugeois, la principale interrogation concerne le poste de gardien : Simon Mignolet et Nordin Jackers sont à nouveau d'attaque, cela pourrait bien sourire au premier cité. Raphael Onyedika est lui aussi de retour mais pourrait rester sur le banc suite à la montée en puissance d'Hugo Vetlesen.

Dans le camp unioniste, David Hubert a souvent réservé des surprises, comme lors de la finale de Coupe, laissant Kamiel Van de Perre sur le banc. L'entraîneur bruxellois adaptera sans doute encore son onze en fonction de l'état de fraîcheur des uns et des autres, mais aussi des profils les plus adéquats.

Les compositions probables : 

Club de Bruges : Mignolet - Siquet, Ordonez, Mechele, Seys - Stankovic, Vetlesen, Vanaken - Forbs, Tresoldi, Tzolis

Union : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Sykes - Khalalili - Zorgane, Schoofs, Guilherme, Ait El Hadj - Biondic, Fuseini

Prono FC Bruges - Union SG

FC Bruges gagne
Partage
Union SG gagne
FC Bruges FC Bruges gagne Partage Union SG Union SG gagne
63.71% 21.52% 14.77%
Les plus populaires
2-1
(74x)		 1-1
(32x)		 1-2
(26x)

Comparatif FC Bruges - Union SG

Classement

1
2

Points

50
49

Gagner

6
5

Perdre

1
1

Buts inscrits

20
11

Buts reçus

7
4

Cartes jaunes

11
18

Cartes rouges

0
1

face-à-face remportés

10
8
7
19/04 18:30 Union SG Union SG 2-1 FC Bruges FC Bruges
01/02 18:30 Union SG Union SG 1-0 FC Bruges FC Bruges
05/10 18:30 FC Bruges FC Bruges 1-0 Union SG Union SG
20/07 18:30 Union SG Union SG 1-2 FC Bruges FC Bruges
27/04 18:30 Union SG Union SG 0-0 FC Bruges FC Bruges
24/04 20:30 FC Bruges FC Bruges 0-1 Union SG Union SG
22/12 18:30 Union SG Union SG 2-2 FC Bruges FC Bruges
06/10 18:30 FC Bruges FC Bruges 1-1 Union SG Union SG
20/07 20:00 FC Bruges FC Bruges 1-2 Union SG Union SG
13/05 20:30 FC Bruges FC Bruges 2-2 Union SG Union SG
21/04 18:30 Union SG Union SG 1-2 FC Bruges FC Bruges
28/02 20:30 Union SG Union SG 2-0 FC Bruges FC Bruges
07/02 20:45 FC Bruges FC Bruges 2-1 Union SG Union SG
26/12 20:45 FC Bruges FC Bruges 1-1 Union SG Union SG
05/11 18:30 Union SG Union SG 2-1 FC Bruges FC Bruges
04/06 18:30 Union SG Union SG 1-3 FC Bruges FC Bruges
06/05 18:15 FC Bruges FC Bruges 1-2 Union SG Union SG
10/02 20:45 FC Bruges FC Bruges 1-1 Union SG Union SG
22/10 20:45 Union SG Union SG 2-2 FC Bruges FC Bruges
11/05 20:30 FC Bruges FC Bruges 1-0 Union SG Union SG
08/05 13:30 Union SG Union SG 0-2 FC Bruges FC Bruges
27/01 20:45 FC Bruges FC Bruges 0-0 Union SG Union SG
01/08 13:30 Union SG Union SG 0-1 FC Bruges FC Bruges
15/07 19:00 FC Bruges FC Bruges 3-2 Union SG Union SG
22/10 18:00 FC Bruges FC Bruges 2-0 Union SG Union SG
Le choc contre l'Union pour décider du titre : des nouvelles importantes à l'infirmerie brugeoise

Le choc contre l'Union pour décider du titre : des nouvelles importantes à l'infirmerie brugeoise

13/05

Dimanche, le Club de Bruges jouera très gros contre l'Union Saint-Gilloise. Ivan Leko pourrait récupérer plusieurs joueurs blessés pour l'occasion.

Plusieurs grands clubs européens prêts à recruter Christos Tzolis ?

Plusieurs grands clubs européens prêts à recruter Christos Tzolis ?

16/05 1

Christos Tzolis continue d'impressionner semaine après semaine au Club de Bruges, et cela n'a pas échappé à plusieurs grands clubs européens. L'ailier grec réalise une nouv...

Quel gardien pour Leko ? De nouvelles surprises pour Hubert ? Les compos probables de Bruges - Union

Quel gardien pour Leko ? De nouvelles surprises pour Hubert ? Les compos probables de Bruges - Union

10:20

Le titre de champion se joue probablement en grande partie ce soir : le Club de Bruges s'apprête à recevoir l'Union Saint-Gilloise.

Play-offs 1

 Journée 8
STVV STVV 1-1 La Gantoise La Gantoise
Anderlecht Anderlecht 13:30 KV Malines KV Malines
FC Bruges FC Bruges 18:30 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved