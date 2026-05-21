Les premiers buts de Sikan assurent l'Europe à Anderlecht, et des adieux réussis à Yari Verschaeren

Anderlecht a fait le job ce jeudi face à un Saint-Trond démobilisé : les Mauves ont pris trois points synonyme de préliminaires européens.

C'était un peu le match que personne n'avait envie de suivre, et les travées franchement éparses du Parc Astrid prouvaient que c'était même le cas pour les supporters du RSC Anderlecht. Pourtant, ce match entre le Sporting et Saint-Trond était crucial : les Mauves pouvaient valider leur 4e place et donc leur ticket européen.

Ce sera chose faite sans trop trembler, et malgré le voeu de silence des groupes ultras, le Lotto Park ne pourra pas cacher son soulagement. Il n'aura également pas caché sa frustration quand le début de match d'Anderlecht est médiocre, avec des pertes de balle de Saliba, Hey ou encore Degreef qui font pester le stade.

Les premiers buts de Danylo Sikan

Mais le symbole sera beau quand indirectement, c'est Yari Verschaeren, dont c'est la dernière à la maison, qui va délivrer son équipe. Sa frappe contrée va chercher chanceusement Danylo Sikan, opportuniste pour inscrire son premier but en Mauve (20e, 1-0).

STVV, de son côté, est en vacances, assuré de sa troisième place, et ça se voit. Seul Ilias Sebaoui réussit quelques grigris et changements d'aile, trouve presque un équipier d'un joli centre (37e). L'unique arrêt de la première période est pour Coosemans devant Muja (44e) ; c'est important car juste avant la pause, sur un corner, Danylo Sikan est encore au bon endroit au bon moment pour faire 2-0 (45e+2). Peut-être le doublé le plus simple de sa carrière.





Goto... et Hazard hués à leur entrée au jeu

Peut-être le plus important également, car à la mi-temps, il paraît évident que le plus dur est fait. Ce Saint-Trond a lâché l'affaire, et ce n'est pas un début de seconde période un peu plus délicat avec une frayeur pour Saliba (49e) qui y changera quelque chose. Sikan tente un lob des 60 mètres que le public applaudit : petit-à-petit, c'est tout le stade qui se décide à encourager ses couleurs et à chanter, oubliant sa frustration. Seul le pauvre Thorgan Hazard aura tout de même droit aux huées à son entrée alors qu'il fait lui aussi ses adieux.

Rien, bien sûr, comparé à ce que réserve le Lotto Park à Keisuke Goto qui monte à un quart d'heure du terme. On peut se demander l'intérêt de faire entrer le Japonais, dont les supporters visiteurs scandaient le nom par provocation depuis le début du match, dans un tel match sans enjeu côté trudonnaire. Hazard, lui, passe tout près de la rédemption (69e), Verschaeren des adieux parfaits (70e).

Il a toutefois droit à une belle standing ovation pour sa sortie, et aura réussi son dernier match au Lotto Park. Mais peu avant cela, Saint-Trond, à nouveau bien dans le match, aura fait 1-2 sur corner via Abdoulaye Sissako (77e), et c'est... Keisuke Goto qui passe tout près, de la tête sur un excellent centre venu de la gauche, qui voit le 2-2 passer juste au-dessus de la latte (84e). Résultat : alors qu'ils avaient réussi à se remettre leur public dans la poche, les Mauves finiront par subir à nouveau.

Mais tandis que STVV poussera avec imprécision, un contre finira par rassurer tout le monde : Ali Maamar a un excellent coup d'oeil pour lancer Adriano Bertaccini qui accélère et gagne son face-à-face avec le portier trudonnaire (90e+3, 3-1). C'est officiellement le but du ticket européen, qui évitera bien des tracas lors de la dernière journée.