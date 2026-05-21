Les regrets sont bien là : l'Union n'y parvient plus et ne profite pas du faux pas de Bruges

L'Union Saint-Gilloise a concédé le match nul à La Gantoise. De quoi dérouler le tapis rouge vers le titre au Club de Bruges.

Groggy par le score de forfait encaissé au Club de Bruges, l'Union Saint-Gilloise se présentait ce soir à La Gantoise, pour jouer ce qui pouvait encore l'être en cette fin de saison. Dans cette optique, David Hubert est repassé à un système à un attaquant, avec Anouar Ait El Hadj et Besfort Zeneli pour soutenir Kevin Rodriguez. Ousseynou Niang a quant à lui renvoyé Guilherme sur le banc, tandis que Fedde Leysen a pallié la suspension de Ross Sykes.

Encore un peu dans le dur, l'Union a subi dans le premier quart d'heure. La première incursion gantoise a donné le ton, avec un penalty commis par Ousseynou Niang sur Michal Skoras, qu'il n'avait absolument pas pu venir dans son dos. Heureusement pour lui, Kjell Scherpen a fait oublier sa bévue en détournant l'envoi de Wilfried Kanga, sifflé par ses propres supporters.

Le reste du premier quart d'heure a toutefois encore été à l'avantage des Buffalos, avec des tentatives dangereuses de Kanga et de Leonardo Lopes. Mais après avoir laissé passer l'orage, l'Union a fini par retrouver son football. Adem Zorgane a été le premier à donner des sueurs froides à Rik De Mil en concluant de peu à côté une récupération haute d'Anan Khalaili.

Les visiteurs ont alors regagné en confiance, enchaînant les frappes cadrées, sans trop de danger pour Davy Roef. Après plusieurs pétards mouillés, le danger s'est précisé avec une nouvelle reprise de Kevin Rodriguez au petit rectangle détournée par Roef. Malgré un penalty gantois et dix frappes unionistes (dont six cadrées), tout restait à faire en seconde mi-temps.





Malgré la montée de Biondic , l'Union ne parvient plus à marquer

La reprise s'est jouée sur un rythme beaucoup plus faible, avec plus d'interventions de l'arbitre et des soigneurs que d'occasions à se mettre sous la dent. Le triple changement de David Hubert à l'heure de jeu a redynamité la rencontre : 30 secondes après son entrée, Mateo Biondic était tout proche de faire 0-1 : sa reprise de la tête sur un centre parfait d'Anouar Ait El Hadj est passée dix petits centimètres à côté de l'objectif. Dans la foulée, l'attaquant allemand était encore à la bonne place sur un nouveau centre d'Ait El Hadj, mais Roef s'est encore montré impérial sur sa ligne.

Biondic a finalement trouvé le chemin des filets sur un centre tendu de Louis Patris, mais son but a été annulé pour un hors-jeu de son pourvoyeur au début de l'action. Avertie du partage concédé par Bruges à Malines, l'Union a poussé tant et plus, avec notamment plusieurs montées de Kjell Scherpen sur corner.

Mais comme lors du premier match de ces Playoffs, les Bruxellois n'ont finalement pas réussi à marquer contre ces Buffalos : 0-0, score final, l'Union entérine le sacre du Club de Bruges !