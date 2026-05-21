La Gantoise La Gantoise
0-0
Union SG Union SG
gntLa Gantoise
Union SG
Date: 21/05/2026 20:30
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 9
Stade: Ghelamco Arena (Arteveldestadion)
Les regrets sont bien là : l'Union n'y parvient plus et ne profite pas du faux pas de Bruges
Les regrets sont bien là : l'Union n'y parvient plus et ne profite pas du faux pas de Bruges
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise a concédé le match nul à La Gantoise. De quoi dérouler le tapis rouge vers le titre au Club de Bruges.

Groggy par le score de forfait encaissé au Club de Bruges, l'Union Saint-Gilloise se présentait ce soir à La Gantoise, pour jouer ce qui pouvait encore l'être en cette fin de saison. Dans cette optique, David Hubert est repassé à un système à un attaquant, avec Anouar Ait El Hadj et Besfort Zeneli pour soutenir Kevin Rodriguez. Ousseynou Niang a quant à lui renvoyé Guilherme sur le banc, tandis que Fedde Leysen a pallié la suspension de Ross Sykes.

Encore un peu dans le dur, l'Union a subi dans le premier quart d'heure. La première incursion gantoise a donné le ton, avec un penalty commis par Ousseynou Niang sur Michal Skoras, qu'il n'avait absolument pas pu venir dans son dos. Heureusement pour lui, Kjell Scherpen a fait oublier sa bévue en détournant l'envoi de Wilfried Kanga, sifflé par ses propres supporters.

Le reste du premier quart d'heure a toutefois encore été à l'avantage des Buffalos, avec des tentatives dangereuses de Kanga et de Leonardo Lopes. Mais après avoir laissé passer l'orage, l'Union a fini par retrouver son football. Adem Zorgane a été le premier à donner des sueurs froides à Rik De Mil en concluant de peu à côté une récupération haute d'Anan Khalaili.

Les visiteurs ont alors regagné en confiance, enchaînant les frappes cadrées, sans trop de danger pour Davy Roef. Après plusieurs pétards mouillés, le danger s'est précisé avec une nouvelle reprise de Kevin Rodriguez au petit rectangle détournée par Roef. Malgré un penalty gantois et dix frappes unionistes (dont six cadrées), tout restait à faire en seconde mi-temps.

Malgré la montée de Biondic , l'Union ne parvient plus à marquer

La reprise s'est jouée sur un rythme beaucoup plus faible, avec plus d'interventions de l'arbitre et des soigneurs que d'occasions à se mettre sous la dent. Le triple changement de David Hubert à l'heure de jeu a redynamité la rencontre : 30 secondes après son entrée, Mateo Biondic était tout proche de faire 0-1 : sa reprise de la tête sur un centre parfait d'Anouar Ait El Hadj est passée dix petits centimètres à côté de l'objectif. Dans la foulée, l'attaquant allemand était encore à la bonne place sur un nouveau centre d'Ait El Hadj, mais Roef s'est encore montré impérial sur sa ligne.

Biondic a finalement trouvé le chemin des filets sur un centre tendu de Louis Patris, mais son but a été annulé pour un hors-jeu de son pourvoyeur au début de l'action. Avertie du partage concédé par Bruges à Malines, l'Union a poussé tant et plus, avec notamment plusieurs montées de Kjell Scherpen sur corner. 

Mais comme lors du premier match de ces Playoffs, les Bruxellois n'ont finalement pas réussi à marquer contre ces Buffalos : 0-0, score final, l'Union entérine le sacre du Club de Bruges !

Les compositions

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La Gantoise La Gantoise
Roef Davy 90' 8.8 -
  • Arrêts: 8
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
Plus de stats
Duverne Jean-Kevin 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 43/49 (87.8%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Hashioka Daiki 90' 7.24 -
  • Précision des passes: 42/45 (93.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Van Der Heyden Siebe   90' 6.7 -
  • Précision des passes: 48/50 (96%)
  • Interceptions: 5
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Araujo Tiago 84' 6.88 -
  • Précision des passes: 34/43 (79.1%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
  • Précision des longs ballons: 5/12 (41.7%)
Plus de stats
Delorge Mathias 84' 7.2 -
  • Précision des passes: 54/61 (88.5%)
  • Passes clés: 3
Plus de stats
Lopes Leonardo Da Silva 90' 6.39 -
  • Précision des passes: 29/37 (78.4%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
De Vlieger Tibe 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 34/39 (87.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Skoras Michal   90' 6.29 -
  • Précision des passes: 33/40 (82.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/5 (20%)
  • Précision des longs ballons: 3/13 (23.1%)
Plus de stats
Goore Hyllarion 53' 6.09 -
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Kanga Wilfried   71' 6.22 -
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Banc
Omgba Aimé 0'  
Sonko Momodou   37' 6.32 -
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Ito Atsuki 0'  
Hong Hyun-Seok 6' 6.49  
Plus de stats
Peersman Kjell 0'  
Kadri Abdelkahar 0'  
Vernemmen Hannes 0'  
Volckaert Matties 6' 6.58  
Plus de stats
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 7.22 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 3
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Mac Allister Kevin 90' 7.01 -
  • Précision des passes: 51/58 (87.9%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Burgess Christian 90' 6.71 -
  • Précision des passes: 62/70 (88.6%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Leysen Fedde 90' 7.4 -
  • Précision des passes: 75/76 (98.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Khalaili Anan 82' 6.36 -
  • Précision des passes: 41/49 (83.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Zorgane Adem 90' 6.49 -
  • Précision des passes: 65/84 (77.4%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
  • Ballons perdus: 23
Plus de stats
Van de Perre Kamiel 90' 6.63 -
  • Précision des passes: 46/51 (90.2%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Niang Ousseynou 62' 6.34 -
  • Précision des passes: 14/17 (82.4%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Ait El Hadj Anouar 89' 7.2 -
  • Précision des passes: 35/41 (85.4%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Zeneli Besfort 62' 7.1 -
  • Précision des passes: 20/23 (87%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/2
Plus de stats
Rodriguez Kevin 62' 6.44 -
  • Précision des passes: 11/16 (68.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic 0'  
Barry Mamadou Thierno 0'  
Fuseini Mohammed 28' 6.78 -
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Biondic Mateo 28' 6.69 -
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
Plus de stats
Smith Guilherme 28' 6.46 -
  • Précision des passes: 14/17 (82.4%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Pavlic Ivan 0'  
Patris Louis 8' 6.91  
  • Précision des passes: 5/9 (55.6%)
Plus de stats
Sylla Massiré 0'  
Florucz Raul 1' 6.63  
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Revivre La Gantoise - Union SG

Play-offs 1

 Journée 9
KV Malines KV Malines 2-2 FC Bruges FC Bruges
La Gantoise La Gantoise 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV
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