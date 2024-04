Sans forcer, La Gantoise reprend le large

Durant 90 minutes, Hein Vanhaezebrouck est resté assis sur le petit banc. Cela démontre à quel point ce duel avait pratiquement tout d'un match amical.

Après la victoire de STVV vendredi sur la pelouse de Malines, la donne était simple pour La Gantoise : une victoire sur la pelouse de Westerlo offrirait 4 points d'avance aux grands favoris de cette petite compétition. Et ce serait mentir d'entrée de jeu de dire que ce duel a été acharné.

De la première à la dernière minute, les joueurs de Hein Vanhaezebrouck (moqué par les supporters de Westerlo avant la rencontre) ont eu la main mise sur ce duel. Westerlo n'a jamais existé, et Bart Goor (le nouveau coach campinois) a semblé se demander ce qu'il faisait là.

Bref, après plusieurs occasions ratées, ou sauvée par Bolat, Gandelman démontre une nouvelle fois qu'il est l'homme de la fin de saison en étant à la bonne place sur une remise de Hong pour faire trembler les filets (22', 0-1). Il ne faut que deux minutes de plus, et une grosse dinguerie de la défense locale, pour voir Tissoudali tromper une nouvelle fois Bolat (24', 0-2).

Sur ce deuxième but, Haidara est doublement fautif. Le jeune défenseur, déjà jauni à ce moment ud match, va même encore faire pire puisqu'il va s'en aller commettre une énorme faute sur Tissoudali. Le résultat ? Un deuxième jaune, une expulsion et une équipe de Westerlo qui ne ressemblait déjà à rien à 11, et qui va encore plus traîner son ennui à dix.

Du coup, est-ce que ça vaut encore la peine de vous décrire ce qu'il se passe en Campine s'il se passe rien ? Voilà qui est résumé. Après avoir négligé 5 minutes de temps additionnel, Westerlo a négligé 90 minutes ce dimanche, mais cette fois dans la moindre polémique. Vivement les vacances. Ha oui, on avait presqu'oublié de vous dire : Gandelman a marqué un troisième but dans l'indifférence générale (90', 0-3) et Gand a maintenant 4 points d'avance sur Malines et STVV.