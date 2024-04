Les supporters n'ont rien raté : le Standard s'est réveillé trop tard contre Louvain et signe un match nul qui porte bien son nom

Dans un stade vide, le Standard et OHL n'ont pas livré une prestation très riche en émotions. Mathieu Maertens et Jon Dagur Thorsteinsson ont tenté d'illuminer la soirée, en vain. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul, qui a rarement aussi bien porté son nom.

La deuxième journée des Europe Play-Offs était au programme, ce samedi, avec une rencontre entre le Standard et OHL, disputée à huis clos. Ivan Leko réalise deux changements par rapport à la défaite à Gand : Steven Alzate est sur le banc et Moussa Djenepo n'est pas sur la feuille de match. Ils sont remplacés par Hakim Sahabo et Cihan Canak.

Une première période à l'image du stade : vide

Le début de partie sera clairement à l'avantage des Louvanistes, avec un Mathieu Maertens en feu. Le numéro 33 de Louvain passe trois fois sur le côté droit et adresse trois centres, l'un d'eux obligera Arnaud Bodart à réaliser une claquette juste en dessous de sa barre (8e).

Pour le reste, il n'y a pas grand-chose à raconter. OHL s'est calmé après un bon premier quart d'heure, le Standard a longtemps récupéré le contrôle du ballon... sans ne jamais rien en faire.

De longues séquences de possession, des passes en retrait à foison, un jeu plus latéral que vertical : les Rouches comptent près de 60% de possession à la pause, mais ne se sont rien procurés. Et ce n'est pas la seule frappe de Kanga dans le petit filet qui viendra changer la donne (33e). Maertens a tenté le but de l'année depuis le milieu de terrain (45e), sa tentative a terminé sur le toit du but de Bodart.

Le Standard s'est réveillé, mais trop tard

On attendait donc autre chose de la seconde période, et on a été déçus. Le spectacle est amené par le duo Mathieu Maertens - Jon Dagur Thorsteinsson, qui passe plusieurs fois très proche de semer le trouble pour de bon dans la défense du Standard. Youssef Maziz n'est pas sans reste, les autres ne produisent pas grand-chose... voire rien du tout.

Côté Standard, la dernière demi-heure a été meilleure, malgré de nouvelles phases de possession toujours aussi stériles. Les Rouches auront tout de même trois grosses occasions en cinq minutes : une frappe de Kanga, centrale, sur Leysen (67e), une tentative de Price depuis l'extérieur de la surface, déviée par le gardien d'OHL sur son poteau (70e), et une nouvelle frappe de Kanga, plus dangereuse, encore repoussée par Leysen (73e). Le gardien louvaniste a maintenu les siens dans le match, aussi, face à Balikwisha (82e).

Le Standard s'est réveillé, mais trop tard. À Louvain, le duo magique de la première heure a perdu de sa superbe. Les occasions ont changé de camp, mais n'ont pas été plus fructueuses. Partage, il faut le dire, au bout de l'ennui entre le Standard et Louvain. Un point sur six pour les Rouches, qui iront à Saint-Trond vendredi prochain. Les Louvanistes restent deux points derrière, cinquièmes de ces Europe Play-Offs.