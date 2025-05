Le Mambourg en transe ! Charleroi fait un pas de géant vers le barrage européen au terme d'un match qui restera dans les mémoires

Charleroi s'est imposé au bout du suspense contre Westerlo 4-3). Les Zèbres sont passés par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.

Auréolé par sa victoire au Standard, Charleroi accueillait Westerlo avec la perspective de conforter sa première place. Sans surprise, Rik De Mil a débuté avec le onze victorieux à Sclessin. On note tout de même la blessure d'Isaac Mbenza, absent de la feuille de match. Dans le camp d'en face, Luka Vuskovic et Alfie Devine retrouvaient leur place dans l'équipe.

Le match avait des airs de tout ou rien pour Westerlo, les visiteurs n'ont donc pas calculé et directement joué vers l'avant. De quoi nous offrir un début de match agréable, avec des espaces de part et d'autre. Mais c'est bien Charleroi qui en a profité en premier, avec une prise de la profondeur d'Antoine Bernier sur la flanc droit suivie d'un centre en retrait pour Nikola Stulic. Bien placé au second poteau, l'attaquant serbe n'avait qu'à conclure pour lancer Charleroi de son sixième but en huit matchs de Playoffs (10e, 1-0).

Un troisième quart d'heure à sens unique

Un but qui n'allait pas changer les plans de Westerlo, que du contraire. Les Campinois ont alerté Martin Delavallée une première fois à la 23e après un premier enchaînement de Nikola Stulic déjà assez dangereux. Le portier carolo a bien anticipé le deuxième ballon parvenu à Devine et a empêché l'égalisation sur sa ligne. Ce n'était que partie remise pour les hommes de Timmy Simons, qui ont égalisé à la demi-heure, une reprise d'Isa Sakamoto en pleine lucarne consécutive à un corner dégagé par la défense carolo (30e, 1-1).

Parfois coupé en deux, Charleroi souffrait. Nouvelle illustration dans la foulée avec un arrêt de Delavallée sur une tête de Frigan. Westerlo n'a pas laissé les Zèbres sortir la tête hors de l'eau en première mi-temps avec ensuite une tête sur le poteau signée Griffin Yow (finalement signalé hors-jeu). Les visiteurs ont même profité de leur temps fort pour complètement renverser la situation sur une nouvelle inspiration de Sakamoto, plus prompt que la défense carolo pour profiter d'un duel pourtant remporté par Cheick Keita dans le rectangle (39e, 1-2).

Remonté sur le terrain avec d'autres intentions en seconde période, Charleroi a rapidement pris un coup sur la tête : alors que les Zèbres mettaient le feu dans le rectangle, Westerlo repartait en contre pour faire le break sur un débordement de Devine conclu par Frigan au petit rectangle (57e, 1-3). Sauf que les protégés du Mambourg ont immédiatement relancé le suspense avec la complicité du gardien adverse. Sur un coup franc très aérien, Andreas Jungdal s'est troué, cela a profité à Stelios Andreou qui a repris le ballon au second poteau, le cuir est rentré via Stulic pour le 2-3.

Dans un match décidément pas avare en occasions et en retournements de situation, Charleroi a continué à reconquérir ses supporters en recollant avant le dernier quart d'heure sur un penalty gagné par Titraoui, isolé face au but par Stulic. C'est Heymans qui s'est chargé de l'égalisation en prenant Jungdal à contre-pied (3-3). Le momentum était cette fois du côté carolo : le match manquait de rebasculer une nouvelle fois dans le camp des Zèbres avec une reprise d'Heymans repoussée par la barre.

Mais le jeu ne quittait pas le camp des visiteurs. Charleroi a capitalisé sur sa domination en repassant devant dans les derniers instants sur un centre au second poteau de Zorgane repris dans un angle fermé par Cheick Keita pour plonger le Mambourg en transe. 4-3, il s'agit cette fois du score final : Charleroi s'impose au bout du suspense et éloigne Westerlo de la course à la première place. Les derniers (lointains) adversaires des Carolos dans ces Playoffs sont Malines et Louvain. En cas de faux pas de ces deux équipes ce weekend, le barrage européen contre le cinquième des Playoffs 1 serait assuré.