Charleroi Charleroi
0-1
Westerlo Westerlo
chaCharleroi
wesWesterlo
0-1
85' Arthur Piedfort (Bryan Reynolds)
Date: 16/05/2026 16:00
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 8
Stade: Stade du Pays de Charleroi
La première place s'éloigne : Charleroi cueilli à froid dans les dernières minutes
Scott Crabbé depuis Charleroi
| Commentaire
La première place s'éloigne : Charleroi cueilli à froid dans les dernières minutes
Photo: © photonews

Westerlo a fait la bonne opération du week-end en s'imposant 0-1 à Charleroi. Les Zèbres ont été puni dans leur temps fort en fin de match.

Standard - Genk, la finale de ces Europe Playoffs ? Oui, mais sans oublier qu'avant ça, Charleroi et Westerlo pouvaient revenir à hauteur des coleaders en cas de victoire au Mambourg. Fort de trois victoires de rang, Mario Kohnen a aligné le même onze que contre l'Antwerp, maintenant notamment Patrick Pflücke sur le banc. En face, Issame Charaï a également aligné son onze type.

Un round d'observation qui s'éternise

Alors que l'on pouvait s'attendre à du spectacle entre deux équipes souvent tournées vers l'offensive, la première mi-temps aura été bien terne. Westerlo a pris l'initiative dans un premier temps, avec un bloc très haut, mais sans véritablement mettre Charleroi en danger : à part deux ballons mollassons dans les bras de Mohamed Koné, rien à signaler.

Le Sporting a répliqué avec quelques débordements intéressants de Kevin Van den Kerkhof, des infiltrations de Yacine Titraoui conclues par des frappes hors-cadres. Les visiteurs ont toutefois été un peu plus pressants avant le repos : Shunsuke Saito a ainsi semé compagnie à Mardochée Nzita dans le rectangle mais a dévissé sa frappe. La première intervention digne de ce nom d'un gardien tombe juste avant le retour au vestiaire, elle est à mettre à l'actif de Koné, qui a détourné un coup franc puissant de Dogucan Haspolat qui filait sous sa latte. Malgré cela, le 0-0 sanctionnant ce premier acte n'était que logique. 

Pas de changement au repos mais bien dix minutes après la reprise. Les montées de Patrick Pflücke et Yassine Khalifi ont fait du bien, le premier cité était même tout proche d'ouvrir le score dans la foulée. La phase lui vaudra sans doute quelques cauchemars : le centre de Van den Kerkhof était parfait au petit rectangle, mais l'Allemand n'en a pas profité, frappe à côté du ballon.

Charleroi pousse mais se fait punir

Même topo pour Khalifi quelques minutes plus tard, sur un bon service de Jakob Romsaas dans le rectangle. Deux ratés qui confirmaient néanmoins la pression enfin mise par le Sporting dans le dernier tiers adverse. Et cela a failli payer à l'entame du dernier quart d'heure, mais la magnifique frappe enroulée d'Antoine Colassin a été renvoyée par le poteau avant de rouler devant la ligne de but.

Alors que les Zèbres poussaient...c'est Westerlo qui a ouvert le score en contre. Sentant Aiham Ousou anticiper sur Nacho Ferri, Arthur Piedfort a parfaitement joué le coup en plongeant dans le dos de la défense pour tromper Koné et faire 0-1 à cinq minutes de la fin.

Un but qui pèse lourd au classement : Westerlo recolle provisoirement au Standard et à Genk, Charleroi aura forcément plus que les trois de retard actuels sur le leader de ces Europe Playoffs à l'issue de la soirée.

Les compositions

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Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 7.6 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 8/26 (30.8%)
Plus de stats
Blum Lewin 75' 6.8 -
  • Précision des passes: 22/27 (81.5%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Keita Cheick 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 46/49 (93.9%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Ousou Aiham 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 51/53 (96.2%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Nzita Mardochee 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 34/48 (70.8%)
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Ballons perdus: 25
Plus de stats
Camara Etienne   57' 6.9 -
  • Précision des passes: 25/27 (92.6%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Titraoui Yacine 86' 6.4 -
  • Précision des passes: 45/52 (86.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 7/7 (100%)
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin   90' 6.2 -
  • Précision des passes: 16/24 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 2/9 (22.2%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Guiagon Parfait 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 43/50 (86%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
Plus de stats
Bernier Antoine 57' 6.6 -
  • Précision des passes: 14/18 (77.8%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Scheidler Aurélien 75' 6.3 -
  • Précision des passes: 9/14 (64.3%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Banc
Romsaas Jakob Napoleon 15' 6.5 -
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Szymczak Filip 4' 6.3  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Pflücke Patrick 33' 6.9 -
  • Précision des passes: 13/15 (86.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 3/7 (42.9%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Gaudin Jules 0'  
Colassin Antoine   15' 6.2 -
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Boukamir Mehdi 0'  
Khalifi Yassine 33' 7.1 -
  • Précision des passes: 24/24 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Delavallee Martin 0'  
Boukamir Amine 0'  
 

Westerlo Westerlo
Nacho Ferri   77' 6.3 -
  • Précision des passes: 3/8 (37.5%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Jungdal Andreas 90' 7.4 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Passes clés: 2
Plus de stats
Mbamba-Muanda Lucas 90' 7.4 -
  • Précision des passes: 30/31 (96.8%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Kimura Seiji 90' 7.5 -
  • Précision des passes: 68/74 (91.9%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Bayram Emin 90' 7.8 -
  • Précision des passes: 60/66 (90.9%)
  • Interceptions: 4
Plus de stats
Reynolds Bryan A   90' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 34/41 (82.9%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Piedfort Arthur 90' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 34/38 (89.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Haspolat Dogucan 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 38/45 (84.4%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Alcocer Josimar 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 17/20 (85%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/4 (0%)
Plus de stats
Sakamoto Isa 83' 6.5 -
  • Précision des passes: 16/19 (84.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Saito Shunsuke 83' 6.6 -
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Banc
Lapage Amando 0'  
Sydorchuk Sergiy 0'  
Patrão Afonso 0'  
Bohamdi-Kamoni Naoufal 0'  
Laalaoui Reda 7' 6.8  
Plus de stats
Vanlangendonck Koen 0'  
Neustädter Roman 0'  
Van Den Keybus Thomas 7' 6.8  
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Destan Enis 13' 6.7 -
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Revivre Charleroi - Westerlo
Van den Kerkhof exemplaire, les attaquants en berne : les notes de Charleroi contre Westerlo

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Charleroi a poussé mais s'est fait punir en fin de match par Westerlo. Voici les notes des Zèbres pour leur prestation individuelle.

Antoine Colassin proche de l'un des buts du week-end : "J'en attendais un peu plus de cette saison"

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19:45

Antoine Colassin a bien failli faire la différence pour Charleroi face à Westerlo. Sa frappe sur le poteau lui laisse finalement un goût amer.

présentation (du match)

On prend les mêmes et on recommence ? Les compositions probables de Charleroi - Westerlo

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10:30

Charleroi accueille Westerlo cette après-midi. Une occasion de mettre la pression sur le Standard et Genk, qui s'affronteront juste après.

Play-offs 2

 Journée 8
OH Louvain OH Louvain 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk
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