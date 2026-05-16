La première place s'éloigne : Charleroi cueilli à froid dans les dernières minutes

Westerlo a fait la bonne opération du week-end en s'imposant 0-1 à Charleroi. Les Zèbres ont été puni dans leur temps fort en fin de match.

Standard - Genk, la finale de ces Europe Playoffs ? Oui, mais sans oublier qu'avant ça, Charleroi et Westerlo pouvaient revenir à hauteur des coleaders en cas de victoire au Mambourg. Fort de trois victoires de rang, Mario Kohnen a aligné le même onze que contre l'Antwerp, maintenant notamment Patrick Pflücke sur le banc. En face, Issame Charaï a également aligné son onze type.

Un round d'observation qui s'éternise

Alors que l'on pouvait s'attendre à du spectacle entre deux équipes souvent tournées vers l'offensive, la première mi-temps aura été bien terne. Westerlo a pris l'initiative dans un premier temps, avec un bloc très haut, mais sans véritablement mettre Charleroi en danger : à part deux ballons mollassons dans les bras de Mohamed Koné, rien à signaler.

Le Sporting a répliqué avec quelques débordements intéressants de Kevin Van den Kerkhof, des infiltrations de Yacine Titraoui conclues par des frappes hors-cadres. Les visiteurs ont toutefois été un peu plus pressants avant le repos : Shunsuke Saito a ainsi semé compagnie à Mardochée Nzita dans le rectangle mais a dévissé sa frappe. La première intervention digne de ce nom d'un gardien tombe juste avant le retour au vestiaire, elle est à mettre à l'actif de Koné, qui a détourné un coup franc puissant de Dogucan Haspolat qui filait sous sa latte. Malgré cela, le 0-0 sanctionnant ce premier acte n'était que logique.

Pas de changement au repos mais bien dix minutes après la reprise. Les montées de Patrick Pflücke et Yassine Khalifi ont fait du bien, le premier cité était même tout proche d'ouvrir le score dans la foulée. La phase lui vaudra sans doute quelques cauchemars : le centre de Van den Kerkhof était parfait au petit rectangle, mais l'Allemand n'en a pas profité, frappe à côté du ballon.





Charleroi pousse mais se fait punir

Même topo pour Khalifi quelques minutes plus tard, sur un bon service de Jakob Romsaas dans le rectangle. Deux ratés qui confirmaient néanmoins la pression enfin mise par le Sporting dans le dernier tiers adverse. Et cela a failli payer à l'entame du dernier quart d'heure, mais la magnifique frappe enroulée d'Antoine Colassin a été renvoyée par le poteau avant de rouler devant la ligne de but.

Alors que les Zèbres poussaient...c'est Westerlo qui a ouvert le score en contre. Sentant Aiham Ousou anticiper sur Nacho Ferri, Arthur Piedfort a parfaitement joué le coup en plongeant dans le dos de la défense pour tromper Koné et faire 0-1 à cinq minutes de la fin.

Un but qui pèse lourd au classement : Westerlo recolle provisoirement au Standard et à Genk, Charleroi aura forcément plus que les trois de retard actuels sur le leader de ces Europe Playoffs à l'issue de la soirée.