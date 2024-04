En hommage au Felice time ! Charleroi fait un grand pas vers le maintien à Courtrai

Charleroi s'est imposé 1-2 dans les dernières minutes à Courtrai. Les Kerels avaient pourtant ouvert le score en première mi-temps.

Entre prendre huit points d'avance sur Courtrai ou voir son adversaire du jour revenir à deux unités, Charleroi jouait sans doute l'un des matchs les plus importants de ses Playdowns au Stade des Eperons d'Or.

Les premières minutes n'allaient pas tarder à l'esquisser : l'enjeu a rapidement pris le pas sur le jeu. Avec deux équipes mettant un point d'honneur à mettre de l'intensité dans leur jeu, les occasions se comptaient sur le doigt d'une main en première période.

Avec la même équipe que face au RWDM, Charleroi a continué à peiner offensivement. D'autant plus qu'après un choc avec Hervé Koffi sur une sortie de ce dernier lors d'un coup franc, Jérémy Pétris a dû céder sa place, groggy, à Zan Rogelj avant même la fin du premier quart d'heure.

En face, Courtrai n'était pas beaucoup plus fringant et enchaînait lui aussi les pertes de balle. Charleroi finissait mieux sa mi-temps avec deux reprises de Daan Heymans coup sur coup. Mais tout s'est écroulé sur un corner dans le temps additionnel.

Surpris par une déviation au premier poteau, la défense est dépassée par l'incursion d'Isaak Davies en deuxième zone. Le dixième but de la saison du Gallois permettait à Courtrai de rentrer au vestiaire avec un précieux avantage.

Bernier rachète le manqué de Dabbagh

Le premier but encaissé sous Rik De Mil (le premier but tout court sous ses ordres) a eu le mérite de réveiller les Zèbres. Plus volontaire offensivement, Charleroi s'en voyait rapidement récompensé. Le centre de Parfait Guiagon isolait Oday Dabbagh au petit rectangle mais le Palestinien frappait à côté du ballon. Avec plus de présence dans le rectangle, Charleroi pouvait compter sur Antoine Bernier pour traîner au deuxième poteau et égaliser (55e).

Un but qui a fait du bien aux Carolos, mieux dans le match en deuxième mi-temps. Entre se contenter de ce point et profiter de leur temps fort, les Zèbres ont longtemps failli pouvoir décrocher la deuxième action. Mais les imprécisions dans le dernier geste ont empêché les troupes de Rik De Mil de faire la différence. Jusqu'au temps additionnel.

Sur le dernier corner de la rencontre, Achraf Dari échappe au marquage pour placer le ballon au fond des filets et offrir une victoire cruciale et méritée au Sporting. Avec six points d'avance sur le RWDM et huit sur Courtrai, Charleroi peut se permettre de voir venir et reprend confiance grâce à cette deuxième mi-temps maîtrisée.