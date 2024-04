Enfin ! Le RWDM remporte sa première victoire de l'année et se relance totalement dans la course pour le maintien !

Le RWDM s'est imposé ce samedi après-midi face à Eupen (3-1). Un grand bol d'air dans leur course pour le maintien en Pro League.

Dans un stade Edmond Machtens sans spectateurs, le RWDM accueillait Eupen dans un véritable match de la peur. Un petit point séparait en effet les deux équipes.

La rencontre démarre sur un rythme très lent. Il y a peu de phases construites, mais beaucoup de nervosité et de fautes. Pas de doutes, on est dans un match de Play-downs.

Eupen prend les commandes

Eupen est la première équipe à tenter devant le but. Sur un bon coup franc de Magnée, Lambert reprend de la tête mais place à côté (18e).

Les Pandas semblent mieux dans la rencontre et marquent méritoirement. Charles-Cook va chercher un penalty après un contact léger dans le rectangle. Magnée s'élance et prend Hubert à contrepied (0-1, 25e).

Le RWDM se réveille

Le RWDM avait visiblement besoin de ça. Les Molenbeekois commencent à mieux construire et mettent Eupen sous pression.

Les hommes de Yannick Ferrera ont la bonne réaction. obtiennent un penalty après une faute de main. Gueye s'élance, mais Slonina part du bon côté. Shuto, qui avait bien suivi, fait 1-1 (42e).

C'est à peu près tout ce qu'il se passe dans cette première période. On ne va pas se mentir : ce n'est pas du très grand football.

Efficacité maximale pour le RWDM, Shuto en héros

Malgré le niveau de jeu assez faible de cette rencontre, il y a du spectacle. Les Bruxellois réalisent un superbe mouvement collectif. Carlos Alberto s'arrache et centre vers Shuto. Le Japonais reprend de la tête et marque l'un des buts les plus importants de la saison du RWDM (2-1, 56e).

La rencontre s'ouvre ensuite. Le RWDM veut marquer le but du break, Eupen veut égaliser à tout prix.

Gueye est tout près de faire 3-1 mais c'est sauvé in extremis (61e). Dans la foulée, Keita se retrouve devant le but vide mais manque inexplicablement sa reprise (63e).

On aura eu droit à seulement quelques minutes agréables de football. Les fautes et protestations reprennent en effet de plus belles. Rien d'étonnant à voir autant de nervosité : c'est un match très important en vue du maintien.

Le RWDM fait le break...et sauve sa fin de match

Nous ne sommes cependant pas au bout de nos surprises. Segovia, fraîchement monté au jeu, réalise un raid solitaire et perce la défense d'Eupen. Il décale Gueye, qui place entre Slonina et son poteau. C'est 3-1 (83e).

Le RWDM pense passer une fin de match plus tranquille, mais ils ont bien tort. Sur un coup franc anodin, l'arbitre siffle un penalty pour Eupen pour une faute évitable de Sarr. Magnée s'élance, mais Hubert part cette fois du bon côté ! (90e+1).

Molenbeek se permet même le luxe de manquer le 4-1, avec un face à face perdu de Gueye face à Slonina.

Les Bruxellois enregistrent leur première victoire depuis décembre 2023 et se donnent un énorme bol d'air. Ils sont désormais 2e des Play-downs, en attendant le match entre Charleroi et Courtrai. Ils se relancent totalement en vue de leur survie en Pro League.