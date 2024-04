Un départ retentissant au Sporting Charleroi : "Il a déjà signé en Ligue 1"

Le Sporting Charleroi va perdre Hervé Koffi. Le portier burkinabé aurait déjà signé son contrat au Racing Lens.

Hervé Koffi (27 ans) ne sera plus Zèbre la saison prochaine. Ce sont nos confrères de La Dernière Heure qui l'annoncent : le gardien de but du Sporting Charleroi va quitter le Mambourg et rejoindre le Racing Lens dès l'ouverture du mercato estival.

Koffi aurait en réalité déjà signé son contrat : l'affaire serait ficelée depuis un mois déjà. Le gardien burkinabé disposait d'une option de prolongation dans son contrat (qui s'achevait théoriquement le 30 juin prochain) : celle-ci devait être levée avant le 31 mars, ce que Charleroi a fait.

Une extension qui n'a servi qu'à assurer une belle rentrée au Sporting Charleroi : la Dernière Heure évoque un montant d'un peu plus de 2 millions d'euros. Hervé Koffi est estimé à 1,3 million d'euros. Une belle affaire, donc, pour les Carolos.

Alors que Hervé Koffi devrait donc signer pour 4 ans en Ligue 1, remplaçant Brice Samba qui part pour l'Arabie Saoudite, Charleroi s'activerait déjà en coulisses pour lui trouver un successeur. La DH évoque notamment Mohamed Koné (22 ans), gardien de Dunkerque (Ligue 2).

C'est un retour en France et même dans le Nord pour Hervé Koffi : arrivé à Lille en 2017, c'est depuis le LOSC qu'il avait rejoint Charleroi contre 500.000 euros en 2021. Avant cela, "Le Chat", comme on le surnomme, s'était révélé en Jupiler Pro League sous les couleurs de l'Excel Mouscron.