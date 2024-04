Après sa victoire, le RWDM a un message pour toute la concurrence

Le RWDM a décroché sa première victoire en quatre mois après avoir battu Eupen samedi. Un succès qui relance la course au maintien.

Qu'elle aura été longue cette attente pour les supporters et les joueurs du RWDM mais la première victoire de l'année est tombée samedi soir après un succès à domicile face à Eupen.

Depuis le 16 décembre 2023, les Molenbeekois n'avaient plus goûté à cette douce saveur et elle fait du bien dans ces Playdowns puisque la course au maintien est totalement relancée avec seulement deux points de retard sur le leader, Charleroi qui se déplace aujourd'hui à Courtrai.

Parmi les points positifs du jour, on pointera évidemment Guillaume Hubert qui s'est imposé comme un héros pour son équipe en arrêtant le deuxième penalty des Pandas.

Le RWDM "doit viser plus haut"

"Il fallait ça pour débloquer. Ça a fait du bien. Quand on concède le penalty, si on avait encaissé, on serait retombé dans le stress. Là, ça donne une belle bouffée d’air. Ça fait plaisir, que ce soit pour le moral ou personnellement. Tant que ça peut faire du bien à l’équipe, ça me va", a confié le portier dans des propos rapportés par Le Soir.

Désormais le RWDM va devoir continuer sur cette voie et se rendre au stade des Eperons d'or avec le couteau entre les dents pour tenter d'enchaîner une deuxième victoire de suite (du jamais-vu depuis la 2e et la 3e journée de championnat).

"Là, on se relance dans ces playdowns et on a maintenant la faim et l’envie d’aller chercher plus haut. On ne doit pas s’arrêter là et viser plus haut", a conclu Hubert.