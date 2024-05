Eupen dit au revoir à la Pro League, Courtrai prend la main

Dans un duel sous tension, marqué par l'expulsion de Boris Lambert, Eupen s'est incliné et rentre dans les Cantons de l'Est avec un billet pour la Challenger Pro League dans les valises. Pour Courtrai, la fin de saison pourrait encore lui sourire.

Dans un affrontement décisif des Plays-downs, Courtrai accueillait Eupen dans son stade, avec des enjeux de taille pour les deux équipes. Si Courtrai réussissait à s'imposer, le club se placerait devant le RWDM, se positionnant ainsi en tant que barragiste contre le vainqueur du duel entre Lommel et Deinze. En revanche, une défaite placerait Eupen en Challenger Pro League, mais une victoire lui permettrait de réintégrer la course à la place de barragiste.

Dès les premières minutes, il était évident que la tension était palpable sur le terrain. Dans les premières minutes, malgré l'importance du match, le spectacle n'était pas encore à l'ordre du jour. Les deux équipes se cherchaient, mais c'étaient les visiteurs qui se montraient les plus menaçants, avec Charles-Cook tentant à deux reprises sa chance.

Courtrai progressait peu à peu dans le jeu, mais peinait à trouver la passe finale pour véritablement perturber Eupen. Les visiteurs, quant à eux, restaient à l'affût des contres, montrant un courage indéniable malgré les enjeux.

Le match prenait une tournure décisive à la 35ème minute, avec un énorme tacle de Boris Lambert à hauteur du tibia, lui valant une expulsion du terrain. Malgré cette infériorité numérique, Eupen tenait bon, mais Courtrai appuyait sur l'accélérateur à l'approche de la mi-temps, forçant les visiteurs à défendre ardemment.

Alors que les supporters retenaient leur souffle, à la 45ème minute + 10 minutes d'arrêt de jeu, Kadri a frappé un coup franc sur la tête de Silva qui a ouvert le score, déclenchant l'explosion de joie dans les tribunes. Cette ouverture du score donnait un avantage crucial à Courtrai, mettant encore plus de pression sur Eupen pour revenir dans le match.

En seconde période, Courtrai maintenait la pression sur une défense fatiguée d'Eupen. Ambrose se montrait de plus en plus menaçant, pesant sur la défense adverse. Malgré les efforts des deux équipes, le score restait inchangé, témoignant de la lutte acharnée sur le terrain.

La fin de la rencontre ne ressemblait à rien. Eupen, complètement démobilisé, a perdu son coach à mi-temps suite à une expulsion pour cause d'altercation avec l'entraîneur des gardiens adverses dans le tunnel des vestiaires. En plus, blessé, Renaud Emond a aussi quitté le jeu. Kadri est le joueur le plus dangereux et met Slonina à contribution.

Dans les dernières secondes, un deuxième tournant se déroule. Charles-Cook entre dans le rectangle et s'effondre. L'arbitre ne donne rien, mais le VAR l'interpelle. Sa décision ne change pas, alors que les images montrent un contact, léger, mais existant. Cette décision va faire parler.

Quoi qu'il en soit, Courtrai gagne ce match par le plus petit des écarts, mais ces trois points permettent aux Kerels de passer devant le RWDM et d'être en position de barragiste avant de se rendre à Charleroi. Oui, Courtrai a encore son sort entre ses mains.