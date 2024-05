Une mi-temps niveau D2 plombe le RWDM face à Charleroi, les Molenbeekois trembleront jusqu'au bout

Auteur d'une première période absolument catastrophique, le RWDM a pris l'eau à domicile contre Charleroi. Les Zèbres avaient assuré qu'ils joueraient le coup à fond et n'ont pas menti.

Sur papier, ce match était la chance du RWDM face à un Sporting Charleroi déjà sauvé. Une victoire et les barrages pour le maintien étaient dans la poche. Mais pas question pour les Zèbres de se relâcher, ni pour Rik De Mil de faire tourner : Charleroi tient à jouer son rôle d'arbitre de manière équitable.

Pire : c'est le RWDM va entamer son match de manière timorée et laisser Charleroi imposer son rythme. Rapidement, Achraf Dari reçoit de l'espace et, presque sans donner l'air d'y croire, envoie une frappe des 30 mètres... que Guillaume Hubert laisse rentrer de manière incompréhensible (7e, 0-1).

On frôle l'erreur de gardien dans l'autre sens quand Koffi se fait peur devant Biron (16e), mais le contrôle reste carolo. Petris crée le danger à plusieurs reprises sur son flanc droit. Sambu doit intervenir de justesse devant Guiagon (27e), et le RWDM frôle le 1-1 sur un bon ballon envoyé à Gueye que Koffi anticipe (32e).

Mais le RWDM va ensuite prendre l'eau : d'abord sur un but cette fois splendide de Vetle Dragsnes qui enroule poteau rentrant (34e, 0-2). Ensuite sur une grossière perte de balle de Jeff Reine-Adelaide dans sa moitié de terrain, qui profite à Dabbagh. Le Palestinien trouve Parfait Guiagon, totalement oublié par Sambu, qui fait 0-3 (39e).

Si Carlos Alberto passe tout près de réduire le score (45e+1), la première période se terminera par une mauvaise nouvelle de plus pour Yannick Ferrera, qui avait déjà dû remplacer Adaramola : Jeff Reine-Adelaide doit être évacué sur civière, à peine conscient, après avoir pris un ballon en plein visage.

Le RWDM se réveille et évite le ridicule

Après ces 45 minutes (et 10 d'arrêts de jeu) lors desquelles on avait l'impression de voir un club de Challenger Pro League face à un (bon) club de D1A, le RWDM doit absolument se réveiller et le fait. Del Piage touche la latte (54e), après que Mickaël Biron ait déjà amené le danger à deux reprises.

C'est finalement Makhtar Gueye qui trouvera la faille en profitant de la passivité carolo sur un centre de Camara (64e, 1-3). Enfin, le Stade Machtens, hébété en première période, se réveille un peu. La montée de Mercier offre encore quelques bons ballons à Biron mais le temps fort du RWDM semble fini.

Un arrêt de Koffi sur une ultime tête de Gueye (88e) tue les derniers espoirs d'exploit, et le RWDM paie donc au final sa première période totalement ratée. Il faudra maintenant croiser les doigts pour que Courtrai et Eupen se neutralisent, ou faire le job au Kehrweg la semaine prochaine...