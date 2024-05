La grosse frustration d'Eupen, relégué en D1B : "C'était penalty pour nous, à 100% !"

Les Pandas en ont gros sur l'arbitrage après leur défaite à Courtrai. Quoi qu'il en soit, les voilà relégués en D1B.

Battu sur la pelouse de Courtrai, l'AS Eupen est la première équipe, cette saison, officiellement reléguée en D1B, huit ans après sa dernière montée.

Les Pandas, bons derniers du championnat, ont connu autre chose que la défaite à onze petites reprises, en 35 matchs. Insuffisant, très clairement.

Eupen floué par l'arbitrage dans la rencontre décisive à Courtrai ?

Dans les rangs Eupenois, il y a naturellement beaucoup de déception. D'autant que les Germanophones estiment avoir été floués par l'arbitrage dans cette rencontre décisive.

"La carte rouge de Lambert nous a tués" regrettait Regan Charles-Cook au micro de Sporza. "Il y avait également un penalty, il y a contact à 100%. Le fait que le VAR appelle l'arbitre à revoir la phase en dit assez, non ? J'ai vu sur le visage du défenseur qu'il savait lui-même que c'était une faute."

Il n'en sera rien, et le seul et unique but de Joao Silva, en toute fin de première période, a eu raison des Pandas. De son côté, Courtrai a fait un pas vers son maintien, mettant le RWDM dans une situation encore plus délicate qu'auparavant.