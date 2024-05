📷 Des images terrifiantes, et des nouvelles inquiétantes de Jeff Reine-Adelaide : "Il était inconscient"

Images glaçantes en fin de première période au Stade Machtens. Jeff Reine-Adelaide est resté inconscient après avoir pris un ballon en plein visage, et a dû être évacué sur civière.

Le RWDM a vécu une première mi-temps cauchemardesque face au Sporting Charleroi, et n'a pas été épargné par les blessures non plus : deux Molenbeekois sont sortis blessés. D'abord Omatoya Adaramola, qui a tenté de remonter sur la pelouse mais a finalement dû céder sa place.

Puis, surtout, en fin de première période, Jeff Reine-Adelaide, qui a glacé le sang de tout le stade. Le Français a pris un ballon à bout portant en plein visage, et ne s'est pas relevé. Après de longues minutes, il a été évacué sur civière, perdant beaucoup de sang depuis le nez et la bouche.

© photonews

Alors que les commentateurs, en direct, évoquaient apparemment l'éventualité de dents cassées, Yannick Ferrera avait des nouvelles encore plus inquiétantes en conférence de presse. "Jeff a été inconscient une dizaine de minutes. On craint une hémorragie cérébrale", déclare l'entraîneur du RWDM.

On en saura certainement plus dans les heures, voire jours à venir, car le milieu de terrain français allait passer des examens à l'hôpital au moment d'écrire ces lignes.

Concernant Adaramola, Ferrera craignait "une grosse blessure" à la hanche, voire une fracture. Là aussi, un verdict officiel tombera probablement dans le courant du week-end ou en début de semaine. Comme si le coach du RWDM n'avait pas assez de soucis...