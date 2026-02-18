🎥 Mené 0-2 puis 2-3, le Club de Bruges arrache le partage in extremis face à l'Atlético de Madrid !

Mené de deux buts au repos, le Club de Bruges a arraché un partage in extremis face à l'Atlético de Madrid grâce à des buts de Raphael Onyedika, Nicolo Tresoldi et Christos Tzolis. Les Blauw & Zwart peuvent encore croire en la qualification avant le retour dans la capitale espagnole.

Qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive, le Club de Bruges recevait l'Atlético de Madrid lors de la manche aller, ce mercredi soir au Jan Breydelstadion. Une rencontre pour laquelle Ivan Leko est finalement privé de Carlos Forbs, blessé. Le Croate choisit donc Mamadou Diakhon et Christos Tzolis pour alimenter les ailes, avec Nicolo Tresoldi en pointe.

Un penalty et un corner punissent Bruges avant le repos

Dès les premières minutes, on comprend rapidement que la tâche sera ardue pour les Blauw & Zwart, face à des Colchoneros qui prennent rapidement le contrôle du cuir et qui pressent très haut et très près du porteur en phase défensive.

À la sortie du round d'observation, Joaquin Seys complique encore plus la mission de son équipe en commettant une faute de main dans la surface et en offrant un penalty à l'Atlético, converti par Julian Alvarez (0-1, 8e).

Joaquin Seys est sanctionné pour une faute de main et Julian Alvarez marque le penalty. L'arbitre devait-il siffler faute ?



Cueillis à froid, les Brugeois profitent d'une légère baisse d'énergie de leur adversaire pour se procurer, à leur tour, leurs premières occasions. Raphael Onyedika trouve Jan Oblak (14e, 38e), tout comme Nicolo Tresoldi (20e), tandis que Mamadou Diakhon est clairement l'homme qui crée les différences depuis son côté gauche. En face, l'Atlético ne se crée pas grand-chose, mais reste solide et conserve son avantage.

Le Club ne démérite pas, mais ne trouve pas la faille contre la défense bien regroupée de l'Atlético, alors qu'un penalty aurait pu être sifflé dans l'autre sens pour une main de Koke. Et si Diakhon est très en vue et amène beaucoup de danger, Christos Tzolis est totalement invisible sur la droite.

Le jeu de Bruges penche donc à gauche, mais l'Atlético coulisse bien, ferme les espaces et gagne les duels dans le rectangle. En toute fin de première période, les Madrilènes punissent même les Brugeois en faisant le break sur corner, Lookman devançant de justesse Stankovic pour pousser le ballon au fond des filets (0-2, 45+4e).

L'Atléti accroît son avance avec ce but de Lookman dans les dernières secondes de la 1ere mi-temps.

Bruges rattrape l'Atlético en 10 minutes !

Un scénario logique pour débuter la seconde période : heureux de son avance de deux buts, l'Atlético défend encore plus bas et laisse Bruges faire tout le jeu. Les hommes d'Ivan Leko accélèrent et gagnent un corner au terme d'une belle combinaison collective. Tzolis le donne sur la tête de Vanaken, qui gagne son duel et remise vers Tresoldi. De la tête, le Germano-italien trouve Oblak, mais Onyedika est le plus prompt dans le petit rectangle pour rendre l'espoir aux Brugeois (1-2, 52e).

Quelques minutes plus tard, Mamadou Diakhon, le Blauw & Zwart le plus en vue, crée encore le décalage depuis son côté gauche. Le Français provoque et centre ; Nicolo Tresoldi passe devant tout le monde dans le rectangle, coupe la trajectoire du ballon au premier poteau et remet les deux équipes à égalité (2-2, 62e). En dix minutes, Bruges a refait son retard sur l'Atlético.

Bruges se relance grâce à ce but de Raphael Onyedika !

De retour à égalité, le Club de Bruges pousse désormais moins et se montre plus prudent pour éviter d'encaisser un troisième but en contre-attaque. D'autant que l'Atlético se montre périodiquement dangereux, à l'image de l'ancien Gantois Alexander Sorloth, hué par le Jan Breydel, qui trouve la barre transversale de la tête sur un centre de Koke (71e).

Sans prendre trop de risques, les Brugeois essayent tout de même de se créer des occasions, en bénéficiant des plus grands espaces laissés par leur adversaire. Mamadou Diakhon en profite toujours autant sur son côté gauche et trouve, cette fois, Stankovic, qui se retourne mais ne parvient pas à tromper Oblak (73e).

Bruges égalise grâce à Nicolò Tresoldi, quel début de mi-temps !

Bruges arrache le partage sur le fil contre l'Atlético de Madrid !

Un quart d'heure avant le terme, alors qu'Ivan Leko vient de faire monter Roméo Vermant pour remplacer Nicolo Tresoldi, Raphael Onyedika est averti pour une faute au milieu de terrain. Une très mauvaise nouvelle pour Bruges, puisque le Nigérian sera suspendu pour le match retour.

Dans la foulée, et alors que Mignolet vient de réaliser une superbe parade devant Sorloth, Joël Ordoñez se troue totalement en dégageant un centre de Llorente… dans ses propres cages, alors que Sorloth traînait dans les parages. Un véritable coup sur la tête des Brugeois, qui étaient revenus dans la partie et pouvaient envisager la victoire (2-3, 79e).

Ah que c'est dommage ! Simon Mignolet sort un arrêt 5 étoiles, mais c'est finalement Joel Ordóñez qui trompe son propre gardien.

Un coup de massue malgré lequel le Club de Bruges a continué à apporter le danger pour tenter, une nouvelle fois, de revenir. Et à l'aube du temps additionnel, c'est Christos Tzolis qui libère le Jan Breydel d'une frappe du pied gauche, avec un but d'abord annulé pour un hors-jeu, puis validé par le VAR (3-3, 90e).

Grâce à une superbe deuxième période, et malgré ses erreurs individuelles, le Club arrache donc un bon partage face à l'Atlético de Madrid, qui lui laisse de l'espoir avant le match retour. Ivan Leko regrettera probablement les errements de ses joueurs dans le premier acte et d'Ordoñez sur le 2-3, mais retiendra certainement la réaction et les 45 dernières minutes. Une belle soirée européenne en Venise du Nord, et un partage spectaculaire entre Bruges et l'Atlético !