Date: 18/02/2026 21:00
Compétition: Champions League
journée: 1/32 Finales (A)
Stade: Jan Breydel

LIVE : Bruges inquiète l'Atlético après un début de match difficile

Opposé à l'Atlético de Madrid en barrages de la Ligue des Champions, le Club de Bruges devra prendre une longueur d'avance ce mercredi soir avant la manche retour, qui aura lieu la semaine prochaine dans la capitale espagnole.

Temps   41' 0" 
40
 Mignolet se couche sur la frappe d'Alvarez
Frappe d'Alvarez, parade tranquille pour Mignolet
39
 Onyedika force Oblak à la détente
Frappe lointaine d'Onyedika, repoussée par Oblak
37
 Simeone rentre dans le jeu après une action individuelle et tente sa chance, mais ne trouve pas le cadre
35
 Frappe enroulée de Diakhon, à côté
29
 Frappe de Simeone, au-dessus
28
 Passe un rien trop longue de Mechele vers Diakhon, l'homme clairement recherché en phase offensive chez les Brugeois
25
FC Bruges - Atlético Madrid
22
 Bruges réclame à son tour une faute de main dans le rectangle. Mais cette fois, le VAR ne bronche pas. Koke touche le ballon du bras en sautant, mais son bras est plus près du corps que celui de Seys
21
 Perte de balle de Molina, Bruges récupère, Diakhon est trouvé sur la gauche par Onyedika, et gagne le corner
20
 Nouvelle frappe de Tresoldi !
Bruges est entré dans son match ! Frappe de Tresoldi en demi-volée, bien repoussée par Oblak. Le Jan Breydel s'enflamme !
16
 La frappe de Tresoldi, elle passe à côté
14
 La frappe d'Onyedika !
Exploit individuel de Diakhon, qui provoque et rentre dans le jeu. Frappe d'Onyedika, sur Oblak
13
 Vanaken écarte sur la gauche pour Diakhon, son centre ne trouve personne
12
 L'Atlético presse haut et rend la construction brugeoise difficile. Début de rencontre compliqué pour les hommes d'Ivan Leko

9
 Et c'est goal pour l'Atlético
Julian Alvarez le transforme, c'est 0-1 !
8
 Et le penalty est confirmé, faute de main de Seys dans la surface, ça semble logique
8

But 		But de Julián Álvarez (Coup de pied de réparation)
8
 L'arbitre va voir les images
7

Coup de pied de réparation 		Penalty pour Atlético Madrid
6
 Après ralenti, le contact est clair, mais involontaire
6
 Il semble y avoir une faute de main de Joaquin Seys dans le rectangle brugeois...
6
 Penalty à suivre pour Atlético Madrid? Le VAR analyse la phase.
4
 Bon retour défensif de Vanaken
Premier mouvement rapide de l'Atlético, Griezmann s'infiltre entre les lignes, mais le retour défensif de Vanaken est excellent
3
 Perte de balle de Griezmann, Vanaken tente de repartir, mais Pubil couvre bien
3
FC Bruges - Atlético Madrid
2
 Première possession pour l'Atlético, Bruges reste bien en place
1
 C'est parti en Venise du Nord !
1
 FC Bruges - Atlético Madrid: 0-0
20:59
 Les joueurs font leur entrée sur la pelouse du Jan Breydel !
20:26
 Pendant ce temps, c'est... 1-6 après 77 minutes de la première rencontre de la soirée en Ligue des Champions, entre Qarabag et Newcastle
20:06
FC Bruges - Atlético Madrid


20:04
 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre ce barrage aller de Ligue des Champions entre le Club de Bruges et l'Atlético de Madrid en direct commenté !
FC Bruges (FC Bruges - Atlético Madrid)
FC Bruges: Simon Mignolet - Kyriani Sabbe - Joel Ordonez - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Raphael Onyedika - Aleksandar Stankovic - Christos Tzolis - Hans Vanaken - Mamadou Diakhon - Nicolò Tresoldi
Banc: Ludovit Reis - Hugo Vetlesen - Bjorn Meijer - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Vince Osuji - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Felix Lemarechal - Shandre Campbell

Atlético Madrid: Jan Oblak - Matteo Ruggeri - Dávid Hancko - Marc Pubill - Nahuel Molina Lucero - Ademola Lookman - Marcos Llorente - Koke - Giuliano Simeone - Antoine Griezmann - Julián Álvarez
Banc: Juan Agustín Musso - José María Giménez de Vargas - Rodrigo Mendoza - Johnny - Alexander Sorloth - Alejandro Baena Rodríguez - Thiago Almada - Clément Lenglet - Obed Vaargas - Robin Le Normand - Salvi Esquivel

FC Bruges FC Bruges
Mignolet Simon 6.3  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Sabbe Kyriani 6.7  
  • Précision des passes: 27/30 (90%)
  • Passes clés: 1
Ordonez Joel 6.5  
  • Précision des passes: 35/39 (89.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Mechele Brandon 6.7  
  • Précision des passes: 42/45 (93.3%)
Seys Joaquin 6.1  
  • Précision des passes: 15/16 (93.8%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Onyedika Raphael 7.0  
  • Précision des passes: 26/28 (92.9%)
  • Tirs cadrés: 2/2
Stankovic Aleksandar 6.3  
  • Précision des passes: 22/27 (81.5%)
Tzolis Christos 6.2  
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Vanaken Hans 6.9  
  • Précision des passes: 26/29 (89.7%)
  • Passes clés: 1
Diakhon Mamadou 6.4  
  • Précision des passes: 10/14 (71.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Tresoldi Nicolò 7.1  
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Banc
Reis Ludovit  
Vetlesen Hugo  
Meijer Bjorn  
Vermant Romeo  
Nilsson Gustaf  
Osuji Vince  
Jackers Nordin  
Siquet Hugo  
Spileers Jorne  
Lemarechal Felix  
Campbell Shandre  
 

Atlético Madrid Atlético Madrid
Oblak Jan 7.6  
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
Ruggeri Matteo 7.0  
  • Précision des passes: 21/24 (87.5%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Hancko Dávid 7.1  
  • Précision des passes: 22/23 (95.7%)
Pubill Marc 7.2  
  • Précision des passes: 23/25 (92%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Molina Lucero Nahuel 6.6  
  • Précision des passes: 12/16 (75%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Lookman Ademola 6.5  
  • Précision des passes: 13/15 (86.7%)
Llorente Marcos 7.0  
  • Précision des passes: 20/21 (95.2%)
Koke 7.2  
  • Précision des passes: 24/24 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Simeone Giuliano 6.6  
  • Précision des passes: 10/14 (71.4%)
  • Tirs cadrés: 0/2
Griezmann Antoine 6.8  
  • Précision des passes: 13/18 (72.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Álvarez Julián 7.4  
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 15/16 (93.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Banc
Musso Juan Agustín  
Giménez de Vargas José María  
Mendoza Rodrigo  
Johnny  
Sorloth Alexander  
Baena Rodríguez Alejandro  
Almada Thiago  
Lenglet Clément  
Vaargas Obed  
Le Normand Robin  
Esquivel Salvi  
