0-1
8' Julián Álvarez (Pen)
Date:
18/02/2026 21:00
Compétition:
Champions League
journée:
1/32 Finales (A)
Stade:
Jan Breydel
LIVE : Bruges inquiète l'Atlético après un début de match difficile
Opposé à l'Atlético de Madrid en barrages de la Ligue des Champions, le Club de Bruges devra prendre une longueur d'avance ce mercredi soir avant la manche retour, qui aura lieu la semaine prochaine dans la capitale espagnole.
41' 0"
40
Mignolet se couche sur la frappe d'Alvarez
Frappe d'Alvarez, parade tranquille pour Mignolet
39
Onyedika force Oblak à la détente
Frappe lointaine d'Onyedika, repoussée par Oblak
37
Simeone rentre dans le jeu après une action individuelle et tente sa chance, mais ne trouve pas le cadre
35
Frappe enroulée de Diakhon, à côté
29
Frappe de Simeone, au-dessus
28
Passe un rien trop longue de Mechele vers Diakhon, l'homme clairement recherché en phase offensive chez les Brugeois
25
|
22
Bruges réclame à son tour une faute de main dans le rectangle. Mais cette fois, le VAR ne bronche pas. Koke touche le ballon du bras en sautant, mais son bras est plus près du corps que celui de Seys
21
Perte de balle de Molina, Bruges récupère, Diakhon est trouvé sur la gauche par Onyedika, et gagne le corner
20
Nouvelle frappe de Tresoldi !
Bruges est entré dans son match ! Frappe de Tresoldi en demi-volée, bien repoussée par Oblak. Le Jan Breydel s'enflamme !
16
La frappe de Tresoldi, elle passe à côté
14
La frappe d'Onyedika !
Exploit individuel de Diakhon, qui provoque et rentre dans le jeu. Frappe d'Onyedika, sur Oblak
13
Vanaken écarte sur la gauche pour Diakhon, son centre ne trouve personne
12
L'Atlético presse haut et rend la construction brugeoise difficile. Début de rencontre compliqué pour les hommes d'Ivan Leko
9
Et c'est goal pour l'Atlético
Julian Alvarez le transforme, c'est 0-1 !
8
Et le penalty est confirmé, faute de main de Seys dans la surface, ça semble logique
8
But de Julián Álvarez (Coup de pied de réparation)
8
L'arbitre va voir les images
7
Penalty pour Atlético Madrid
6
Après ralenti, le contact est clair, mais involontaire
6
Il semble y avoir une faute de main de Joaquin Seys dans le rectangle brugeois...
6
Penalty à suivre pour Atlético Madrid? Le VAR analyse la phase.
4
Bon retour défensif de Vanaken
Premier mouvement rapide de l'Atlético, Griezmann s'infiltre entre les lignes, mais le retour défensif de Vanaken est excellent
3
Perte de balle de Griezmann, Vanaken tente de repartir, mais Pubil couvre bien
3
2
Première possession pour l'Atlético, Bruges reste bien en place
1
C'est parti en Venise du Nord !
1
FC Bruges - Atlético Madrid: 0-0
20:59
Les joueurs font leur entrée sur la pelouse du Jan Breydel !
20:26
Pendant ce temps, c'est... 1-6 après 77 minutes de la première rencontre de la soirée en Ligue des Champions, entre Qarabag et Newcastle
20:06
20:04
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre ce barrage aller de Ligue des Champions entre le Club de Bruges et l'Atlético de Madrid en direct commenté !
Banc: Ludovit Reis - Hugo Vetlesen - Bjorn Meijer - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Vince Osuji - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Felix Lemarechal - Shandre Campbell
Atlético Madrid: Jan Oblak - Matteo Ruggeri - Dávid Hancko - Marc Pubill - Nahuel Molina Lucero - Ademola Lookman - Marcos Llorente - Koke - Giuliano Simeone - Antoine Griezmann - Julián Álvarez
Banc: Juan Agustín Musso - José María Giménez de Vargas - Rodrigo Mendoza - Johnny - Alexander Sorloth - Alejandro Baena Rodríguez - Thiago Almada - Clément Lenglet - Obed Vaargas - Robin Le Normand - Salvi Esquivel
FC Bruges
Mignolet Simon
6.3
Simon Mignolet @ FC Bruges - Atlético Madrid6.3
Sabbe Kyriani
6.7
Kyriani Sabbe @ FC Bruges - Atlético Madrid6.7
Ordonez Joel
6.5
Joel Ordonez @ FC Bruges - Atlético Madrid6.5
Mechele Brandon
6.7
Brandon Mechele @ FC Bruges - Atlético Madrid6.7
Seys Joaquin
6.1
Joaquin Seys @ FC Bruges - Atlético Madrid6.1
Onyedika Raphael
7.0
Raphael Onyedika @ FC Bruges - Atlético Madrid7.0
Stankovic Aleksandar
6.3
Aleksandar Stankovic @ FC Bruges - Atlético Madrid6.3
Tzolis Christos
6.2
Christos Tzolis @ FC Bruges - Atlético Madrid6.2
Vanaken Hans
6.9
Hans Vanaken @ FC Bruges - Atlético Madrid6.9
Diakhon Mamadou
6.4
Mamadou Diakhon @ FC Bruges - Atlético Madrid6.4
Tresoldi Nicolò
7.1
Nicolò Tresoldi @ FC Bruges - Atlético Madrid7.1
Banc
Reis Ludovit
Vetlesen Hugo
Meijer Bjorn
Vermant Romeo
Nilsson Gustaf
Osuji Vince
Jackers Nordin
Siquet Hugo
Spileers Jorne
Lemarechal Felix
Campbell Shandre
Atlético Madrid
Oblak Jan
7.6
Jan Oblak @ FC Bruges - Atlético Madrid7.6
Ruggeri Matteo
7.0
Matteo Ruggeri @ FC Bruges - Atlético Madrid7.0
Hancko Dávid
7.1
Dávid Hancko @ FC Bruges - Atlético Madrid7.1
Pubill Marc
7.2
Marc Pubill @ FC Bruges - Atlético Madrid7.2
Molina Lucero Nahuel
6.6
Nahuel Molina Lucero @ FC Bruges - Atlético Madrid6.6
Lookman
| 6.5
Ademola Lookman @ FC Bruges - Atlético Madrid6.5
|Llorente Marcos
| 7.0
Marcos Llorente @ FC Bruges - Atlético Madrid7.0
|Koke
| 7.2
Koke @ FC Bruges - Atlético Madrid7.2
|Simeone Giuliano
| 6.6
Giuliano Simeone @ FC Bruges - Atlético Madrid6.6
|Griezmann Antoine
| 6.8
Antoine Griezmann @ FC Bruges - Atlético Madrid6.8
|Álvarez Julián ⚽
| 7.4
Julián Álvarez @ FC Bruges - Atlético Madrid7.4
|Banc
|Musso Juan Agustín
|Giménez de Vargas José María
|Mendoza Rodrigo
|Johnny
|Sorloth Alexander
|Baena Rodríguez Alejandro
|Almada Thiago
|Lenglet Clément
|Vaargas Obed
|Le Normand Robin
|Esquivel Salvi
|