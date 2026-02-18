LIVE : Bruges inquiète l'Atlético après un début de match difficile

40

Mignolet se couche sur la frappe d'Alvarez

Frappe d'Alvarez, parade tranquille pour Mignolet



39

Onyedika force Oblak à la détente

Frappe lointaine d'Onyedika, repoussée par Oblak



37

Simeone rentre dans le jeu après une action individuelle et tente sa chance, mais ne trouve pas le cadre



35

Frappe enroulée de Diakhon, à côté



29

Frappe de Simeone, au-dessus



28

Passe un rien trop longue de Mechele vers Diakhon, l'homme clairement recherché en phase offensive chez les Brugeois



22

Bruges réclame à son tour une faute de main dans le rectangle. Mais cette fois, le VAR ne bronche pas. Koke touche le ballon du bras en sautant, mais son bras est plus près du corps que celui de Seys



21

Perte de balle de Molina, Bruges récupère, Diakhon est trouvé sur la gauche par Onyedika, et gagne le corner



20

Nouvelle frappe de Tresoldi !

Bruges est entré dans son match ! Frappe de Tresoldi en demi-volée, bien repoussée par Oblak. Le Jan Breydel s'enflamme !



16

La frappe de Tresoldi, elle passe à côté



14

La frappe d'Onyedika !

Exploit individuel de Diakhon, qui provoque et rentre dans le jeu. Frappe d'Onyedika, sur Oblak



13

Vanaken écarte sur la gauche pour Diakhon, son centre ne trouve personne



12

L'Atlético presse haut et rend la construction brugeoise difficile. Début de rencontre compliqué pour les hommes d'Ivan Leko





🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: PENALTY ATLETICO MADRID! pic.twitter.com/rFDSxlWEHv — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 18, 2026

9

Et c'est goal pour l'Atlético

Julian Alvarez le transforme, c'est 0-1 !



8

Et le penalty est confirmé, faute de main de Seys dans la surface, ça semble logique



8



But de Julián Álvarez (Coup de pied de réparation)





8

L'arbitre va voir les images



7



Penalty pour Atlético Madrid





6

Après ralenti, le contact est clair, mais involontaire



6

Il semble y avoir une faute de main de Joaquin Seys dans le rectangle brugeois...



6

Penalty à suivre pour Atlético Madrid? Le VAR analyse la phase.





4

Bon retour défensif de Vanaken

Premier mouvement rapide de l'Atlético, Griezmann s'infiltre entre les lignes, mais le retour défensif de Vanaken est excellent



3

Perte de balle de Griezmann, Vanaken tente de repartir, mais Pubil couvre bien



2

Première possession pour l'Atlético, Bruges reste bien en place



1

C'est parti en Venise du Nord !



1

FC Bruges - Atlético Madrid: 0-0





20:59

Les joueurs font leur entrée sur la pelouse du Jan Breydel !



20:26

Pendant ce temps, c'est... 1-6 après 77 minutes de la première rencontre de la soirée en Ligue des Champions, entre Qarabag et Newcastle



El once ❤️🤍 pic.twitter.com/Q4vlpVbbHK — Atlético de Madrid (@Atleti) February 18, 2026



Your FCB side. 🔵⚫️ pic.twitter.com/ntWAdxuSY5 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 18, 2026

20:04

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre ce barrage aller de Ligue des Champions entre le Club de Bruges et l'Atlético de Madrid en direct commenté !

