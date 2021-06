🎥 Ce qu'il faut savoir sur le Danemark, un adversaire à ne pas négliger pour les Diables

C'est le Danemark qui ouvrira les hostilités dans le groupe des Diables Rouges, samedi après-midi, à domicile.

"Nous n'avons quasiment pas perdu au cours des trois dernières saisons": en une phrase, Christian Eriksen a résumé l'optimisme et les ambitions avec lesquels les Danois entament leur Euro 2020. Le Danemark n'a perdu que trois matchs depuis la Coupe du monde, dont deux contre la Belgique en Ligue des Nations.

Avec, en plus, l'avantage de jouer ses trois matchs de poules à domicile, la sélection danoise ne veut pas seulement passer la phase de poules, elle espère avancer dans le tournoi et pourquoi pas se dresser comme l'une des surprises de cet Euro 2020? Christian Eriksen devront d'abord bien négocier leur entrée en lice, contre la Finlande, à 18h.

La sélection

Gardiens : Schmeichel (Leicester City, ANG), Rönnow (Schalke 04, ALL), Lössl (FC Midtjylland).

Défenseurs : Andersen (Fulham, ANG), Boilesen (FC Copenhague), Christensen (Chelsea, ANG), Jörgensen (FC Copenhague), Kjaer (Milan AC, ITA), Maehle (Atalanta Bergame, ITA), Stryger (Udinese, ITA), Vestergaard (Southampton, ANG), Wass (Valence, ESP).

Milieux : Christiansen (Malmö FF, SUE), Delaney (Borussia Dortmund, ALL), Eriksen (Inter Milan, ITA), Höjbjerg (Tottenham, ANG), Jensen (Brentford, ANG), Nörgaard (Brentford, ANG).

Attaquants : Braithwaite (FC Barcelone, ESP), Cornelius (Parme, ITA), Damsgaard (Sampdoria, ITA), Dolberg (Nice, FRA), Poulsen (RB Leipzig, ALL), Skov Olsen (Bologne, ITA), Skov (Hoffenheim, ALL), Wind (FC Copenhague).

La présentation