Les Diablotins s'imposent dans la douleur pour la première de Gill Swerts

Cela fut compliqué, mais les Espoirs tiennent leur première victoire sous Gill Swerts. Ils se sont imposés 1-0 ce lundi soir à Louvain dans le cadre des éliminatoires de l'Euro.

Pour sa première à la tête des Diablotins, Gill Swerts décidait de titulariser plusieurs joueurs pour la première fois. Ainsi, Malick Fofana, Arthur Vermeeren et Romeo Vermant revêtissaient le maillot des Espoirs pour cette rencontre face au Kazakhstan.

Les visiteurs sont les premiers à frapper au but. Mitrofanov tente sa chance de loin. L'envoi est dévié, Vandevoordt se couche (3e). Vermant hérite ensuite d'une grosse occasion sur une récupération de Keita, tire à la retourne mais le ballon passe à côté (6e).

Les Diablotins ont la possession mais ont du mal à bouger cette défense kazakh bien regroupée. Vermeeren se retrouve à la réception d’un bon centre de Van Der Brempt mais loupe sa reprise (12e). Les hommes de Swerts éprouvent des difficultés à jouer un jeu surprenant et à déstabiliser l'adversaire, notamment sur les remontées de balle.

Le Kazakshtan se montre assez rugueux et fait souvent faute lorsqu'ils sont dépassés dans le jeu. Les Belges ne profitent pas des phases arrêtées qui leur sont octroyées. Ils prennent néanmoins progressivement confiance et dominent. Il ne manque plus qu’un but...qui ne tombera pas en première période.

Vermant tente de provoquer et de dribbler dans le rectangle, mais le tacle défensif est parfait (34e). Keita réalise une très belle action individuelle. Le joueur de l'Antwerp frappe de loin et force Anarbekov à claquer le ballon en corner (36e). A la 40e, Vermant profite d’une erreur et rentre dans le rectangle. Anarbekov intervient très bien dans les pieds du jeune Brugeois.

La seconde mi-temps démarre sur un mode mineur, sans changements des deux côtés. Oyen, qui avait pourtant tout raté depuis le début du match, réalise un bon pressing. Vermant est en position de frappe mais tarde à décocher. Anarbekov doit sortir un nouvel arrêt (52e). Dans la foulée, le Kazakhstan hérite d'une belle occasion mais ne saisit pas l'opportunité de surprendre tout Den Dreef.

Vermant se montre très entreprenant en seconde période. Bien décalé par Oyen, il perd son face à face avec Anarbekov. Oyen suit mais ne peut conclure (57e). Le gardien kazakh se couche ensuite sans problème sur une frappe de Vranckx (60e). Sur une magnifique action individuelle de Sviridov, Vandevoordt doit s'employer (63e).

Les minutes s'écoulent en laissant cette impression que les deux équipes pouvaient encore jouer 2h comme cela sans parvenir à marquer...

La solution viendra finalement d'un remplaçant, Kazeem Olaigbe. Décalé par Vermeeren, le nouveau joueur du Cercle de Bruges allume à l'entrée de la surface et ne laisse aucune chance à Anarbekov, enfin battu (77e).

Les Diablotins gèrent ensuite cet avantage jusqu'au coup de sifflet final. Dominateurs dans la possession et les occasions, cela aura été plus compliqué que prévu pour eux ce lundi. Nos Espoirs débutent leur campagne qualificative pour l'Euro par une victoire, et c'est le plus important.