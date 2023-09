🎥 Le joli but des Diablotins pour se défaire du Kazakhstan (vidéo)

Les Espoirs ont souffert contre le Kazakhstan, mais ont été libérés par un but de Kazeem Olaigbe à vingt minutes du terme.

Ce lundi soir, les Diablotins disputaient leur premier match de qualification à l'Euro 2025 contre le Kazakhstan. Et le moins que l'on puisse dire est que pour la première de Gill Swerts, les Espoirs n'ont pas eu la tâche facile.

Ce n'est que dans les vingt dernières minutes que la Belgique a su faire la différence, via une reprise de Kazeem Olaigbe. Le jeune ailier, qui a rejoint la Pro League cet été et joué 10 minutes avec le Cercle contre Westerlo il y a dix jours, a inscrit son tout premier but avec les U21.