Un grand Verbruggen prive la Belgique des trois points face aux Pays-Bas !

Dans un match engagé, rythmé et au final très plaisant... mais sans buts, la Belgique et les Pays-Bas se sont quittés dos-à-dos. Les Jong Oranje peuvent remercier un grand Bart Verbruggen.

Alors que les Diables Rouges traversaient la tempête Courtois, les Espoirs, eux, préparaient calmement leur Euro U21. Enfin, un an et 3 mois après la qualification, le groupe de Jacky Mathijssen peut lancer cette compétition si importante pour le football belge, avec les JO en guise de "carotte".

Si les trois Diables revenus de Tallinn sont déjà là, Vranckx, Al-Dakhil et Deman prennent bien place en tribune, tandis que Loïs Openda, arrivé plus tôt, est titulaire devant avec CDK et Vertessen. Le Milanais prend le brassard pour l'occasion, et on attend beaucoup de son association avec l'homme aux 21 buts en Ligue 1.

Un match très engagé

Mais en face, c'est du lourd, et rapidement, les Pays-Bas prennent l'ascendant technique et font tourner la tête des Diablotins. Hartman et Summerville combinent très bien côté gauche ; l'ailier de Leeds est sifflé hors-jeu en face-à-face avec Vandevoordt (5e).

Dans la foulée, le très solide Brian Brobbey (12 buts avec l'Ajax), qui pèse lourd au duel avec De Winter, laisse filer intelligemment pour Kenneth Taylor... qui trouve le poteau (6e). On attend la réponse belge, elle viendra souvent en corner : Openda se signale une première fois, lancé par De Cuyper (12e). Les Jong Oranje restent les plus dangereux : un coup-franc joué vite par Timber met le feu dans la défense (15e), avant que le match se tende.

Mandela Keita, omniprésent, est vite averti, avant que Ryan Gravenberch fasse probablement paniquer le trésorier du Racing Lens en massacrant Openda (28e). Une minute plus tôt, Vertessen avait infligé le même tarif au virevoltant Crysencio Summerville, plus beau combo prénom/nom du tournoi.

Les Diablotins rentrent bien dans leur match, et le pauvre Brobbey se fait mettre en poche par De Winter tandis que Matazo joue les roquets de service. Cela permet des contres : Openda est lancé par Vertessen (38e), puis surtout par De Ketelaere : il faut un gigantesque Bart Verbruggen pour empêcher le 1-0 (40e).

Verbruggen vs Vandevoordt

La fin de première période a galvanisé les Belges, et Mathijssen fait les changements nécessaires en sortant un Vertessen nerveux et un Patris dépassé sur son flanc. C'est le remplaçant du premier, Michel-Ange Balikwisha, qui obtient un bon coup-franc que tire le remplaçant du second, Hugo Siquet... dont le tir est dévié sur la latte (47e) !

Les Pays-Bas perdent le fil, notamment parce qu'ils perdent les duels dans un entrejeu où rayonne Keita. Une perte de balle de Charles De Ketelaere, cependant, permet à Gravenberch de forcer le premier arrêt de Vandevoordt (55e). CDK se rattrape presque en frappant de peu à côté après quelques contres favorables (57e).

Ce sera ensuite un duel de gardiens de Pro League : Vandevoordt s'impose en face-à-face avec Brian Brobbey (65e)...avant le show Bart Verbruggen : trouvé côté gauche, Balikwisha enroule très joliment, mais le portier néerlandais claque au-dessus de sa latte. Le pauvre Balikwisha devra ensuite se pincer pour croire à l'arrêt du pied que lui sort encore Verbruggen en face-à-face, après une jolie talonnade d'Openda (75e).

De quoi avoir des regrets, mais les Oranje manquent l'occasion de (très) bien s'en sortir : Sven Mijnans, trop seul d'abord au premier, puis au second poteau, place à côté avant de voir Maarten Vandevoordt s'envoler à son tour (84e). La seconde période, toutefois, aura été très clairement à l'avantage de la Belgique... mais un mur nommé Bart Verbruggen aura gardé le suspens. Et au vu du résultat de l'autre match de la poule, il y en aura encore par la suite...