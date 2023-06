Nicolas Raskin prévient : "La Géorgie ? Peut-être le match le plus dur, au final..."

Pendant que la Belgique et les Pays-Bas se quittaient dos-à-dos, ailleurs dans la ville, la Géorgie fêtait sa victoire sensationnelle contre le Portugal. De quoi prévenir les Espoirs : il faudra être solide.

Tout le monde parlait des Pays-Bas et du Portugal, mais le premier du groupe A après la première journée de cet Euro U21 est bien... le pays-hôte, la Géorgie. Les U21 géorgiens ont battu sèchement le Portugal, 2-0 sans trembler.

Autrement dit : tout autre résultat qu'une victoire samedi pourrait laisser les Diablotins dans une position compliquée. "Le résultat ? Je ne sais pas. Ca a donné quoi ?", nous demande innocemment Mandela Keita après le match. "Je ne crois pas qu'il faut se focaliser sur les autres équipes, on doit jouer notre jeu. Mais nous n'avons pas préparé cet Euro en pensant que la Géorgie serait l'adversaire le plus "faible", loin de là", assure le médian de l'Antwerp.

"Ils sont chez eux, ils ont la confiance, le soutien du public... ça peut aussi mettre la pression sur l'arbitre", sourit quant à lui Michel-Ange Balikwisha à ce sujet. "On sait qu'ils ont des qualités mais on en a aussi, à nous de faire le travail dans ce deuxième match".

Nicolas Raskin, lui, prévient: "C'est vrai que tout le monde pensait que ce serait un match plus accessible et regardez, ce sera peut-être le plus difficile", commente le milieu des Rangers. "Maintenant, le résultat de la Géorgie peut être bon ou mauvais, on verra selon la suite. Ca montre qu'ils sont présents et il faudra avoir du répondant aussi".