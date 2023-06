Jacky Mathijssen... s'est excusé auprès de la presse néerlandaise

Jacky Mathijssen avait surpris la presse néerlandaise à la veille de Belgique - Pays-Bas en refusant de répondre à leurs questions...en néerlandais, sa langue natale. Après le match, il a présenté ses excuses.

La raison de ce comportement surprenant de Jacky Mathijssen ? Ce qu'il croyait être... le protocole UEFA, qui voudrait que les réponses à la presse étrangère se fasse en anglais. Cela ne concerne bien sûr pas les journalistes des pays en lice, et surtout pas quand ils parlent la même langue.

Ainsi, plus tôt dans la journée, Erwin Van de Looi avait répondu en néerlandais à nos confrères belges. Mathijssen s'était donc attiré quelques regards noirs. "Je tiens à présenter mes excuses à la presse néerlandaise. Bien sûr, vous pouvez me poser vos questions en néerlandais", rassure-t-il après la rencontre.

"C'était juste un malentendu, je pensais que le protocole réclamait ça. C'était une erreur. Je me suis même fait taper sur les doigts par ma famille aux Pays-Bas", rigole Jacky Mathijssen, qui continuera donc la conférence de presse en néerlandais. Tout est bien qui finit bien...