Une Union mature assure face à Lugano et prend une option sur l'Europa League

Battue 4-0 le week-end dernier par Malines, l'Union Saint-Gilloise s'est bien reprise ce jeudi soir en dominant les Suisses de Lugano dans le cadre des barrages aller de l'Europa League (2-0).

Pour sa première rencontre européenne de la saison, l'Union se présente avec la même équipe qui s'est inclinée quelques jours auparavant face à Malines (0-4).

Visiblement remontée et décidée à vite se mettre sur du velours, l'Union se montre l'équipe la plus entreprenante. Rasmussen change de côté et lance Puertas. Le Suisse empêche le ballon de sortir et frappe à ras du poteau. Le gardien de Lugano, Saipi, doit détourner en corner (4e).

Après une première réaction de Lugano, l'Union hérite déjà d'une seconde occasion. Lazare lance Eckert sur le côté droit. Le centre de l'Allemand est récupéré au second poteau par Lapoussin qui tente d'enrouler dans un angle fermé. C'est au-dessus (7e).

La troisième sera la bonne pour l'Union. Terho centre depuis la droite, vers Eckert. L'Allemand voit d'abord sa frappe repoussée, avant de pouvoir reprendre et d'envoyer le cuir au fond des filets ! (1-0, 8e).

Quelques minutes plus tard, l'Union est toute proche de doubler la mise. Décalé sur la droite, Eckert trouve Puertas. Le Suisse n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets...mais Saipi sauve miraculeusement en corner (15e).

Malgré sa domination, l'Union doit faire attention. Après une phase de possession, Lugano déstabilise la défense de l'Union en deux passes. Steffen se présente devant Moris et rate la clible, faisant passer un grand frisson dans le Lotto Park (24e).

Deuxième alerte ensuite. Moris sauve d'abord devant Sabbatini, qui reprend un ballon piqué. Sur le corner qui suit, Hajdari suit au second poteau et marque. Heureusement, le VAR appelle l'arbitre : faute de main ! L'Union a de la chance (35e).

L'Union réagit ensuite. Lazare fait sauter et Puertas, une nouvelle fois très actif, se retourne et reprend. Saipi sauve du pied (38e).

Après une première mi-temps dominée dans le jeu, l'Union mérite son avance au marquoir et pourrait même mener de plusieurs buts. Attention tout de même aux espaces laissés derrière.

La seconde mi-temps est assez hachée, rythmée par de nombreux arrêts de jeu. Eckert est coupé dans son élan alors qu'il était lancé en profondeur. Pas de faute selon l'arbitre (52e).

Poussé par les quelques dizaines de supporters qui ont fait le déplacement, Lugano n'abdique pas. Celar tente dans un angle fermé, Moris repousse. Bottani, clairement le joueur visiteur le plus dangereux ce soir, frappe à l'entrée du rectangle. Moris capte en deux temps. Dans la foulée, Terho force Saipi à un très bel arrêt (61e).

Blessin décide de faire monter du sang neuf, avec Nilsson et Sadiki. Les deux entrants sont sur le point faire la différence directement. Le Suédois couvre bien un centre, qui arrive vers l'ancien d'Anderlecht. Sa frappe passe juste à côté (66e).

Nilsson, encore lui, se montre très utile en pivot. Dos au but, il récupère une passe de Lapoussin et donne à Lazare. L'Ivoirien voit l'espace et met à Terho qui place parfaitement du plat du pied. L'Union a fait le break ! (2-0, 71e).

Une prestation mature de l'Union qui aura néanmoins quelques sueurs froides en fin de match.

Moris, d'un arrêt splendide devant Macek, gardera une clean sheet cruciale en vue du match retour (83e). Lazare se permettra même de louper le 3-0 sur un caviar de Lapoussin (87e).

Le retour face aux Suisses sera donc...la prochaine échéance des Unionistes. Le match de ce week-end face au RWDM ayant été reporté. Il faudra donc rester concentré !