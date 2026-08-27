Anderlecht Anderlecht
3-0
(3-0)
Kairat Almaty Kairat Almaty
andAnderlecht
Kairat Almaty
Mihajlo Cvetkovic (Pen) 45+2'
1-0
(Marco Kana) Danylo Sikan 53'
2-0
(Marten Winkler) Giulian Biancone 71'
3-0
Date: 27/08/2026 20:30
Compétition: Europa League
journée: Play-offs (R)
Stade: Lotto Park

Du sérieux et du spectacle : Anderlecht finit le travail et attend le tirage de l'Europa League !

Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
| Commentaire
Du sérieux et du spectacle : Anderlecht finit le travail et attend le tirage de l'Europa League !
Photo: © photonews

Il ne pouvait plus rien arriver à Anderlecht ce jeudi en barrage retour d'Europa League face au Kairat Almaty, et c'était déjà une belle performance en soi. Les Mauve & Blanc avaient cependant à coeur de rester sérieux face à leur public, et c'est chose faite avec une victoire tranquille sur le score de 3 buts à 0.

Un barrage européen retour sans la moindre pression : voilà un luxe qu'Anderlecht ne s'était plus offert depuis longtemps. Et si Vitor Bruno a le respect et le professionnalisme de ne pas minimiser ce match (et donc d'aligner le même onze qu'à l'aller), tout le monde le sait : l'objectif est de faire la fête au Lotto Park, face à un adversaire qui lui, a fait tourner et à l'occasion du "centenaire" de Marco Kana.

Anderlecht commence tambour battant avec un Joshua Nga Kana très en jambes ; le premier corner voit Cvetkovic inquiéter une première fois Sherkhan Kalmurza, le jeune n°2 kazakh (4e). Un peu trop en confiance, le RSCA se fait des frayeurs inutiles derrière, mais la première énorme occasion est bien mauve : Sikan trouve joliment Cvetkovic, Kalmurza sort superbement pour le priver du 0-1 (12e). 

Anderlecht pousse et le Kairat finit par craquer 

Alors qu'à l'aller, le RSCA pouvait remercier Anarbekov, catastrophique, sa doublure est donc impériale dans cette première période, sortant bien des poings quand il le faut (ce qui offre un beau contre au Kairat, coupé par Maamar, au quart d'heure), ne manquant aucune intervention.

Kana Marco
© photonews

C'est même ensuite... Colin Coosemans qui doit s'illustrer : une superbe passe en profondeur va chercher Luis Mata qui se heurte à une superbe sortie - la même que celle de son homologue ! - du capitaine bruxellois (24e). Coosemans doit même se demander ce qui se passe quand Bekbolat, deux minutes plus tard, se balade et envoie un tir trop mou pour l'inquiéter. 

Anderlecht réagit : un magnifique ballon de Pétrot va chercher Cvetkovic... qui perd son duel avec Kalmurza (27e). Les corners s'enchaînent mais le match, globalement, stagne avec un Kairat qui multiplie les fautes ; déjà averti, Oksanen aurait franchement mérité la seconde jaune (38e). Finalement, le déclencheur sera un superbe solo de Joshua Nga Kana, à la base d'un corner (44e)... qui s'avère finalement concédé de la main : le VAR signale le penalty, Mihajlo Cvetkovic libère le Sporting (45e+1, 1-0). 

Le solo de Danylo Sikan 

La reprise se fait encore une fois toutes voiles dehors pour un RSCA libéré : Maamar offre presque le 2-0 à Sikan (47e), puis l'inscrit presque lui-même, tous deux se heurtant à Kalmurza. Le même Ali Maamar, encore intenable, offre un excellent ballon en retrait à Danylo Sikan... qui loupe totalement sa reprise (51e). L'Ukrainien aurait été à créditer d'un match "courageux", mais peu inspiré... s'il n'inscrivait pas, juste avant sa sortie, un superbe but en solo pour faire oublier tout ça (53e, 2-0). 

Sikan Danylo
© photonews

Le score permet d'ailleurs à Vitor Bruno de faire... ses cinq changements avant même l'heure de jeu. Noa Ojea en profite pour se mettre son public dans la poche à coups de gestes osés, et aurait pu inscrire une très belle frappe (65e). C'est finalement un autre nouveau chouchou du public, pas formé à Neerpede lui, qui fait 3-0 (72e) : Giulian Biancone inscrit sur corner son premier but en Mauve (même si le Lotto Park va devoir apprendre que le -e de son nom est muet).

De manière générale, ce seront les entrants qui vont faire le spectacle : Ojea prend et donne beaucoup de plaisir, Winkler s'offre une belle chevauchée qu'il arrête un peu trop tard (75e), et Oliver Antman offre un vrai caviar à Nga Kana... dont la tête trouve le montant (78e). Le Kairat a le mérite de réagir d'une belle frappe que doit détourner Coosemans (81e), avant que Kalonji manque de peu le cadre sur un nouveau bon ballon d'Antman (83e). L'ultime offrance de Winkler pour Degreef est également gâchée (86e) : le score ne bougera plus, mais à 6-0 sur l'ensemble des deux matchs, c'est un détail. 

Ce qui n'en est pas un, c'est l'excellente prestation globale du RSCA juste avant un tout autre défi, à savoir le derby à l'Union Saint-Gilloise. Et, bien sûr, le retour des Mauves en Europa League, avec un tirage qui sera très attendu ce vendredi ! 

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters !

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.4 8
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
Plus de stats
Maamar Ali 63' 7.1 8
  • Précision des passes: 25/31 (80.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Biancone Giulian 90' 8.3 9
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 74/77 (96.1%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Pétrot Léo 90' 7.7 8
  • Précision des passes: 79/90 (87.8%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Augustinsson Ludwig 90' 7.0 7
  • Précision des passes: 40/48 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Kana Marco A 90' 7.7 8
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 56/60 (93.3%)
  • Passes clés: 1
  • Interceptions: 4
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Ambros Lukas 55' 7.2 8
  • Précision des passes: 40/43 (93%)
  • Passes clés: 4
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
Plus de stats
Llansana Enric 55' 7.3 7
  • Précision des passes: 42/45 (93.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo 63' 6.9 7
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
  • Tirs cadrés: 4/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Sikan Danylo  55' 7.8 9
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 12/20 (60%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Nga Kana Joshua 90' 6.6 10
  • Précision des passes: 19/22 (86.4%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Keita Zoumana 0'  
Winkler Marten A 27' 6.9 7
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Antman Oliver 27' 7.2 7
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
  • Précision des centres: 2/2 (100%)
Plus de stats
Heekeren Justin 0'  
Seghers Mattis 0'  
Barry Kaïs 0'  
Ojea Noa 35' 6.5 9
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Vroninks Basile 0'  
Kalonji Noah   35' 6.7 8
  • Précision des passes: 12/12 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Degreef Tristan 35' 6.9 8
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Bertaccini Adriano 0'  
 

Kairat Almaty Kairat Almaty
Kalmurza Sherkhan 90' 7.0 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 2
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 3/11 (27.3%)
Plus de stats
Tapalov Erkin 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 28/39 (71.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/4
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Kasabulat Damir   71' 5.8 -
  • Précision des passes: 35/41 (85.4%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Baybek Olzhas 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 46/58 (79.3%)
  • Interceptions: 4
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
kurgin lev   90' 5.9 -
  • Précision des passes: 31/36 (86.1%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Machado Mata Luís Carlos 57' 5.7 -
  • Précision des passes: 9/13 (69.2%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
Plus de stats
Oksanen Jaakko   45' 5.6 -
  • Précision des passes: 14/18 (77.8%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
sadybekov adilet 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 22/25 (88%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Jukkola Oiva   45' 5.6 -
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
Plus de stats
Mrynskiy Aleksandr 33' 5.9 -
  • Précision des passes: 10/10 (100%)
Plus de stats
Bekbolat Ismail 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 12/19 (63.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Anarbekov Temirlan 0'  
Edmilson 45' 6.3 -
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
Plus de stats
Martynovich Aleksandr 19' 6.2 -
  • Précision des passes: 17/20 (85%)
Plus de stats
Birkurmanov Mansur 0'  
Tuyakbaev Azamat 33' 6.0 -
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
Plus de stats
Abish Mukhamedali 0'  
Revivre Anderlecht - Kairat Almaty

présentation (du match)

Vitor Bruno a dit qu'il ne ferait pas "tourner" : qu'en sera-t-il ?

Vitor Bruno a dit qu'il ne ferait pas "tourner" : qu'en sera-t-il ?

27/08

Vitor Bruno a été très clair : pas question de "faire tourner" ou de mettre une équipe B ce jeudi contre le Kairat Almaty. Ca ne veut pas pour autant dire qu'il alignera le...

Europa League

 Play-offs (R)
Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi 1-2 Bialystok Bialystok
Ararat Erevan Ararat Erevan 1-0 CS U Craiova CS U Craiova
FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris 1-0 Besiktas Besiktas
Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 3-0 Mjällby AIF Mjällby AIF
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 4-2 STVV STVV
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 5-1* Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
Lillestrom SK Lillestrom SK 2-1* Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë
CSKA Sofia CSKA Sofia 0-2 OFI Kreta OFI Kreta
Aarhus GF Aarhus GF 1-3 SL Benfica SL Benfica
FC Thoune FC Thoune 2-2 Lech Poznan Lech Poznan
Ferencváros Ferencváros 4-0 Trabzonspor Trabzonspor
Anderlecht Anderlecht 3-0 Kairat Almaty Kairat Almaty
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved