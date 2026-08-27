Du sérieux et du spectacle : Anderlecht finit le travail et attend le tirage de l'Europa League !

Il ne pouvait plus rien arriver à Anderlecht ce jeudi en barrage retour d'Europa League face au Kairat Almaty, et c'était déjà une belle performance en soi. Les Mauve & Blanc avaient cependant à coeur de rester sérieux face à leur public, et c'est chose faite avec une victoire tranquille sur le score de 3 buts à 0.

Un barrage européen retour sans la moindre pression : voilà un luxe qu'Anderlecht ne s'était plus offert depuis longtemps. Et si Vitor Bruno a le respect et le professionnalisme de ne pas minimiser ce match (et donc d'aligner le même onze qu'à l'aller), tout le monde le sait : l'objectif est de faire la fête au Lotto Park, face à un adversaire qui lui, a fait tourner et à l'occasion du "centenaire" de Marco Kana.

Anderlecht commence tambour battant avec un Joshua Nga Kana très en jambes ; le premier corner voit Cvetkovic inquiéter une première fois Sherkhan Kalmurza, le jeune n°2 kazakh (4e). Un peu trop en confiance, le RSCA se fait des frayeurs inutiles derrière, mais la première énorme occasion est bien mauve : Sikan trouve joliment Cvetkovic, Kalmurza sort superbement pour le priver du 0-1 (12e).

Anderlecht pousse et le Kairat finit par craquer

Alors qu'à l'aller, le RSCA pouvait remercier Anarbekov, catastrophique, sa doublure est donc impériale dans cette première période, sortant bien des poings quand il le faut (ce qui offre un beau contre au Kairat, coupé par Maamar, au quart d'heure), ne manquant aucune intervention.

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C'est même ensuite... Colin Coosemans qui doit s'illustrer : une superbe passe en profondeur va chercher Luis Mata qui se heurte à une superbe sortie - la même que celle de son homologue ! - du capitaine bruxellois (24e). Coosemans doit même se demander ce qui se passe quand Bekbolat, deux minutes plus tard, se balade et envoie un tir trop mou pour l'inquiéter.

Anderlecht réagit : un magnifique ballon de Pétrot va chercher Cvetkovic... qui perd son duel avec Kalmurza (27e). Les corners s'enchaînent mais le match, globalement, stagne avec un Kairat qui multiplie les fautes ; déjà averti, Oksanen aurait franchement mérité la seconde jaune (38e). Finalement, le déclencheur sera un superbe solo de Joshua Nga Kana, à la base d'un corner (44e)... qui s'avère finalement concédé de la main : le VAR signale le penalty, Mihajlo Cvetkovic libère le Sporting (45e+1, 1-0).





Le solo de Danylo Sikan

La reprise se fait encore une fois toutes voiles dehors pour un RSCA libéré : Maamar offre presque le 2-0 à Sikan (47e), puis l'inscrit presque lui-même, tous deux se heurtant à Kalmurza. Le même Ali Maamar, encore intenable, offre un excellent ballon en retrait à Danylo Sikan... qui loupe totalement sa reprise (51e). L'Ukrainien aurait été à créditer d'un match "courageux", mais peu inspiré... s'il n'inscrivait pas, juste avant sa sortie, un superbe but en solo pour faire oublier tout ça (53e, 2-0).

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Le score permet d'ailleurs à Vitor Bruno de faire... ses cinq changements avant même l'heure de jeu. Noa Ojea en profite pour se mettre son public dans la poche à coups de gestes osés, et aurait pu inscrire une très belle frappe (65e). C'est finalement un autre nouveau chouchou du public, pas formé à Neerpede lui, qui fait 3-0 (72e) : Giulian Biancone inscrit sur corner son premier but en Mauve (même si le Lotto Park va devoir apprendre que le -e de son nom est muet).

De manière générale, ce seront les entrants qui vont faire le spectacle : Ojea prend et donne beaucoup de plaisir, Winkler s'offre une belle chevauchée qu'il arrête un peu trop tard (75e), et Oliver Antman offre un vrai caviar à Nga Kana... dont la tête trouve le montant (78e). Le Kairat a le mérite de réagir d'une belle frappe que doit détourner Coosemans (81e), avant que Kalonji manque de peu le cadre sur un nouveau bon ballon d'Antman (83e). L'ultime offrance de Winkler pour Degreef est également gâchée (86e) : le score ne bougera plus, mais à 6-0 sur l'ensemble des deux matchs, c'est un détail.

Ce qui n'en est pas un, c'est l'excellente prestation globale du RSCA juste avant un tout autre défi, à savoir le derby à l'Union Saint-Gilloise. Et, bien sûr, le retour des Mauves en Europa League, avec un tirage qui sera très attendu ce vendredi !