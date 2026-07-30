45 minutes de domination sans partage : Anderlecht fait exploser Hammarby en plein vol

Anderlecht s'est imposé 3-1 contre Hammarby. Les Mauves n'étaient nulle part en première mi-temps mais ont joliment redressé le tir en seconde, avec Sikan et Cvetkovic en maîtres de cérémonie.

Pour sa première de la saison au Lotto Park, Anderlecht faisait déjà face à un match crucial avec ce deuxième tour préliminaire d'Europa League. Par rapport au 1-1 décroché à Hammarby, Vitor Bruno n'a effectué qu'un seul changement (forcé) : Lukas Ambros a remplacé Nathan Saliba, suspendu. Il a donc reconduit la paire française Biancone - Pétrot en défense centrale ainsi que Joshua Nga Kana et Jayden Onia Seke pour alimenter Danylo Sikan.

Et pourtant, la dynamique de début de match est totalement à l'opposé de celle de jeudi dernier. Là où les Mauves avaient rapidement ouvert le score sur coup franc, ils sont cette fois apparus tétanisés.

Anderlecht pris à froid

L'ouverture du score d'Hammarby tombait après trois minutes et symbolisait déjà beaucoup de choses : un espace monstre laissé à Karlsson devant le rectangle, et personne pour suivre sa frappe renvoyée par le poteau, finalement poussée au fond par Paulos Abraham (3e, 0-1).

Dominé dans le jeu, Anderlecht a réagi sur phase arrêtée : d'abord sur deux corners, qui ont permis à Enric Llansana et Danylo Sikan de porter le danger, puis sur la première véritable occasion mauve : une reprise de Giulian Biancone repoussée par le poteau.

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Entre ces escarmouches, Hammarby a continué à mettre en lumière une désynchronisation certaine dans le pressing anderlechtois. Cela a débouché sur une frappe de Lind de peu à côté du but du Sporting après avoir fait reculer Biancone.





Les phases arrêtées ont toutefois donné de l'entrain aux hommes de Vitor Bruno, avec quelques centres intéressants, mais trop peu de présence dans le rectangle. Pire, Hammarby est passé tout proche du break juste avant la mi-temps. C'est Coosemans qui a sauvé les meubles sur une reprise d'Abraham, laissé encore une fois beaucoup trop seul ; 0-1 au repos.

Le Sporting métamorphosé

Dos au mur dés sa première rencontre avec les supporters anderlechtois, Vitor Bruno a pris ses responsabilités en passant en 4-4-2 pour reprendre, avec Mihajlo Cvetković aux côtés de Sikan. Et cela a payé directement : avec plus de présence autour de lui, Sikan était au bon endroit pour reprendre une bonne remise de Maamar et ainsi remettre Anderlecht à hauteur (47e, 1-1).

Avec ses deux attaquants, le Sporting a continué sur sa lancée : le danger venait tout simplement de partout dans le quatrième quart d'heure. Des reprises de Maamar, Cvetkovic, Sikan, deux parades de...l'ancien gardien anderlechtois Warner Hahn : Hammarby était tout simplement asphyxié.

Monté à la place d'un Jayden Onia Seke très entreprenant, Adriano Bertaccini s'est directement mis au diapason en portant à son tour le danger d'une frappe juste à côté du poteau droit du but suédois.

Toute la deuxième mi-temps s'est ainsi jouée devant le rectangle d'Hammarby. Et le verrou a fini par craquer. De verrou, Warner Hahn n'en avait toutefois que le nom, en repoussant un tir de Maamar en plein dans les pieds de Mihajlo Cvetković, dont le doublé à mis Anderlecht aux commandes (82e, 2-1).

Il ne pouvait plus rien arrivé à un Sporting aussi dominateur. Tristan Degreef a même assuré la qualification pour le troisième tour en faisant 3-1 juste avant le temps additionnel. Il aura fallu une mi-temps de mise en route, mais Anderleht tient déjà son premier match référence de la saison. Même si sans Coosemans, cela aurait pu être 0-2 au repos. Mais cela, le Lotto Park l'aura déjà gaiement oublié demain matin.