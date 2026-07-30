Qui pour remplacer Saliba ? La composition probable d'Anderlecht contre Hammarby

Scott Crabbé, journaliste football
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Qui pour remplacer Saliba ? La composition probable d'Anderlecht contre Hammarby
Photo: © photonews
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Anderlecht n'a qu'une mission en tête pour sa première de la saison au Lotto Park : se qualifier pour le troisième tour préliminaire de l'Europa League. Face à Hammarby, les Mauves devront toutefois composer sans Nathan Saliba, suspendu.

Une bonne semaine avant la reprise du championnat contre La Louvière, le Lotto Park s'offre des retrouvailles anticipées avec ses fidèles. Comme il y a un an face à Hacken, il s'agit déjà de l'un des matchs les plus importants de la saison. 

Cette fois, le Sporting se présentera face à Hammarby avec quelques regrets liés au match aller. Pour leur première en match officiel, les hommes de Vitor Bruno avaient rapidement ouvert le score grâce à une merveille de coup franc de Danylo Sikan, laissant une bonne impression d'ensemble.

Mais Nathan Saliba avait fragilisé l'édifice en se faisant exclure assez stupidement. Il est donc suspendu pour le match d'aujourd'hui. 

Première titularisation pour Ambros ?

Le Tchèque Lukàś Ambros, recruté pour cinq millions cet été, semble bien parti pour le suppléer et ainsi faire le lien entre l'entrejeu et l'attaque mauves. 

Pour le reste, Vitor Bruno pourrait être tenté d'aligner la même composition qu'à l'aller, avec un axe central français composé de Giulian Biancone et Léo Pétrot, ainsi que les jeunes Joshua Nga Kana et  Jayden Onia Seke pour alimenter Danylo Sikan. 

La composition probable d'Anderlecht : 

Coosemans - Maamar, Biancone, Pétrot, Augustinsson - Kana, Llansana, Ambros - Nga Kana, Sikan, Onia Seke

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