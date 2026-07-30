Date: 30/07/2026 20:30
Compétition: Europa League
journée: Second tour
Stade: Lotto Park

Anderlecht déjà mené ! Direct commenté

Anderlecht retrouve Hammarby après le 1-1 de l'aller en Suède. Comme prévu, Lukáš Ambros remplace Nathan Saliba, suspendu après son exclusion.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   28' 28" 
Scott Crabbé depuis le Lotto Park
27
  Carte jaune pour Paulos Abraham
23
 Hammarby au ballon
Le pressing anderlechtois est assez désynchronisé
20
 Biancone à la rescousse
Cette fois, le Français est bien utile pour intervenir devant Abraham, alors qu'Augustinsson avait été pris dans son dos
17
 Occasion visiteuse
Biancone laisse beaucoup de liberté à Lind, qui rentre dans le jeu et enroule de peu à côté
15
 Anderlecht continue à se chercher
Le Sporting grapille quelques mètres mais finit toujours par se heurter à ce manque de justesse
11
 Hammarby bien en place
Anderlecht tente de repartir de derrière mais ne trouve aucun espace, se faisant bouger avant même la ligne médiane
8
 Tête de Sikan
Nouveau bon corner d'Ambros, Sikan reprend au-dessus
8
 Llansana contré
Le corner d'Ambros est excellent, il trouve Llansana, dont la reprise de la tête est déviée, nouveau corner
7
 Premier corner pour Anderlecht
Centre au second poteau pour Nga Kana, la défense suédoise se dégage en corner
3
 Anderlecht déjà dos au mur !
Hammarby se balade, Karlsson est laissé seul à l'entrée du rectangle, sa frappe heurte le poteau, Paulos est au bon endroit pour ouvrir le score, Anderlecht n'y est pas et cela se paie directement
2

But 		But de Paulos Abraham
2
 Hammarby met la pression
Les Suédois gagnent tous leurs duels aux alentours du rectangle mauve
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Anderlecht - Hammarby: 0-0
20:28
 Les joueurs montent sur le terrain
L'ambiance est électrique au Lotto Park
19:30
 Un seul changement
Hormis l'entrée forcée d'Ambros dans le onze (à la place de Saliba, suspendu), Vitor Bruno fait confiance à la même équipe que jeudi dernier.
19:22
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Lotto Park pour ce match retour du troisième tour préliminaire de l'Europa League
Anderlecht (Anderlecht - Hammarby)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ali Maamar - Léo Pétrot - Giulian Biancone - Ludwig Augustinsson - Marco Kana - Nathan-Dylan Saliba - Joshua Nga Kana - Enric Llansana - Jayden Onia-Seke - Danylo Sikan
Banc: Zoumana Keita - Moussa N'Diaye - Mihajlo Cvetkovic - César Huerta - Mario Stroeykens - Justin Heekeren - Kaïs Barry - Basile Vroninks - Tristan Degreef - Adriano Bertaccini

Hammarby (Anderlecht - Hammarby)
Hammarby: Warner Hahn - Hampus Skoglund - Frederik Winther - Victor Eriksson - Noah Persson - Victor Lind - Tesfaldet Tekie - Markus Karlsson - Paulos Abraham - Oscar Johansson Schellhas - Montader Madjed
Banc: Ibrahima Breze Fofana - Oliver Jordan Hagen - Amin Boudri - Nahir Besara - Wilson Lindberg Uhrström - Waylon Renecke - Felix Jakobsson - Frank Junior Adjei - Elohim Kaboré - Oscar Steinke Brånby

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin  
Maamar Ali  
Pétrot Léo  
Biancone Giulian  
Augustinsson Ludwig  
Kana Marco  
Saliba Nathan-Dylan  
Nga Kana Joshua  
Llansana Enric  
Onia-Seke Jayden  
Sikan Danylo  
Banc
Keita Zoumana  
N'Diaye Moussa  
Cvetkovic Mihajlo  
Huerta César  
Stroeykens Mario  
Heekeren Justin  
Barry Kaïs  
Vroninks Basile  
Degreef Tristan  
Bertaccini Adriano  
 

Hammarby Hammarby
Hahn Warner  
Skoglund Hampus  
Winther Frederik  
Eriksson Victor  
Persson Noah  
Lind Victor  
Tekie Tesfaldet  
Karlsson Markus  
Abraham Paulos  
Johansson Schellhas Oscar  
Madjed Montader  
Banc
Breze Fofana Ibrahima  
Jordan Hagen Oliver  
Boudri Amin  
Besara Nahir  
Lindberg Uhrström Wilson  
Renecke Waylon  
Jakobsson Felix  
Junior Adjei Frank  
Kaboré Elohim  
Steinke Brånby Oscar  

présentation (du match)

Qui pour remplacer Saliba ? La composition probable d'Anderlecht contre Hammarby
Qui pour remplacer Saliba ? La composition probable d'Anderlecht contre Hammarby
Photo: © photonews

Anderlecht n'a qu'une mission en tête pour sa première de la saison au Lotto Park : se qualifier pour le troisième tour préliminaire de l'Europa League. Face à Hammarby, les Mauves devront toutefois composer sans Nathan Saliba, suspendu.

Une bonne semaine avant la reprise du championnat contre La Louvière, le Lotto Park s'offre des retrouvailles anticipées avec ses fidèles. Comme il y a un an face à Hacken, il s'agit déjà de l'un des matchs les plus importants de la saison. 

Cette fois, le Sporting se présentera face à Hammarby avec quelques regrets liés au match aller. Pour leur première en match officiel, les hommes de Vitor Bruno avaient rapidement ouvert le score grâce à une merveille de coup franc de Danylo Sikan, laissant une bonne impression d'ensemble.

Mais Nathan Saliba avait fragilisé l'édifice en se faisant exclure assez stupidement. Il est donc suspendu pour le match d'aujourd'hui. 

Première titularisation pour Ambros ?

Le Tchèque Lukàś Ambros, recruté pour cinq millions cet été, semble bien parti pour le suppléer et ainsi faire le lien entre l'entrejeu et l'attaque mauves. 

Pour le reste, Vitor Bruno pourrait être tenté d'aligner la même composition qu'à l'aller, avec un axe central français composé de Giulian Biancone et Léo Pétrot, ainsi que les jeunes Joshua Nga Kana et  Jayden Onia Seke pour alimenter Danylo Sikan. 

La composition probable d'Anderlecht : 

Coosemans - Maamar, Biancone, Pétrot, Augustinsson - Kana, Llansana, Ambros - Nga Kana, Sikan, Onia Seke

Adriano Bertaccini n'entre plus dans les plans d'Anderlecht : un départ est envisagé

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24/07 1

Recruté pour cinq millions d'euros il y a un an, Adriano Bertaccini n'entre déjà plus dans les plans d'Anderlecht.

Vitor Bruno privilégie les meilleurs : certains Anderlechtois sont prévenus

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25/07

Les jeunes de Neerpede ont encore été mis à l'honneur contre Hammarby. Vitor Bruno confirme qu'ils auront un vrai rôle cette saison.

Affrontements la veille du match : des supporters d'Anderlecht et d'Hammarby en viennent aux mains

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15:00

Des incidents ont éclaté dans le centre de Bruxelles dans la nuit de mercredi à jeudi, à la veille du match retour entre Anderlecht et Hammarby. Trois policiers ont été lég...

Europa League

 Second tour
Hammarby Hammarby 1-1 Anderlecht Anderlecht
Tromsö¸ IL Tromsö¸ IL 0-1 Hradec Králové Hradec Králové
Besiktas Besiktas 1-0 FC Midtjylland FC Midtjylland
Sankt Gallen Sankt Gallen 2-1 SL Benfica SL Benfica
FC Midtjylland FC Midtjylland 0-2 Besiktas Besiktas
Hradec Králové Hradec Králové 3-1 Tromsö¸ IL Tromsö¸ IL
Anderlecht Anderlecht 0-1 Hammarby Hammarby
SL Benfica SL Benfica 21:00 Sankt Gallen Sankt Gallen
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