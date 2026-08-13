Date: 13/08/2026 20:30
Compétition: Europa League
journée: Troisième tour préliminaire (retour)
Stade: Lotto Park

Un très bel Anderlecht domine le PAOK et s'assure une saison en Europe

Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
| Commentaire
Un très bel Anderlecht domine le PAOK et s'assure une saison en Europe
Photo: © photonews

Anderlecht devait finir le travail ce jeudi contre le PAOK après sa victoire en Grèce. Et non seulement les Mauves n'ont pas tremblé, mais ils ont même été très convaincants avec une victoire 3-2 dans un Lotto Park enjoué.

Le début de saison du RSC Anderlecht ressemble à un rêve : invaincu en préparation, qualifié aisément contre Hammarby et victorieux pour sa première en D1A, Vitor Bruno a très clairement métamorphosé les Mauves. Et l'entame de ce match face au PAOK Salonique le confirmera.

Anderlecht commence en effet pied au plancher. Danylo Sikan fait se lever le public d'une feinte de frappe puis d'un tir à côté (3e), et les vagues Mauve & Blanc déboulent résolument : Ali Maamar est intenable sur son flanc et multiplie les raids. Le PAOK se contente de contres : Zivkovic rappelle qu'il faut se méfier mais frappe dans le filet latéral (10e). 

Maamar en feu, mais le RSCA baisse de rythme 

Dans la foulée, il faut un très grand Pavlenka pour empêcher Mihajlo Cvetkovic, trouvé par Maamar, de faire 1-0 (11e). Zivkovic, le plus entreprenant des joueurs grecs, répond en enroulant de peu à côté (13e). Ali Maamar, magistralement trouvé par un Ambros inspiré, envoie un tir trop central sur Pavlenka (16e) : c'est un match très plaisant. 

Pétrot Léo
© photonews

Après une superbe phase de plus, un centre de Maamar permet un corner que reprend Giulian Biancone. Clin d'oeil : Pavlenka repousse très mal sa tête et c'est... Léo Pétrot, le compère de Biancone en défense, qui suit bien pour ouvrir méritoirement le score (19e, 1-0). 

Est-ce ensuite la pause boisson, logique dans cette chaleur étouffante, ou justement la chaleur ? Toujours est-il que par la suite, le RSCA va lever le pied de manière difficilement compréhensible et regarder jouer le PAOK. Une mauvaise idée face à un adversaire qui a tout de même de la qualité. Mythou place une tête à côté sur corner (30e), mais à force de laisser Andrija Zivkovic trop seul, ça se paie cash et le capitaine du PAOK, du haut de son mètre 69, place une tête pour faire 1-1 (34e). 

Cela réveille Anderlecht pour la fin de la mi-temps : Maamar reprend ses assauts sur le flanc droit, Cvetkovic décale Llansana qui frappe sur le portier adverse (39e). Danylo Sikan, lui, obtient un coup-franc plein axe semblable à celui transformé contre Hammarby : il le brosse exactement de la même façon... mais après la latte, le ballon rebondit cette fois devant la ligne (45e). 

Les merveilles d'Ambros et Sikan 

On se dit donc qu'il pourrait y avoir un peu de stress côté RSCA en seconde période... mais Lukas Ambros en a décidé autrement. Le Tchèque fait en effet tout tout seul sur le 2-1 : un contrôle orienté qui fait déjà se lever le stade, puis un crochet nonchalant et une finition tranquille (47e). 

Sikan Danylo
© photonews

Comme trop souvent, ce but est suivi d'une période de flottement mais sans conséquences cette fois. Mieux : Anderlecht remet vite la pression, Mihajlo Cvetkovic va récupérer un ballon que la défense croyait perdu. Il remet alors à Danylo Sikan, qui inscrit le but de la soirée : une frappe mi-enroulée, mi-piquée de l'entrée du rectangle, qui surplombe Pavlenka, impuissant (55e, 3-1). 

Cela ressemble au but du K.O et le PAOK peine à s'en remettre, même si Coosemans doit s'interposer sur un tir grec (59e). Anderlecht reste dangereux via Nga Kana (61e), mais le rythme du match a solidement baissé. Zivkovic envoie des centres aisément dégagés. Danylo Sikan, lui, prend un solide coup en bas du dos et doit brièvement sortir : c'est alors qu'il est encore aux soins qu'un centre mal dégagé parvient à Mady Camara, dont le tir rentre via le poteau... et le dos de Colin Coosemans. Mais le 3-2 est annulé pour un hors-jeu signalé par la VAR (73e). 

Grosse ambiance au Lotto Park 

C'est le coup de trop pour un PAOK qui aura décidément été beaucoup trop brouillon sur l'ensemble des deux matchs. Le rythme du match diminue au fil des changements, au point où c'est à la surprise générale que sur un corner, Colin Coosemans commet un penalty pour une intervention loupée des poings sur corner. Alexander Jeremejeff le transforme (3-2, 88e), et une bagarre générale ridicule éclate, qui vaut à Andrija Zivkovic un carton rouge. Le capitaine sort en embrassant son blason et en provoquant le public, ce qui fait sortir... Jérémy Taravel de ses gonds : l'adjoint est exclu aussi. 

L'ambiance est cependant à la fête et le sera d'autant plus quand un deuxième carton rouge sera adressé en fin de temps additionnel à Jeremejeff, ce qui fait exulter le stade et Biancone (90e+4). Attitude, spectacle et qualification pour une phase de ligue de Coupe d'Europe (reste à déterminer laquelle) : tout y était ce soir pour le Sporting d'Anderlecht. Maintenant, un long, très long déplacement à Almaty se prépare !

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters !

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.29 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 6/14 (42.9%)
Plus de stats
N'Diaye Moussa 78' 6.67 -
  • Précision des passes: 24/27 (88.9%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Biancone Giulian A   90' 6.8 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 39/46 (84.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/9 (33.3%)
Plus de stats
Pétrot Léo 90' 7.3 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 38/43 (88.4%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Maamar Ali 90' 6.35 -
  • Précision des passes: 15/22 (68.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Kana Marco 90' 6.42 -
  • Précision des passes: 38/47 (80.9%)
Plus de stats
Ambros Lukas  90' 8.08 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 31/34 (91.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Llansana Enric 84' 6.12 -
  • Précision des passes: 31/38 (81.6%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Nga Kana Joshua 78' 6.58 -
  • Précision des passes: 22/25 (88%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 6/9 (66.7%)
Plus de stats
Sikan Danylo 78' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo A 90' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Keita Zoumana 0'  
Augustinsson Ludwig 12' 6.04 -
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Antman Oliver 0'  
Saliba Nathan-Dylan   12' 5.86 -
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Heekeren Justin 0'  
Onia-Seke Jayden 6' 6.54  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Barry Kaïs 0'  
Ojea Noa 0'  
Vroninks Basile 0'  
Kalonji Noah 0'  
Degreef Tristan 12' 6.02 -
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Bertaccini Adriano 0' 6.43  
Plus de stats
 

PAOK PAOK
Pavlenka Jiří 90' 6.99 -
  • Arrêts: 6
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Baba Abdul Rahman   45' 5.73 -
  • Précision des passes: 23/25 (92%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Michalidis Giannis 90' 6.94 -
  • Précision des passes: 61/68 (89.7%)
Plus de stats
Elustondo Irribaria Aritz 90' 6.66 -
  • Précision des passes: 58/65 (89.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
Plus de stats
Kenny Jonjoe 90' 6.19 -
  • Précision des passes: 44/52 (84.6%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Santamaria Baptiste 67' 6.52 -
  • Précision des passes: 26/28 (92.9%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Zafeiris Christos   84' 6.06 -
  • Précision des passes: 31/35 (88.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Barcellos Freda Taison A 67' 6.91 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 24/28 (85.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Konstantelias Giannis 90' 7.14 -
  • Précision des passes: 24/30 (80%)
  • Passes clés: 5
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Živković Andrija  89' 6.23 -
  • Buts: 1
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 20/31 (64.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Mythou Anestis 45' 6.05 -
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Giannoulis Dimitrios 45' 5.93 -
  • Précision des passes: 17/22 (77.3%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Camara Mohamed Mady 45' 5.84 -
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
  • Tirs cadrés: 0/3
Plus de stats
Pelkas Dimitris 0'  
Gomez Jonathan 0'  
Jeremejeff Alexander  23' 6.79 -
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Cartes rouges: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Louchet Tom 6' 5.78  
Plus de stats
Thymianis Konstantinos 0'  
Taylor Greg 23' 5.94 -
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Shoretire Shola 0'  
Chatsidis Dimitrios 0'  
Bataoulas Dimitrios 0'  
Tsiftsis Antonis 0'  
Revivre Anderlecht - PAOK

présentation (du match)

Vitor Bruno se rapproche de son onze type : l'équipe probable d'Anderlecht face au PAOK

Vitor Bruno se rapproche de son onze type : l'équipe probable d'Anderlecht face au PAOK

13:20

Le RSC Anderlecht reçoit le PAOK Salonique ce jeudi soir, après avoir remporté une précieuse victoire en Grèce. Les Mauves doivent finir le travail avant un match qui s'ann...

Europa League

 Troisième tour préliminaire (retour)
Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi 2-1* Larne Larne
Pafos FC Pafos FC 3-3 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
Górnik Zabrze Górnik Zabrze 1-1 Ferencváros Ferencváros
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 1-0 Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC
Besiktas Besiktas 1-0 Hradec Králové Hradec Králové
CS U Craiova CS U Craiova 2-1 KuPS KuPS
Vikingur Reykjavík Vikingur Reykjavík 3-2 FC Thoune FC Thoune
CSKA Sofia CSKA Sofia 1-3 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Rangers FC Rangers FC 1-1 Bialystok Bialystok
Anderlecht Anderlecht 3-2 PAOK PAOK
Hearts Hearts 1-1 SL Benfica SL Benfica
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 5-0 Shamrock Rovers Shamrock Rovers
KI Klaksvik KI Klaksvik 14/08 Lech Poznan Lech Poznan
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved