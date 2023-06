Ligue des Nations : L'Espagne arrache la victoire contre l'Italie et file en finale

​L'Espagne et l'Italie se défiaient au Grolsch Veste à l'occasion de la demi-finale de la Ligue des Nations ce jeudi.

Le sélectionneur de l'Espagne Luis de la Fuente décidait de lancer Le Normand, titulaire pour fêter sa première sélection. Côté italien, Roberto Mancini surprenait tout le monde en laissant Verratti sur le banc.

Aucun round d'observation durant cette partie puisque l'Espagne ouvrait le score très rapidement. Donnarumma relançait dans l'axe sur Bonucci, mais le défenseur italien manquait sa relance et le pressing de Pino était efficace. Le joueur de Villarreal récupérait le ballon, rentrait dans la surface et ouvrait son pied droit pour ajuster tranquillement Donnarumma (4e), 1-0.

L'Italie ne tardait pas à égaliser. La reprise de volée de Zaniolo touchait la main droite de Le Normand, sur la trajectoire et provoquait ainsi un penalty. Immobile ne tremblait pas et transformait son penalty en prenant Simon à contre-pied (11e), 1-1.

C'est 1-1 entre l'Espagne et l'Italie à l'issue de cette première période équilibrée. La Roja a parfaitement débuté ce match avec un but de Pino, mais la réponse italienne est vite arrivée sur pénalty grâce à Immobile. Les deux équipes ont ensuite joué à un niveau similaire et ont réussi à se procurer des situations mais les Espagnols tiennent le ballon depuis la demi-heure de jeu. Le suspense reste entier après 45 minutes de jeu.

En seconde période, Donnarumma réalisait un fantastique arrêt sur Merino, avant de voir le cuir revenir dans les pieds de Morata qui manquait le cadre (49e). Quelques minutes après, Donnarumma manquait sa sortie et Rodri en profitait pour jongler avec le ballon dos au but et réalisait un retourné qui passait juste au-dessus du but (52e). Peu après l'heure de jeu, Simon effectuait un arrêt décisif sur une frappe de Frattesi (65e). Alba centrait en bout de course vers Morata, mais la déviation du buteur espagnol était stoppée par Donnarumma (81e). L'Espagne arrachait la victoire dans les arrêts de jeu grâce à un ballon mal renvoyé par la défense italienne. Rodri voyait son tir puissant être contré à plusieurs reprises avant d'être poussé par Joselu au fond des filets (88e), 2-1.

Le score ne bougeait plus. L'Espagne file en finale de la Ligue des Nations et affrontera la Croatie dimanche soir.

Espagne : Simon, Jesus Navas, Le Normand, Laporte, Jordi Alba, Merino (Ruiz 74e), Rodri, Rodrigo (Asensio 46e), Gavi (Canales 68e), Pino (Fati 74e), Morata (Joselu 84e)

Italie : Donnarumma, Toloi, Bonucci (Darmian 46e), Acerbi, Di Lorenzo, Barella, Jorginho (Cristante 61e), Frattesi (Verratti 76e), Spinazzola (Dimarco 46e) Zaniolo, Immobile (Chiesa 60e)

Arbitre : Slavko Vinčić

Avertissement : Alba (45e+1), Gavi (57e), Morata (83e) ; Immobile (38e), Zaniolo (90e+2e)

But : Pino (4e) et Joselu (88e) ; Immobile (11e pen)