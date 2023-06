L'Espagne remporte le Ligue des Nations au bout du suspense !

Ce dimanche soir (20h45), la Croatie et l'Espagne s'affrontaient en finale de la troisième édition de la Ligue des Nations à Rotterdam.

Zlatko Dalic reconduit exactement le même onze que face aux Pays-Bas à l’exception de Vida qui cède sa place à Erlic en défense centrale. Côté espagnol, Luis de la Fuente titularise Fabian Ruiz et Asensio, les deux seuls changements par rapport au dernier match face à l’Italie.

Le round d'observation entre les deux formations duraient un certain temps étant donné que les débats étaient équilibrés dans ce début de match. La Roja avait une belle opportunité avant le quart d'heure de jeu. Gavi récupèrait un ballon haut et frappait du droit à l'entrée de la surface adverse, mais son tir au ras du sol frôlait le poteau gauche de Livakovic (13e). Néanmoins, la finale se jouait sur un petit rythme et les deux équipes ne prennaient aucun risque et ne se dévoilaient pas. Peu après la demi-heure de jeu, Modric trouvait la tête de Perisic mais Unai Simón se couchait rapidement sur le cuir (31e). Même situation avant la pause, Modric servait de nouveau Perisic qui coupait le ballon de la tête mais ça manquait de puissance pour surprendre Unai Simon (39e). Score nul et vierge à la pause.

Après un premier acte qui n'a pas été le théâtre d'un grand spectacle, les deux équipes poussaient un peu plus en seconde période avec davantage de prises d'initiatives. Simon commettait une grosse erreur d'appréciation sur un centre de Pasalic, mais heureusement pour lui Juranovic manquait totalement son tir du droit (51e). En fin de rencontre, Perisic effectuait un sauvetage sur un tir de Gavi (84e). Les deux équipes ne se départageaient pas et filaient vers les prolongations.

Nacho effectuait un somptueux retour défensif face à Majer qui était lancé en profondeur par Kovacic (100e). Juste aprtès, un sauvetage miraculeux de la part de la défense croate, la frappe d'Olmo prenait la direction du but mais filait finalement en corner (108e). Cette finale se jouait donc durant la séance des tirs au but. Véritable spécialiste de l’exercice, à l’image de ses succès contre le Japon et le Brésil durant le Mondial au Qatar, la Croatie craquait cette fois face aux arrêts de Simon sur les tentatives de Majer et Petkovic. L'Espagne remportait la Ligue des Nations.

Croatie : Livakovic, Juranovic (Stanisic 112e), Sutalo, Erlic, Perisic, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic (Petkovic 62e), Kramaric, Ivanusec (Vlasic 78e)

Espagne : Simon, Navas (Carvajal 96e), Le Normand (Nacho 78e), Laporte, Alba, Rodri, Ruiz (Merino 78e), Asensio, Gavi, Pino (Fati 66e), Morata (Joselu 66e)

Arbitre : Félix Zwayer

Avertissement : Gavi (81e), Nacho (96e)

