LIVE : Mika Godts ouvre superbement le score ! (0-1)
Ce vendredi soir, l'ère Van Bommel commence officiellement : la Belgique défie l'Italie au Stadio Olimpico de Rome. Un choc face à l'Italie, qui prend de son côté un nouveau départ après avoir manqué la Coupe du Monde 2026.
31' 18"
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31
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De Cuypeeeeer... trop croisé ! Tout partait d'un geste absolument génial de Mika Godts !
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30
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Quelles combinaisons belges ! De Bruyne, Godts et Tielemans s'amusent dans la défense belge ! Corner !
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29
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Carte jaune pour Diego Moreira
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28
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ET DONNARUMMA SAUVE LE 0-2 !!! Devant Godts de la tête !
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27
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OOOOOH quelle opportunité belge !! Tielemans est trouvé dans le dos de la défense, incroyablement seul ! Il décale un peu trop tard vers Godts...
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25
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Raskin logiquement averti pour une faute d'antijeu sur Kean
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25
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Carte jaune pour Nicolas Raskin
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24
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Centre venu de la gauche, Castagne ne peut pas frapper... il remet à Raskin qui frappe au-dessus
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23
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Ooooh de Ketelaere maintenant qui déclenche une frappe après une grossière perte de balle italienne ! Donnarumma repousse péniblement...
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20
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But de Mika Godts (Kevin De Bruyne)
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20
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MIKAAAAAA GOOOOOOOOOODTS !!! C'est 0-1 !! Superbement trouvé par De Bruyne, il feinte et trompe calmement Donnarumma !
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20
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Bien joué de Calafiori, qui est l'un des meilleurs Italiens, pour couper un une-deux entre Moreira et Raskin et se projeter vers l'avant
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18
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Perte de balle de Godts (qui a permuté avec Moreira), Cambiaghi part en contre, il sert Kean dont la frappe est captée par Lammens
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16
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Quel superbe centre de KDB ! Mais ça arrive chez Donnarumma
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15
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Esposito dégage le corner premier poteau... nouveau coup de coin
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13
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13
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Frappe déviée de KDB, corner !
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12
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Belle intervention de Maxim De Cuyper devant Kean...
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10
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Centre de De Bruyne qui passe devant tout le monde... Godts s'offre ensuite quelques grigris côté gauche et son centre est repoussé !
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8
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Ooooh le superbe ballon de Barella vers Esposito qui trouve le poteau !! La Belgique a eu chaud !
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7
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DONNARUMMA !! La main ferme sur une frappe de Charles De Ketelaere parfaitement trouvé par De Bruyne !
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7
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Castagne totalement pris de vitesse par Cambiaghi, dont le centre est capté par Lammens
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5
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Belle action de Keane pour tromper De Cuyper, De Bruyne revient bien
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4
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Faute de Castagne sur Cambiaghi côté droit
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3
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Ngoy au duel avec Esposito... pas de faute !
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1
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La première touche de balle de Godts est un petit pont sur son opposant direct ! Il finit par être repris
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1
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C'est parti, après un hymne italien splendide... et un hymne belge hué !
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1
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Italie - Belgique: 0-0
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20:33
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Les noms des joueurs belges ont été annoncés par le speaker : Romelu Lukaku, ancien joueur de la Roma mais aussi buteur à de multiples reprises ici sous les couleurs de ses autres clubs, a été copieusement hué !
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20:12
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Bienvenue au Stadio Olimpico pour ce match de Ligue des Nations entre l'Italie et la Belgique !
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Italie:
Banc:
Gianluigi Donnarumma
- Michael Kayode
- Honest Ahanor
- Alessandro Romano
- Riccardo Calafiori
- Diego Coppola
- Pio Esposito
- Sandro Tonali
- Moise Kean
- Giacomo Raspadori
- Gianluca Scamacca
- Marco Carnesecchi
- Rolando Mandragora
- Guglielmo Vicario
- Issa Doumbia
- Davide Frattesi
- Nicolò Barella
- Giorgio Scalvini
- Daniel Maldini
- Nicolò Cambiaghi
- Giovanni Di Lorenzo
- Gianluca Mancini
Belgique:
Senne Lammens
- Timothy Castagne
- Brandon Mechele
- Nathan Ngoy
- Maxim De Cuyper
- Nicolas Raskin
- Kevin De Bruyne
- Youri Tielemans
- Mika Godts
- Charles De Ketelaere
- Diego Moreira
Banc:
Zeno Debast
- Arthur Theate
- Roméo Lavia
- Romelu Lukaku
- Lois Openda
- Maarten Vandevoordt
- Jari De Busser
- Dodi Lukebakio
- Mandela Keita
- Joaquin Seys
- Hans Vanaken
- Matias Fernandez Pardo
|
|
Lammens Senne
|
| 6.95
Senne Lammens @ Italie - Belgique6.95
| Stats importantes
| Temps de jeu
|31
| Buts
|0
| Assists
|0
| Arrêts
| Arrêts
|1
| Dégagements des poings
|0
| Hors-jeu
|0/0
| Ballon capté
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|9/12 (75%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|2/5 (40%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Arrêts: 1
- Dégagements des poings: 0
- Ballon capté: 0
- Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
|
Castagne Timothy
|
| 7.43
Timothy Castagne @ Italie - Belgique7.43
| Stats importantes
| Temps de jeu
|31
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|1
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|19/20 (95%)
| Passes clés
|2
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|1/1 (100%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|1
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 19/20 (95%)
- Passes clés: 2
- Tirs cadrés: 0/1
|
Mechele Brandon
|
| 7.12
Brandon Mechele @ Italie - Belgique7.12
| Stats importantes
| Temps de jeu
|31
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/1
| Distribution
| Précision des passes
|24/26 (92.3%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|2/2 (100%)
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 24/26 (92.3%)
- Buts sur phase arrêtée: 0/1
- Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
|
Ngoy Nathan
|
| 7.01
Nathan Ngoy @ Italie - Belgique7.01
| Stats importantes
| Temps de jeu
|31
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|1
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|31/32 (96.9%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/2 (50%)
| Ballons perdus
|1
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 31/32 (96.9%)
|
De Cuyper Maxim
|
| 7.13
Maxim De Cuyper @ Italie - Belgique7.13
| Stats importantes
| Temps de jeu
|31
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|22/23 (95.7%)
| Passes clés
|2
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/2 (0%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 22/23 (95.7%)
- Passes clés: 2
- Tirs cadrés: 0/1
- Précision des centres: 0/2 (0%)
|
Raskin Nicolas
|
| 6.29
Nicolas Raskin @ Italie - Belgique6.29
| Stats importantes
| Temps de jeu
|31
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
1 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|2
| Tirs cadrés
|1
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|18/19 (94.7%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/1 (0%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 18/19 (94.7%)
- Tirs cadrés: 1/2
|
De Bruyne Kevin
A
|
| 7.7
Kevin De Bruyne @ Italie - Belgique7.7
| Stats importantes
| Temps de jeu
|27
| Buts
|0
| Assists
|1
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|1
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|1
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/1 (100%)
| Distribution
| Précision des passes
|20/22 (90.9%)
| Passes clés
|3
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/1 (0%)
| Précision des longs ballons
|2/3 (66.7%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Assists: 1
- Précision des passes: 20/22 (90.9%)
- Passes clés: 3
- Tirs cadrés: 0/1
- Dribbles réussis: 1/1 (100%)
|
Tielemans Youri
|
| 6.72
Youri Tielemans @ Italie - Belgique6.72
| Stats importantes
| Temps de jeu
|31
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|1
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|2
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|10/13 (76.9%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 10/13 (76.9%)
- Tirs cadrés: 0/2
|
Godts Mika
⚽
|
| 8.2
Mika Godts @ Italie - Belgique8.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|27
| Buts
|1
| Coup de pied de réparation (goals)
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|2
| Tirs cadrés
|2
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|2/2 (100%)
| Distribution
| Précision des passes
|10/12 (83.3%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/1 (0%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|6
|
|
Plus de stats
- Buts: 1
- Précision des passes: 10/12 (83.3%)
- Passes clés: 1
- Tirs cadrés: 2/2
- Dribbles réussis: 2/2 (100%)
|
De Ketelaere Charles
|
| 6.8
Charles De Ketelaere @ Italie - Belgique6.8
| Stats importantes
| Temps de jeu
|27
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|1
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|2
| Tirs cadrés
|2
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/2 (50%)
| Distribution
| Précision des passes
|7/7 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|1/1 (100%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 7/7 (100%)
- Tirs cadrés: 2/2
- Dribbles réussis: 1/2 (50%)
|
Moreira Diego
|
| 6.6
Diego Moreira @ Italie - Belgique6.6
| Stats importantes
| Temps de jeu
|27
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|0/1 (0%)
| Distribution
| Précision des passes
|10/11 (90.9%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|4
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 10/11 (90.9%)
- Tirs cadrés: 0/1
- Dribbles réussis: 0/1 (0%)
|Banc
|
Debast Zeno
|
|
|
|
|
Theate Arthur
|
|
|
|
|
Lavia Roméo
|
|
|
|
|
Lukaku Romelu
|
|
|
|
|
Openda Lois
|
|
|
|
|
Vandevoordt Maarten
|
|
|
|
|
De Busser Jari
|
|
|
|
|
Lukebakio Dodi
|
|
|
|
|
Keita Mandela
|
|
|
|
|
Seys Joaquin
|
|
|
|
|
Vanaken Hans
|
|
|
|
|
Fernandez Pardo Matias
|
|
|
|