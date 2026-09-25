Date: 25/09/2026 20:45
Compétition: Nations League A
journée: Journée 1
Stade: Stadio Olimpico

LIVE : Mika Godts ouvre superbement le score ! (0-1)

Ce vendredi soir, l'ère Van Bommel commence officiellement : la Belgique défie l'Italie au Stadio Olimpico de Rome. Un choc face à l'Italie, qui prend de son côté un nouveau départ après avoir manqué la Coupe du Monde 2026.

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Classement Live
Temps   31' 18" 
31
 De Cuypeeeeer... trop croisé ! Tout partait d'un geste absolument génial de Mika Godts !
30
 Quelles combinaisons belges ! De Bruyne, Godts et Tielemans s'amusent dans la défense belge ! Corner !
29
  Carte jaune pour Diego Moreira
28
 ET DONNARUMMA SAUVE LE 0-2 !!! Devant Godts de la tête !
27
 OOOOOH quelle opportunité belge !! Tielemans est trouvé dans le dos de la défense, incroyablement seul ! Il décale un peu trop tard vers Godts...
25
 Raskin logiquement averti pour une faute d'antijeu sur Kean
25
  Carte jaune pour Nicolas Raskin
24
 Centre venu de la gauche, Castagne ne peut pas frapper... il remet à Raskin qui frappe au-dessus
23
 Ooooh de Ketelaere maintenant qui déclenche une frappe après une grossière perte de balle italienne ! Donnarumma repousse péniblement...
20

But 		But de Mika Godts (Kevin De Bruyne)
20
 MIKAAAAAA GOOOOOOOOOODTS !!! C'est 0-1 !! Superbement trouvé par De Bruyne, il feinte et trompe calmement Donnarumma !
20
 Bien joué de Calafiori, qui est l'un des meilleurs Italiens, pour couper un une-deux entre Moreira et Raskin et se projeter vers l'avant
18
 Perte de balle de Godts (qui a permuté avec Moreira), Cambiaghi part en contre, il sert Kean dont la frappe est captée par Lammens
16
 Quel superbe centre de KDB ! Mais ça arrive chez Donnarumma
15
 Esposito dégage le corner premier poteau... nouveau coup de coin
13
Italie - Belgique
13
 Frappe déviée de KDB, corner !
12
 Belle intervention de Maxim De Cuyper devant Kean...
10
 Centre de De Bruyne qui passe devant tout le monde... Godts s'offre ensuite quelques grigris côté gauche et son centre est repoussé !
8
 Ooooh le superbe ballon de Barella vers Esposito qui trouve le poteau !! La Belgique a eu chaud !
7
 DONNARUMMA !! La main ferme sur une frappe de Charles De Ketelaere parfaitement trouvé par De Bruyne !
7
 Castagne totalement pris de vitesse par Cambiaghi, dont le centre est capté par Lammens
5
 Belle action de Keane pour tromper De Cuyper, De Bruyne revient bien
4
 Faute de Castagne sur Cambiaghi côté droit
3
 Ngoy au duel avec Esposito... pas de faute !
1
 La première touche de balle de Godts est un petit pont sur son opposant direct ! Il finit par être repris
1
 C'est parti, après un hymne italien splendide... et un hymne belge hué !
1
 Italie - Belgique: 0-0
20:33
 Les noms des joueurs belges ont été annoncés par le speaker : Romelu Lukaku, ancien joueur de la Roma mais aussi buteur à de multiples reprises ici sous les couleurs de ses autres clubs, a été copieusement hué !
20:12
 Bienvenue au Stadio Olimpico pour ce match de Ligue des Nations entre l'Italie et la Belgique !
Italie:
Banc: Gianluigi Donnarumma - Michael Kayode - Honest Ahanor - Alessandro Romano - Riccardo Calafiori - Diego Coppola - Pio Esposito - Sandro Tonali - Moise Kean - Giacomo Raspadori - Gianluca Scamacca - Marco Carnesecchi - Rolando Mandragora - Guglielmo Vicario - Issa Doumbia - Davide Frattesi - Nicolò Barella - Giorgio Scalvini - Daniel Maldini - Nicolò Cambiaghi - Giovanni Di Lorenzo - Gianluca Mancini

Belgique (Italie - Belgique)
Belgique: Senne Lammens - Timothy Castagne - Brandon Mechele - Nathan Ngoy - Maxim De Cuyper - Nicolas Raskin - Kevin De Bruyne - Youri Tielemans - Mika Godts - Charles De Ketelaere - Diego Moreira
Banc: Zeno Debast - Arthur Theate - Roméo Lavia - Romelu Lukaku - Lois Openda - Maarten Vandevoordt - Jari De Busser - Dodi Lukebakio - Mandela Keita - Joaquin Seys - Hans Vanaken - Matias Fernandez Pardo

Belgique Belgique
Lammens Senne 6.95  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Castagne Timothy 7.43  
  • Précision des passes: 19/20 (95%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Mechele Brandon 7.12  
  • Précision des passes: 24/26 (92.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Ngoy Nathan 7.01  
  • Précision des passes: 31/32 (96.9%)
Plus de stats
De Cuyper Maxim 7.13  
  • Précision des passes: 22/23 (95.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Raskin Nicolas   6.29  
  • Précision des passes: 18/19 (94.7%)
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
De Bruyne Kevin A 7.7  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 20/22 (90.9%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Tielemans Youri 6.72  
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Godts Mika 8.2  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
De Ketelaere Charles 6.8  
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Moreira Diego 6.6  
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Debast Zeno  
Theate Arthur  
Lavia Roméo  
Lukaku Romelu  
Openda Lois  
Vandevoordt Maarten  
De Busser Jari  
Lukebakio Dodi  
Keita Mandela  
Seys Joaquin  
Vanaken Hans  
Fernandez Pardo Matias  

Nations League A

 Journée 1
Pays-Bas Pays-Bas 1-1 Allemagne Allemagne
Serbie Serbie 1-2 Grèce Grèce
Norvège Norvège 3-2 Danemark Danemark
Portugal Portugal 1-0 Pays de Galles Pays de Galles
Turquie Turquie 0-0 France France
Italie Italie 0-1 Belgique Belgique
République tchèque République tchèque 26/09 Croatie Croatie
Angleterre Angleterre 26/09 Espagne Espagne
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