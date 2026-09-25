LIVE : Mika Godts ouvre superbement le score ! (0-1)

31

De Cuypeeeeer... trop croisé ! Tout partait d'un geste absolument génial de Mika Godts !



30

Quelles combinaisons belges ! De Bruyne, Godts et Tielemans s'amusent dans la défense belge ! Corner !



29

Carte jaune pour Diego Moreira





28

ET DONNARUMMA SAUVE LE 0-2 !!! Devant Godts de la tête !



27

OOOOOH quelle opportunité belge !! Tielemans est trouvé dans le dos de la défense, incroyablement seul ! Il décale un peu trop tard vers Godts...



25

Raskin logiquement averti pour une faute d'antijeu sur Kean



25

Carte jaune pour Nicolas Raskin





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Centre venu de la gauche, Castagne ne peut pas frapper... il remet à Raskin qui frappe au-dessus



23

Ooooh de Ketelaere maintenant qui déclenche une frappe après une grossière perte de balle italienne ! Donnarumma repousse péniblement...



20



But de Mika Godts (Kevin De Bruyne)





20

MIKAAAAAA GOOOOOOOOOODTS !!! C'est 0-1 !! Superbement trouvé par De Bruyne, il feinte et trompe calmement Donnarumma !



20

Bien joué de Calafiori, qui est l'un des meilleurs Italiens, pour couper un une-deux entre Moreira et Raskin et se projeter vers l'avant



18

Perte de balle de Godts (qui a permuté avec Moreira), Cambiaghi part en contre, il sert Kean dont la frappe est captée par Lammens



16

Quel superbe centre de KDB ! Mais ça arrive chez Donnarumma



15

Esposito dégage le corner premier poteau... nouveau coup de coin



13







13

Frappe déviée de KDB, corner !



12

Belle intervention de Maxim De Cuyper devant Kean...



10

Centre de De Bruyne qui passe devant tout le monde... Godts s'offre ensuite quelques grigris côté gauche et son centre est repoussé !



8

Ooooh le superbe ballon de Barella vers Esposito qui trouve le poteau !! La Belgique a eu chaud !



7

DONNARUMMA !! La main ferme sur une frappe de Charles De Ketelaere parfaitement trouvé par De Bruyne !



7

Castagne totalement pris de vitesse par Cambiaghi, dont le centre est capté par Lammens



5

Belle action de Keane pour tromper De Cuyper, De Bruyne revient bien



4

Faute de Castagne sur Cambiaghi côté droit



3

Ngoy au duel avec Esposito... pas de faute !



1

La première touche de balle de Godts est un petit pont sur son opposant direct ! Il finit par être repris



1

C'est parti, après un hymne italien splendide... et un hymne belge hué !



1

Italie - Belgique: 0-0





20:33

Les noms des joueurs belges ont été annoncés par le speaker : Romelu Lukaku, ancien joueur de la Roma mais aussi buteur à de multiples reprises ici sous les couleurs de ses autres clubs, a été copieusement hué !



20:12

Bienvenue au Stadio Olimpico pour ce match de Ligue des Nations entre l'Italie et la Belgique !

