Les Diables Rouges de retour à Sclessin : suivez Belgique - Turquie en direct commenté (coup d'envoi à 20h45)

Les Diables Rouges reçoivent la Turquie ce vendredi soir à Sclessin dans le cadre de la troisième journée de Ligue des Nations. Après un succès en Italie et une défaite contre la France, la Belgique se doit de s'imposer contre une nation ayant perdu ses deux premiers matchs pour espérer rejoindre les quarts de finale. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Le positivisme entoure le groupe des Diables Rouges après les deux premiers matchs de Ligue des Nations disputés sous les ordres de Mark Van Bommel.

La Belgique a certes, pour la sixième fois consécutive, perdu contre la France lundi soir au Stade Roi Baudouin, mais dans une rencontre qui aurait pu basculer dans les deux sens malgré la domination des Bleus.

La grande première de Van Bommel à Rome avait offert une belle victoire, contre une Italie qui est certes loin de ses grandes années, mais qui a tout de même largement battu la Turquie à Bursa (1-4).

Belgique - Turquie en direct commenté sur Walfoot.be

Des Turcs qui se déplacent donc à Sclessin ce vendredi soir, stade choisi par les Diables Rouges pour s'exporter de l'habituelle antre nationale, selon les dires du Manager Général du Standard Pierre François chez nos confrères de SudInfo.



Une rencontre dans laquelle la Belgique sera favorite, et devra confirmer son statut pour engranger une deuxième victoire en trois matchs, importante dans l'optique d'une qualification pour les quarts de finale de la compétition. Une rencontre pour laquelle Mark Van Bommel devrait effectuer quelques changements, dont Roméo Lavia. Une rencontre qui sera à suivre en direct commenté sur Walfoot.be, depuis Sclessin.