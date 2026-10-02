Suis Belgique - Turquie en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
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Date: 02/10/2026 20:45
Compétition: Nations League A
journée: Journée 3
Stade: Stade Maurice Dufrasne (Sclessin)

Les Diables Rouges de retour à Sclessin : suivez Belgique - Turquie en direct commenté (coup d'envoi à 20h45)

Loïc Woos
Loïc Woos depuis , suiveur des Diables Rouges
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Les Diables Rouges de retour à Sclessin : suivez Belgique - Turquie en direct commenté (coup d'envoi à 20h45)
Photo: © photonews

Les Diables Rouges reçoivent la Turquie ce vendredi soir à Sclessin dans le cadre de la troisième journée de Ligue des Nations. Après un succès en Italie et une défaite contre la France, la Belgique se doit de s'imposer contre une nation ayant perdu ses deux premiers matchs pour espérer rejoindre les quarts de finale. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Le positivisme entoure le groupe des Diables Rouges après les deux premiers matchs de Ligue des Nations disputés sous les ordres de Mark Van Bommel.

La Belgique a certes, pour la sixième fois consécutive, perdu contre la France lundi soir au Stade Roi Baudouin, mais dans une rencontre qui aurait pu basculer dans les deux sens malgré la domination des Bleus.

La grande première de Van Bommel à Rome avait offert une belle victoire, contre une Italie qui est certes loin de ses grandes années, mais qui a tout de même largement battu la Turquie à Bursa (1-4).

Belgique - Turquie en direct commenté sur Walfoot.be

Des Turcs qui se déplacent donc à Sclessin ce vendredi soir, stade choisi par les Diables Rouges pour s'exporter de l'habituelle antre nationale, selon les dires du Manager Général du Standard Pierre François chez nos confrères de SudInfo.


Une rencontre dans laquelle la Belgique sera favorite, et devra confirmer son statut pour engranger une deuxième victoire en trois matchs, importante dans l'optique d'une qualification pour les quarts de finale de la compétition. Une rencontre pour laquelle Mark Van Bommel devrait effectuer quelques changements, dont Roméo Lavia. Une rencontre qui sera à suivre en direct commenté sur Walfoot.be, depuis Sclessin.

Prono Belgique - Turquie

Belgique gagne
Partage
Les plus populaires
2-1
(3x)		 4-2
(1x)		 1-1
(1x)

Comparatif Belgique - Turquie

face-à-face remportés

1
3
1
03/06 20:45 Belgique Belgique 1-1 Turquie Turquie
07/09 20:00 Turquie Turquie 3-2 Belgique Belgique
10/10 20:45 Belgique Belgique 2-0 Turquie Turquie
10/09 20:00 Turquie Turquie 1-1 Belgique Belgique
24/05 19:30 Belgique Belgique 3-3 Turquie Turquie

Nations League A

 Journée 3
Danemark Danemark 2-4 Portugal Portugal
Grèce Grèce 2-2 Pays-Bas Pays-Bas
Pays de Galles Pays de Galles 2-1 Norvège Norvège
Allemagne Allemagne 2-0 Serbie Serbie
France France 20:45 Italie Italie
Belgique Belgique 20:45 Turquie Turquie
Croatie Croatie 03/10 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 03/10 République tchèque République tchèque
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