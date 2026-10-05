Date: 05/10/2026 20:45
Compétition: Nations League A
journée: Journée 4
Stade: Stade de France

Pas prêts pour la cour des grands : les Diables Rouges prennent une gifle au Stade de France

Florent Malice
Florent Malice depuis le Stade de France
| Commentaire
Pas prêts pour la cour des grands : les Diables Rouges prennent une gifle au Stade de France
Photo: © photonews

Et dire qu'on y aura cru un peu plus d'une mi-temps : la Belgique aura mené au Stade de France et fait déjouer un adversaire très peu concerné. Jusqu'à, comme au match aller, l'entrée au jeu des stars des Bleus, qui ont cette fois ridiculisé les Diables.

Ce n'est pas sur papier une Belgique conquérante qui avait entamé la rencontre au Stade de France ce lundi. Certains sourcils se sont même haussés en découvrant la composition : pas de Mika Godts, Lukaku à la place de Charles De Ketelaere... et même Maarten Vandevoordt entre les perches. Drôle(s) de coup(s) de poker de la part de Mark van Bommel.

Privée de ses deux métronomes Tielemans et KDB, l'équipe belge va laisser le jeu à son adversaire. Et surtout à Ousmane Dembélé... qui va vivre une première période très compliquée. Le Ballon d'Or en titre avait donné le ton dès sa première frappe, dévissée ; sur son seul centre réussi, Lepaul envoie largement au-dessus (9e).

Le coup de génie de Roméo Lavia 

Seul sur son île, Romelu Lukaku fait du Romelu Lukaku : les contrôles sont approximatifs, les accélérations compliquées, mais quand il parvient à se retourner, il inquiète Restes (11e). Dans l'autre sens, si Dembélé est en difficulté face à Seys, Castagne est quant à lui pris dans le dos par Barcola, ce qui force la défense à être attentive.

Lavia Roméo - Lukebakio Dodi
© photonews

Profitant des espaces laissés par une France qui domine outrageusement en termes de possession, la Belgique va ensuite être clinique : Roméo Lavia voit un espace que personne d'autre (sauf KDB) n'aurait trouvé, et réussit une passe laser pour offrir le 0-1 à Dodi Lukebakio (35e).

Prise au dépourvu, la France se fait encore une frayeur avec un ballon mal géré par Yoro que Lukebakio n'exploite pas (37e). Lukaku, lui, monte en puissance entre ses deux défenseurs et commence à réussir quelques actions "à la Romelu", coups d'épaule compris (40e) : les Bleus n'ont pas trouvé la clef à la pause. 

Vandevoordt sort le grand jeu... 

Reste désormais à tenir bon, car on sait de quelles cartouches Zidane - qui a encore commencé sans Olise, Doué ou encore Cherki - dispose sur le banc. Il en a besoin, car Ousmane Dembélé passe totalement à côté de sa rencontre, à l'image d'une reprise sur un tir dévié d'Akliouche (53e). Et même quand il réussit enfin son dribble et trouve Esteban Lepaul, c'est Maarten Vandevoordt qui s'illustre (58e).

Belgique
© photonews

La cavalerie monte alors au jeu sous les ovations : Olise, Cherki et le nouveau chouchou Da Cunha doivent faire céder les Diables. Vandevoordt a la main ferme sur la première frappe enroulée très dangereuse d'Olise (66e), et prouve que Van Bommel ne l'a pas aligné juste pour surprendre son adversaire. Barcola, encore une fois trouvé par un Olise en feu, place quant à lui à côté (72e). 

... puis se troue 

Mais le réservoir français a des allures de fosse des Mariannes, et "Zizou" avait encore un atout dans sa manche : Désiré Doué, qui monte devant "son" public parisien. Dès sa première accélération, il se retourne et envoie une frappe bien placée à ras de terre hors de portée de Maarten Vandevoordt (77e, 1-1). 

Et si on avait déjà la sensation que le portier de Leipzig aurait pu être plus réactif sur ce premier but français, il est clairement en faute sur le deuxième : Michael Olise fait encore danser Joaquin Seys et sert Rayane Cherki, dont la frappe n'aurait pas dû finir au fond (2-1, 81e). Il faut cependant se rendre à l'évidence : la "vraie" équipe de France reste un solide cran au-dessus de cette Belgique. 

Après avoir fait le spectacle sans marquer lui-même, Michael Olise finit enfin par être récompensé et ira même inscrire son petit but, là aussi avec la complicité d'un Vandevoordt qui aura fini par faire oublier ses beaux arrêts précédents (88e, 3-1). Le score était jusque là synonyme de supériorité : on passera ensuite à la correction quand Olise - qui d'autre ? - fusille une ultime fois Vandevoordt en prenant le dos de la défense sur un deuxième assist consécutif de Désiré Doué (90e+1, 4-1). Cette fois, au moins, pas de regrets à avoir : il n'y a pas eu photo. 

Les compositions

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France France
Restes Guillaume 90' 6.65 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Koundé Jules 90' 6.82 -
  • Précision des passes: 66/72 (91.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Yoro Leny 90' 7.55 -
  • Précision des passes: 74/80 (92.5%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Lacroix Maxence   90' 6.33 -
  • Précision des passes: 79/82 (96.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Diouf Andy 90' 6.42 -
  • Précision des passes: 64/70 (91.4%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Akliouche Maghnes 60' 6.93 -
  • Précision des passes: 44/46 (95.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 1/8 (12.5%)
Plus de stats
Kone Kouadio Manu 61' 6.9 -
  • Précision des passes: 45/46 (97.8%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Camavinga Eduardo 88' 6.6 -
  • Précision des passes: 63/71 (88.7%)
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Barcola Bradley 72' 6.41 -
  • Précision des passes: 26/31 (83.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Lepaul Esteban 90' 6.32 -
  • Précision des passes: 12/13 (92.3%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Dembele Ousmane 60' 7.16 -
  • Précision des passes: 41/51 (80.4%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 0/5
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/6 (16.7%)
  • Précision des centres: 0/6 (0%)
  • Ballons perdus: 22
Plus de stats
Banc
Cherki Mathis Ryan 30' 7.85 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 25/30 (83.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Olise Michael ⚽ ⚽ A 30' 8.6 -
  • Buts: 2
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 26/32 (81.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 3/4
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Da Cunha Lucas A 29' 6.97 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 27/30 (90%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Doue DesireA A 18' 8.9 -
  • Buts: 1
  • Assists: 2
  • Précision des passes: 10/10 (100%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Rabiot Adrien 2' 6.2  
Plus de stats
Truffert Adrien 0'  
Butez Jean 0'  
Maignan Mike 0'  
Kalulu Kyatengwa Pierre 0'  
 

Belgique Belgique
Vandevoordt Maarten 90' 6.7 7
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 3
  • Précision des longs ballons: 14/32 (43.8%)
Plus de stats
Castagne Timothy 90' 5.6 7
  • Précision des passes: 17/23 (73.9%)
Plus de stats
Ngoy Nathan 90' 6.0 8
  • Précision des passes: 28/32 (87.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Mechele Brandon 90' 6.2 8
  • Précision des passes: 42/49 (85.7%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Seys Joaquin   90' 5.5 8
  • Précision des passes: 13/18 (72.2%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Raskin Nicolas 90' 6.2 8
  • Précision des passes: 39/44 (88.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Lavia Roméo A   87' 7.0 8
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 39/44 (88.6%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Vanaken Hans 87' 6.4 5
  • Précision des passes: 28/31 (90.3%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Lukebakio Dodi 70' 8.1 6
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 18/25 (72%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 4/5 (80%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Moreira Diego 87' 6.4 5
  • Précision des passes: 17/24 (70.8%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Lukaku Romelu 70' 6.3 5
  • Précision des passes: 11/16 (68.8%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Banc
Lammens Senne 0'  
Debast Zeno 0'  
Theate Arthur 0'  
De Cuyper Maxim 0'  
Godts Mika 20' 6.7 8
  • Précision des passes: 6/9 (66.7%)
  • Dribbles réussis: 4/5 (80%)
Plus de stats
Keita Mandela 3' 5.8  
Plus de stats
Trossard Leandro 3' 5.9  
Plus de stats
Openda Lois 3' 6.3  
Plus de stats
Penders Mike 0'  
Sabbe Kyriani 0'  
De Ketelaere Charles 20' 6.8 5
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Fernandez Pardo Matias 0'  
Revivre France - Belgique

présentation (du match)

Live : Revivez l'ambiance des supporters belges en route vers le Stade Roi Baudouin

Live : Revivez l'ambiance des supporters belges en route vers le Stade Roi Baudouin

19:56

Les supporters belges ont mis l'ambiance dans les rues de Paris ce lundi en amont du match entre les Diables Rouges et la France.

Nations League A

 Journée 4
Portugal Portugal 2-1 Norvège Norvège
Grèce Grèce 0-0 Allemagne Allemagne
Pays de Galles Pays de Galles 0-1 Danemark Danemark
Pays-Bas Pays-Bas 2-1 Serbie Serbie
France France 4-1 Belgique Belgique
Italie Italie 3-1 Turquie Turquie
Angleterre Angleterre 06/10 République tchèque République tchèque
Croatie Croatie 06/10 Espagne Espagne
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