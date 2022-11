Coupe du monde : le Costa Rica s'impose face au Japon sur sa seule frappe cadrée du match (0-1)

Alors qu'ils avaient toutes les cartes en main, les Japonais ont été surpris par une équipe costaricienne solide et réaliste. Un but tombé des pieds de Fuller sur la seule frappe cadrée du Costa Rica dans cette rencontre.

Après l'exploit allemand, les Japonsais visaient un six sur six dans ce groupe afin d'assurer probablement leur qualification pour les huitièmes. De son côté, le Costa Rica voulait laver l'affront subi face à l'Espagne (7-0). Et c'est chose faite pour les Costariciens qui prennent trois points et relancent le groupe E avant le choc entre l'Allemagne et l'Espagne.

Malgré quelques offensives des deux côtés sans grand danger, les deux équipes n'ont pas proposé le meilleur football dans la première demi-heure de jeu. Beaucoup d'approximations, un rythme très lent, des actions qui ne passent pas ou peu la moitié de terrain adverse...

Un triste première mi-temps sans le moindre tir cadré donc entre les deux équipes dont les deux faits de match resteront les deux cartons jaunes distribués par monsieur Olivier.

Une frappe cadrée, un but

Heureusement pour les spectateurs et les amateurs de ballon rond, le Japon montait sur le terrain en seconde période avec de nouvelles intentions et multipliait les frappes s'offrant trois tirs cadrés dans les trois premières minutes. Cependant, cela ne semblait pas encore suffisant pour faire sauter le verrou côté costaricien.Contre toute attente, c'est finalement le Costa Rica qui a ouvert le score dans cette rencontre sur sa... première frappe cadrée de la rencontre. Fuller a envoyé un sublime tir enroulé du gauche qui complètement lobé Gonda qui n'a pu que toucher du bout des doigts cet envoi.

Malgré plusieurs énormes occasions dans les dernières minutes, les Japonais n'auront pas réussi à accrocher un Costa Rica solide dans le dernier quart d'heure.

Petit fait notable : Kaoru Mitoma est monté au jeu. L'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise a disputé la dernière demi-heure de la rencontre. Une montée au jeu très solide avec de multiples incursions mais sans pouvoir débloquer la situation.

Un résultat improbable mais logique compte tenu de la contre-performance japonaise et qui relance totalement le groupe avant le choc entre l'Allemagne et l'Espagne ce samedi.