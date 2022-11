Le Portugal assure sa qualification face à l'Uruguay

Les Portugais ont fait la différence en seconde mi-temps.

Avec sa victoire contre le Ghana (3-2), le Portugal pouvait se permettre de voir venir, un peu plus que l'Uruguay, contraint au partage par la Corée du Sud et troisième au début de la rencontre. Pourtant, ne comptez pas sur la Céleste pour se ruer vers l'avant.

Au devant d'un bloc équipe regroupé devant son but, Edinson Cavani et Darwin Nunez ont touché très peu de ballon. C'est bien le Portugal qui a la possession mais la domination s'est longtemps avérée stérile. Les longues séquences de contournement de la défense n'ont pas abouti, la faute à une obstination à passer par l'axe et à des touches de balle de trop qui ralentissaient le jeu.

La meilleure occasion de la première mi-temps était même à mettre à l'actif de l'Uruguay grâce à un exploit individuel de Rodrigo Bentancur, hyperactif, qui perforait plein axe et qui dribblait toute la défense avant de voir le gardien Diogo Costa sortir dans ses pieds (34e).

Pire, Fernando Santos était forcé de remplacer Nuno Mendes, sorti en pleurs et relayé par Raphael Guerreiro (42e). Après la blessure de Danilo, c'est un nouveau coup dur pour le secteur défensif de l'équipe.

Au début d'une deuxième mi-temps à nouveau très hachée, l'Uruguay connaissait une période de flottement fatale. D'abord en laissant Joao Felix partir sur le côté gauche du grand rectangle, sa frappe arrivait dans le petit filet (53e). Plus question d'avertissement deux minutes plus tard quand Bruno Fernandes est laissé trop seul sur la gauche pour centrer vers Cristiano Ronaldo. L'attaquant passait juste en dessous mais la trajectoire rentrante surprenait le gardien pour permettre au Portugal d'ouvrir le score.

Forcée de réagir, la Céleste jouait et beaucoup plus haut et mettait enfin cette défense portugaise sous pression. Cela aurait pû payer si la frappe de Maximiliano Gomez ne s'était pas écrasée sur le poteau (75e). L'Uruguay étouffait de plus en plus le Portugal qui s'en remettait à son gardien Diogo Costa pour écarter Maximiliano Gomez, lancé dans le dos de la défense (79e).

Les hommes de Fernando Santos laissaient passer l'orage face à une équipe uruguayenne qui a tout donné. Au début du temps additionnel, Bruno Fernandes obtenait un penalty suite à une cruelle faute de main de Jose Gimenez qui touche le ballon en essayent de se receptionner suite à une glissade. Le joueur de Manchester United ne se faisait pas prier pour s'offrir un doublé et sécuriser la victoire (2-0). le score aurait pu être plus lourd si ce même Bruno Fernandes n'avait pas vu le gardien uruguayen et le poteau repousser ses frappes successives.

Grâce à cette victoire, le Portugal assure sa qualification pour les huitièmes de finale. L'Uruguay sera lui dans l'obligation de battre le Ghana lors du dernier match pour sortir du groupe.