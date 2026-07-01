Date: 01/07/2026 22:00
Compétition: Coupe du Monde
journée: 1/16 Finales

LIVE : TROSSARD EGALISE !!!! (2-2)

C'est le jour J : la Coupe du Monde des Diables Rouges "commence" vraiment maintenant. La Belgique défie le Sénégal en 16e de finale.

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Classement Live
Temps   Fin 2ème période 
Florent Malice depuis Seattle
90+7
 Theate couvre bien devant Sarr trouvé sur un long ballon
90+6
 Ooooh la frappe de Gana Gueeeye ! Juste à côté...
90+2
 LE POTEAU DE LUKEBAKIO !
90
 C'est Leandro Trossard qui est à la réception !
89

But 		But de Youri Tielemans (Leandro Trossard)
89
 C'EST 2-2 !!!!!!! INCROYABLE !!!! La première sortie ratée de Mory Diaw !!!!
88
 Gros travail en pivot d'Ismaïla Sarr, et frappe de son coéquipier Mbaye, au-dessus !
86
 Goaaaaaaaaaal !! Romelu Lukaku ! Qui d'autre ??? Bien trouvé au premier poteau par Meunier, il reprend magnifiquement ! C'est 1-2, on y croit !
86

But 		But de Romelu Lukaku (Thomas Meunier)
85
 Manééé ! Il profite d'une partie de flipper dans la défense belge pour aller à la course dans le dos de la défense et frappe sur Courtois
84
 Trossard combine avec Tielemans - tiens donc - et le capitaine frappe au-dessus !
82
 Le Sénégal empêche les Diables de se dégager... ça commence à sentir le retour à la maison
81
 Faute de Moreira qui perd encore des ballons près du rectangle... excellent coup-franc pour le Sénégal
80
 Une grossière passe en retrait de Lukebakio lance Mané, qui manque son centre...
78
 remplacé Maxim De Cuyper
remplaçant Thomas Meunier
78
 Lukebakio !!! Presque ! Il frôle la lucarne de sa "spéciale" !
75
 Lukebakio est repris, le Sénégal part à toute allure dans le dos de la défense... mais temporise, intelligemment
73
 remplacé Habib Diarra
remplaçant Pape Sarr
73
 Drôle de scène durant le cooling break avec une dispute entre Trossard et Tielemans qui en viennent presque aux mains, séparés par Raskin
73
 remplacé Iliman Ndiaye
remplaçant Ibrahim Mbaye
70
 Centre de Maxim De Cuyper qui a fait un bon travail côté gauche !
69
 Centre de Moreira... fausse queue de la défense sénégalaise mais Diaw est attentif
67
  Carte jaune pour Lamine Camara
67
 Relance plein axe calamiteuse de Mechele !
66
 remplacé Pape Alassane Gueye
remplaçant Lamine Camara
66
 Pape Gueye est remplacé par Camara
64
  Carte jaune pour Brandon Mechele
64
 Jaune pour Brandon Mechele qui coupe une contre-attaque sénégalaise
63
 remplacé Hans Vanaken
remplaçant Diego Moreira
63
 Hans Vanaken quitte le terrain tête basse... Diego Moreira le remplace, Trossard prend place en 10
62
 Lukaku remise sur Lukebakio... c'est contré
60
 Lukebakio se lance dans ses arabesques côté droit et tente sa "spéciale", contrée !
60
 Lukaku est trouvé devant le rectangle... il tente de se retourner mais est bien repris
57
 Oooh Mechele pris dans son dooos... heureusement Theate couvre bien
56
 remplacé Kevin De Bruyne
remplaçant Nicolas Raskin
56
 remplacé Jérémy Doku
remplaçant Dodi Lukebakio
54
 Doku réussit un premier geste technique, loin de ses buts, et obtient une faute très importante pour donner de l'air à ses équipiers
54
 Faute de Tielemans sur Gueye !
51

But 		But de Ismaïla Sarr (Moussa Niakhate)
51
 ET LE BREAAAAAAAAAAAAAK ! Ismaïla Saaaaarr ! Superbe but !
51
 OOOH MAIS QUEL RATÉ DE HABIB DIARRA !! Le centre en retrait de Sadio Mané pour aller le trouver au point de penalty était parfait et sa reprise ne trouve pas le cadre
49
 Contrôle raté de Maxim De Cuyper... ça met fin à une phase de possession belge
46
 Superbe centre de Sadio Mané, Iliman N'diaye est à la réception et loupe sa frappe


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+6
 Centre de Tielemans... De Ketelaere ne prend pas le ballon ! Frappe ensuite de KDB... captée par Diaw, et c'est la mi-temps
45+5
 Dans le mur par Maxim De Cuyper
45+4
 Doku se lance dans une série de dribbles, faute et bon coup-franc belge aux 30 mètres
45+2
 Moussa Niakhate défend très bien sur un long ballon vers Doku côté droit
45+2
 Iliman N'diaye est lancé par Diarra dans le dos de De Cuyper qui avait perdu le ballon ! Il tente de combiner, Diarra manque sa frappe
45
 remplacé Charles De Ketelaere
remplaçant Romelu Lukaku
45
 Quelle frappe de Maxim De Cuyper !!! Ca partait vers la lucarne, Diaw sort une belle claquette !
44
 Beau corner obtenu par Charles De Ketelaere avec beaucoup d'intelligence
43
 KDB va chercher Doku côté droit, c'était bien fait, mais le centre est dévié et capté par Diaw !
41
 De Bruyne va trouver De Cuyper dans le rectangle... centre en retrait, là où il n'y a personne ! Diarra dégage
40
 Centre de De Cuyper... dans les bras de Mory Diaw
38
 Doku envoie un bon centre en retrait vers l'entrée du rectangle mais De Ketelaere ne parvient pas à reprendre !
37
 Un une-deux plein axe et Sadio Mané envoie une frappe un peu écrasée sur Courtois ! Le Sénégal nous avait une nouvelle fois baladés !
35
 Jeremy Doku est passé côté droit, son premier une-deux avec De Bruyne ne passe pas (mauvaise passe de KDB)
35
 De Ketelaere bien trouvé côté droit, son centre en retrait est repoussé
33
 ... le match a été interrompu par trois personnes montés sur la pelouse !
31
 C'est reparti...
28
 Le break va faire du bien aux Diables : Rudi Garcia va devoir utiliser son fameux "coaching break" !
25
 Eeeeet l'ouverture du scoooooore du Sénégal ! Superbe but ! Un centre venu de la gauche, une tête sur le poteau signée Sarr et Habib Diarra suit bien !
25

But 		But de Habib Diarra
23
 Bien défendu de Castagne devant Mané
21
 Bon ballon de Niakhate de l'extérieur pour tenter d'aller chercher N'diaye, Tielemans commet la faute
20
 Contre intéressant emmené par Jeremy Doku... et De Bruyne rate totalement sa passe !
19
 Corner pour le Sénégal...
18
 Contre belge... et frappe de KDB qui lui aurait valu une belle note si c'était un match des Seattle Seahawks
17
 Ceeentre venu de la droite, Theate intervient ! Frappe de seconde ligne de Gana Gueye dans les bras de Courtois
16
 Relance catastrophique de Brandon Mechele, Sadio Mané galope vers le but mais Mechele anticipe bien sa course ! Il se rattrape... Theate dégage
15
 Le flanc droit des Diables prend l'eau !
14
 Ca a heurté le poteau ! Enorme alerte pour les Belges !
13
 OOOOH QUELLE ENORME OCCASION SENEGALAISE !!! Superbe centre venu de la gauche, Courtois dévie le ballon du bout des gants et Sarr la met presque au fond !!!
11
 Ceeentre de N'diaye... Mechele se couche pour sauver une situation dangereuse
11
 Centre de KDB ! Trossard reprend mais ne peut pas diriger sa tête vers le but... faute offensive ensuite et le Sénégal est au ballon
9
 Perte de balle de Niakhate, ça profite à De Ketelaere qui attend trop ! Jakobs revient bien et ça se termine en frappe de Trossard captée par le gardien
8
 Magnifique intervention de Mechele sur une passe sénégalaise vers Sarr
7
 Pathé Ciss dégage le ballon... ça retourne jusqu'à Courtois
6
 Superbe ballon de CDK vers Trossard dont le centre en retrait est dégagé
5
 Beaux dribbles signés N'diaye ! Mais sa passe ne trouve pas Sarr
4
 Le premier dribble de Doku côté droit est repris par la défense sénégalaise
2
 Premier long ballon vers Mané, Castagne est battu à la course, Mechele intervient de la tête
1
 C'est parti !
1
 Belgique - Sénégal: 0-0
21:56
 Les hymnes ont retenti ! C'est parti !
21:48
 Bienvenue au Lumen Field !
L'ambiance monte à une dizaine de minutes du coup d'envoi !


Belgique (Belgique - Sénégal)
Belgique: Thibaut Courtois - Timothy Castagne - Brandon Mechele - Arthur Theate - Maxim De Cuyper - Youri Tielemans - Hans Vanaken - Jérémy Doku - Kevin De Bruyne - Leandro Trossard - Charles De Ketelaere
Banc: Zeno Debast - Axel Witsel - Romelu Lukaku - Senne Lammens - Mike Penders - Dodi Lukebakio - Thomas Meunier - Koni De Winter - Joaquin Seys - Diego Moreira - Alexis Saelemaekers - Nicolas Raskin - Amadou Onana - Nathan Ngoy - Matias Fernandez Pardo

Sénégal (Belgique - Sénégal)
Sénégal: Mory Diaw - Krepin Diatta - Moussa Niakhate - Ismail Jakobs - Pape Alassane Gueye - Habib Diarra - Pathé Ciss - Idrissa Gana Gueye - Iliman Ndiaye - Ismaïla Sarr - Sadio Mané
Banc: Ibrahim Mbaye - El Hadji Malick Diouf - Bara Sapoko Ndiaye - Yehvann Diouf - Mamadou Sarr - Kalidou Koulibaly - Abdoulaye Seck - Assane Diao - Lamine Camara - Bamba Dieng - Nicolas Jackson - Cherif Ndiaye - Edouard Mendy - Pape Sarr - Antoine Mendy




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Belgique Belgique
Courtois Thibaut 90' 6.02 3
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Castagne Timothy 90' 6.94 5
  • Précision des passes: 40/46 (87%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Mechele Brandon   90' 6.36 10
  • Précision des passes: 94/102 (92.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Theate Arthur 90' 6.59 8
  • Précision des passes: 77/82 (93.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
De Cuyper Maxim 78' 6.29 10
  • Précision des passes: 22/29 (75.9%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Tielemans Youri 90' 7.98 4
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 48/56 (85.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Vanaken Hans 63' 6.28 8
  • Précision des passes: 29/30 (96.7%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Doku Jérémy 56' 6.59 5
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/4
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
De Bruyne Kevin 56' 6.22 6
  • Précision des passes: 21/28 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Trossard Leandro A 90' 7.7 8
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 31/37 (83.8%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
De Ketelaere Charles 45' 6.22 4
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Debast Zeno 0'  
Witsel Axel 0'  
Lukaku Romelu 45' 7.72 5
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Lammens Senne 0'  
Penders Mike 0'  
Lukebakio Dodi 34' 6.9 5
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Meunier Thomas A 12' 6.46 6
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
De Winter Koni 0'  
Seys Joaquin 0'  
Moreira Diego 27' 5.9 4
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Saelemaekers Alexis 0'  
Raskin Nicolas 34' 6.66 6
  • Précision des passes: 28/30 (93.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Onana Amadou 0'  
Ngoy Nathan 0'  
Fernandez Pardo Matias 0'  
 

Sénégal Sénégal
Diaw Mory 90' 5.97 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 7/23 (30.4%)
Plus de stats
Diatta Krepin 90' 6.59 -
  • Précision des passes: 51/58 (87.9%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Niakhate Moussa A 90' 7.31 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 63/67 (94%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Jakobs Ismail 90' 6.42 -
  • Précision des passes: 25/31 (80.6%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
Plus de stats
Gueye Pape Alassane 66' 6.26 -
  • Précision des passes: 27/33 (81.8%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Diarra Habib 73' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 29/31 (93.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Ciss Pathé 90' 6.74 -
  • Précision des passes: 57/63 (90.5%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Gueye Idrissa Gana 90' 6.52 -
  • Précision des passes: 42/44 (95.5%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Ndiaye Iliman 73' 6.36 -
  • Précision des passes: 23/27 (85.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Sarr Ismaïla 90' 7.89 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 14/19 (73.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Tirs sur le cadre: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/4
Plus de stats
Mané Sadio 90' 6.84 -
  • Précision des passes: 22/26 (84.6%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/4
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Banc
Mbaye Ibrahim 17' 6.75 -
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Diouf El Hadji Malick 0'  
Sapoko Ndiaye Bara 0'  
Diouf Yehvann 0'  
Sarr Mamadou 0'  
Koulibaly Kalidou 0'  
Seck Abdoulaye 0'  
Diao Assane 0'  
Camara Lamine   24' 6.07 -
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
Plus de stats
Dieng Bamba 0'  
Jackson Nicolas 0'  
Ndiaye Cherif 0'  
Mendy Edouard 0'  
Sarr Pape 17' 6.2 -
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Mendy Antoine 0'  

présentation (du match)

Voici le onze de départ attendu des Diables Rouges face au Sénégal
Florent Malice
depuis Seattle
| Commentaire
Voici le onze de départ attendu des Diables Rouges face au Sénégal
Photo: © photonews

Les Diables Rouges jouent ce soir - 13h, heure de Seattle - contre l’un des adversaires les plus physiques et les plus rapides du tournoi. Il faudra donc que tout le monde évolue à son meilleur niveau pour atteindre les huitièmes de finale. Mais avec quel onze ?

Le sélectionneur a déjà fait savoir qu’il est tout aussi important de savoir qui termine le match que qui le commence. Garcia a utilisé ses cinq remplacements lors des trois rencontres de groupe. "Romelu a été important dans la première et dans la troisième, tout comme Saelemaekers", a ainsi déclaré Garcia.

On ne s’attend donc pas à beaucoup de changements dans le onze de base des Diables Rouges. Nathan Ngoy est de retour, mais Arthur Theate a été bon contre la Nouvelle-Zélande. Nous le maintiendrions donc, surtout si l'on prend en compte les déclarations de Garcia. Brandon Mechele est devenu une certitude.

Hans Vanaken toujours dans le onze ? 

Sur les côtés, les pistons Castagne et De Cuyper sont eux aussi assurés de leur place. La seule interrogation de ces derniers jours concerne une place de titulaire pour Hans Vanaken ou Amadou Onana. Ce dernier apporterait davantage de taille et de puissance, mais Vanaken offre plus de qualité technique et a une connexion naturelle avec De Bruyne. Là non plus, pas de raison de modifier.

Si Rudi Garcia se laisse tenter par l’idée d’aligner Onana et que cela tourne mal, il se fera de toute façon critiquer par tout le monde. Le capitaine Tielemans aura, lui, le rôle de milieu défensif pour contenir les robustes Sénégalais... à charge pour le sélectionneur de réagir si c'est compliqué pour lui.

Lukaku reste supersub

Devant, c’est clair aussi: Doku, Trossard et De Ketelaere. Romelu Lukaku entrera en fin de match, une fois que CDK aura déjà entamé les défenseurs. "Romelu n’est pas à 100%, mais après que Charles aura joué une heure contre eux, les défenseurs ne seront plus qu’à 70%. Et là, Romelu peut faire la différence", a expliqué Garcia à ce sujet.

Il ne devrait donc pas y avoir trop de doutes autour du onze de base:

Courtois; Castagne-Mechele-Theate-De Cuyper; Tielemans-Vanaken-De Bruyne; Trossard-De Ketelaere-Doku

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Coupe du Monde

 1/16 Finales
Afrique du Sud Afrique du Sud 0-1 Canada Canada
Brésil Brésil 2-1 Japon Japon
Allemagne Allemagne 1-1P Paraguay Paraguay
Pays-Bas Pays-Bas 1-1P Maroc Maroc
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 1-2 Norvège Norvège
France France 3-0 Suède Suède
Mexique Mexique 2-0 Equateur Equateur
Angleterre Angleterre 2-1 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Belgique Belgique 2-2 Sénégal Sénégal
Etats-Unis Etats-Unis 02:00 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Espagne Espagne 21:00 Autriche Autriche
Portugal Portugal 03/07 Croatie Croatie
Suisse Suisse 03/07 Algérie Algérie
Australie Australie 03/07 Egypte Egypte
Argentine Argentine 04/07 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Colombie Colombie 04/07 Ghana Ghana
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