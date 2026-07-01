LIVE : TROSSARD EGALISE !!!! (2-2)

|
|
Florent Malice depuis Seattle
|
90+7
|
Theate couvre bien devant Sarr trouvé sur un long ballon
|
90+6
|
Ooooh la frappe de Gana Gueeeye ! Juste à côté...
|
|
90+2
|
LE POTEAU DE LUKEBAKIO !
|
90
|
C'est Leandro Trossard qui est à la réception !
|
89
|
But de Youri Tielemans (Leandro Trossard)
|
89
|
C'EST 2-2 !!!!!!! INCROYABLE !!!! La première sortie ratée de Mory Diaw !!!!
|
88
|
Gros travail en pivot d'Ismaïla Sarr, et frappe de son coéquipier Mbaye, au-dessus !
|
86
|
Goaaaaaaaaaal !! Romelu Lukaku ! Qui d'autre ??? Bien trouvé au premier poteau par Meunier, il reprend magnifiquement ! C'est 1-2, on y croit !
|
|
86
|
But de Romelu Lukaku (Thomas Meunier)
|
85
|
Manééé ! Il profite d'une partie de flipper dans la défense belge pour aller à la course dans le dos de la défense et frappe sur Courtois
|
84
|
Trossard combine avec Tielemans - tiens donc - et le capitaine frappe au-dessus !
|
82
|
Le Sénégal empêche les Diables de se dégager... ça commence à sentir le retour à la maison
|
81
|
Faute de Moreira qui perd encore des ballons près du rectangle... excellent coup-franc pour le Sénégal
|
80
|
Une grossière passe en retrait de Lukebakio lance Mané, qui manque son centre...
|
78
|
Maxim De Cuyper
Thomas Meunier
|
78
|
Lukebakio !!! Presque ! Il frôle la lucarne de sa "spéciale" !
|
75
|
Lukebakio est repris, le Sénégal part à toute allure dans le dos de la défense... mais temporise, intelligemment
|
73
|
Habib Diarra
Pape Sarr
|
|
73
|
Drôle de scène durant le cooling break avec une dispute entre Trossard et Tielemans qui en viennent presque aux mains, séparés par Raskin
|
73
|
Iliman Ndiaye
Ibrahim Mbaye
|
70
|
Centre de Maxim De Cuyper qui a fait un bon travail côté gauche !
|
69
|
Centre de Moreira... fausse queue de la défense sénégalaise mais Diaw est attentif
|
67
|
Carte jaune pour Lamine Camara
|
67
|
Relance plein axe calamiteuse de Mechele !
|
66
|
Pape Alassane Gueye
Lamine Camara
|
66
|
Pape Gueye est remplacé par Camara
|
64
|
Carte jaune pour Brandon Mechele
|
64
|
Jaune pour Brandon Mechele qui coupe une contre-attaque sénégalaise
|
|
63
|
Hans Vanaken
Diego Moreira
|
63
|
Hans Vanaken quitte le terrain tête basse... Diego Moreira le remplace, Trossard prend place en 10
|
62
|
Lukaku remise sur Lukebakio... c'est contré
|
60
|
Lukebakio se lance dans ses arabesques côté droit et tente sa "spéciale", contrée !
|
60
|
Lukaku est trouvé devant le rectangle... il tente de se retourner mais est bien repris
|
57
|
Oooh Mechele pris dans son dooos... heureusement Theate couvre bien
|
56
|
Kevin De Bruyne
Nicolas Raskin
|
56
|
Jérémy Doku
Dodi Lukebakio
|
54
|
Doku réussit un premier geste technique, loin de ses buts, et obtient une faute très importante pour donner de l'air à ses équipiers
|
54
|
Faute de Tielemans sur Gueye !
|
|
51
|
But de Ismaïla Sarr (Moussa Niakhate)
|
51
|
ET LE BREAAAAAAAAAAAAAK ! Ismaïla Saaaaarr ! Superbe but !
|
51
|
OOOH MAIS QUEL RATÉ DE HABIB DIARRA !! Le centre en retrait de Sadio Mané pour aller le trouver au point de penalty était parfait et sa reprise ne trouve pas le cadre
|
49
|
Contrôle raté de Maxim De Cuyper... ça met fin à une phase de possession belge
|
46
|
Superbe centre de Sadio Mané, Iliman N'diaye est à la réception et loupe sa frappe
|
|
Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
|
45+6
|
Centre de Tielemans... De Ketelaere ne prend pas le ballon ! Frappe ensuite de KDB... captée par Diaw, et c'est la mi-temps
|
45+5
|
Dans le mur par Maxim De Cuyper
|
45+4
|
Doku se lance dans une série de dribbles, faute et bon coup-franc belge aux 30 mètres
|
45+2
|
Moussa Niakhate défend très bien sur un long ballon vers Doku côté droit
|
|
45+2
|
Iliman N'diaye est lancé par Diarra dans le dos de De Cuyper qui avait perdu le ballon ! Il tente de combiner, Diarra manque sa frappe
|
45
|
Charles De Ketelaere
Romelu Lukaku
|
45
|
Quelle frappe de Maxim De Cuyper !!! Ca partait vers la lucarne, Diaw sort une belle claquette !
|
44
|
Beau corner obtenu par Charles De Ketelaere avec beaucoup d'intelligence
|
43
|
KDB va chercher Doku côté droit, c'était bien fait, mais le centre est dévié et capté par Diaw !
|
41
|
De Bruyne va trouver De Cuyper dans le rectangle... centre en retrait, là où il n'y a personne ! Diarra dégage
|
40
|
Centre de De Cuyper... dans les bras de Mory Diaw
|
38
|
Doku envoie un bon centre en retrait vers l'entrée du rectangle mais De Ketelaere ne parvient pas à reprendre !
|
37
|
Un une-deux plein axe et Sadio Mané envoie une frappe un peu écrasée sur Courtois ! Le Sénégal nous avait une nouvelle fois baladés !
|
35
|
Jeremy Doku est passé côté droit, son premier une-deux avec De Bruyne ne passe pas (mauvaise passe de KDB)
|
|
35
|
De Ketelaere bien trouvé côté droit, son centre en retrait est repoussé
|
33
|
... le match a été interrompu par trois personnes montés sur la pelouse !
|
31
|
C'est reparti...
|
28
|
Le break va faire du bien aux Diables : Rudi Garcia va devoir utiliser son fameux "coaching break" !
|
25
|
Eeeeet l'ouverture du scoooooore du Sénégal ! Superbe but ! Un centre venu de la gauche, une tête sur le poteau signée Sarr et Habib Diarra suit bien !
|
25
|
But de Habib Diarra
|
23
|
Bien défendu de Castagne devant Mané
|
21
|
Bon ballon de Niakhate de l'extérieur pour tenter d'aller chercher N'diaye, Tielemans commet la faute
|
20
|
Contre intéressant emmené par Jeremy Doku... et De Bruyne rate totalement sa passe !
|
19
|
Corner pour le Sénégal...
|
|
18
|
Contre belge... et frappe de KDB qui lui aurait valu une belle note si c'était un match des Seattle Seahawks
|
17
|
Ceeentre venu de la droite, Theate intervient ! Frappe de seconde ligne de Gana Gueye dans les bras de Courtois
|
16
|
Relance catastrophique de Brandon Mechele, Sadio Mané galope vers le but mais Mechele anticipe bien sa course ! Il se rattrape... Theate dégage
|
15
|
Le flanc droit des Diables prend l'eau !
|
14
|
Ca a heurté le poteau ! Enorme alerte pour les Belges !
|
13
|
OOOOH QUELLE ENORME OCCASION SENEGALAISE !!! Superbe centre venu de la gauche, Courtois dévie le ballon du bout des gants et Sarr la met presque au fond !!!
|
11
|
Ceeentre de N'diaye... Mechele se couche pour sauver une situation dangereuse
|
11
|
Centre de KDB ! Trossard reprend mais ne peut pas diriger sa tête vers le but... faute offensive ensuite et le Sénégal est au ballon
|
9
|
Perte de balle de Niakhate, ça profite à De Ketelaere qui attend trop ! Jakobs revient bien et ça se termine en frappe de Trossard captée par le gardien
|
8
|
Magnifique intervention de Mechele sur une passe sénégalaise vers Sarr
|
|
7
|
Pathé Ciss dégage le ballon... ça retourne jusqu'à Courtois
|
6
|
Superbe ballon de CDK vers Trossard dont le centre en retrait est dégagé
|
5
|
Beaux dribbles signés N'diaye ! Mais sa passe ne trouve pas Sarr
|
4
|
Le premier dribble de Doku côté droit est repris par la défense sénégalaise
|
2
|
Premier long ballon vers Mané, Castagne est battu à la course, Mechele intervient de la tête
|
1
|
C'est parti !
|
1
|
Belgique - Sénégal: 0-0
|
21:56
|
Les hymnes ont retenti ! C'est parti !
|
21:48
|
Bienvenue au Lumen Field !
L'ambiance monte à une dizaine de minutes du coup d'envoi !
|
|
|
|
Belgique:
Thibaut Courtois
- Timothy Castagne
- Brandon Mechele
- Arthur Theate
- Maxim De Cuyper
- Youri Tielemans
- Hans Vanaken
- Jérémy Doku
- Kevin De Bruyne
- Leandro Trossard
- Charles De Ketelaere
Banc:
Zeno Debast
- Axel Witsel
- Romelu Lukaku
- Senne Lammens
- Mike Penders
- Dodi Lukebakio
- Thomas Meunier
- Koni De Winter
- Joaquin Seys
- Diego Moreira
- Alexis Saelemaekers
- Nicolas Raskin
- Amadou Onana
- Nathan Ngoy
- Matias Fernandez Pardo
Sénégal:
Mory Diaw
- Krepin Diatta
- Moussa Niakhate
- Ismail Jakobs
- Pape Alassane Gueye
- Habib Diarra
- Pathé Ciss
- Idrissa Gana Gueye
- Iliman Ndiaye
- Ismaïla Sarr
- Sadio Mané
Banc:
Ibrahim Mbaye
- El Hadji Malick Diouf
- Bara Sapoko Ndiaye
- Yehvann Diouf
- Mamadou Sarr
- Kalidou Koulibaly
- Abdoulaye Seck
- Assane Diao
- Lamine Camara
- Bamba Dieng
- Nicolas Jackson
- Cherif Ndiaye
- Edouard Mendy
- Pape Sarr
- Antoine Mendy
|
|
|
|