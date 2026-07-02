Date: 01/07/2026 22:00
Compétition: Coupe du Monde
journée: 1/16 Finales

Miracle à Seattle : les Diables Rouges reviennent de très loin face au Sénégal !

Florent Malice
Florent Malice depuis le Lumen Field
| Commentaire
Miracle à Seattle : les Diables Rouges reviennent de très loin face au Sénégal !
Photo: © photonews

Déplorables pendant près de 80 minutes, les Diables Rouges s'en sont sortis par un trou de souris pour forcer les prolongations, puis les tirs au but... du moins croyait-on. Un penalty en toute dernière seconde a fini par sauver la Belgique, qui est en 8e de finale sur un petit miracle.

Finir premier de groupe et devoir se coltiner le champion (sportif) d'Afrique, ce n'était pas un cadeau, on le savait. Mais la confiance engrangée contre la Nouvelle-Zélande a été suffisante pour que Rudi Garcia fasse confiance au même onze - pas question, donc, de répondre au défi physique du Sénégal dans ce 16e de finale à Seattle.

Mais bien vite, on comprend que les conditions météo plus adaptées au jeu belge ne vont pas être un facteur. C'est en effet le Sénégal qui prend le ballon à son compte face à des Diables Rouges attentistes. Le flanc droit de Castagne subit face à Sadio Mané, celui de De Cuyper face à Ilimane N'diaye qui envoie un premier centre très dangereux (11e). 

Des Diables méconnaissables 

La première grosse alerte vient cependant de la gauche : sur un centre de Jakobs, Courtois se loupe dans sa sortie et Ismaïla Sarr trouve... le poteau (13e). Ce sont ensuite Diatta et Gana Gueye qui tentent leur chance de loin face à une défense belge aux abois (17e). Mechele, si impérial durant trois matchs, est à la rue. C'est lui qui est battu par Sarr dont la tête heurte encore le poteau : cette fois, Habib Diarra suit bien (25e, 0-1). 

Après le fameux "coaching break" cher à Garcia, les choses changent un peu : Doku, transparent, passe côté droit, surtout pour permettre à Trossard d'aider un De Cuyper en grande difficulté. Ca n'aide pas Jeremy, dont les accélérations ne passent que très rarement. Un une-deux sénégalais passe, mais la frappe de Mané s'écrase sur Courtois (37e). Maxim De Cuyper rentre dans son match : il tente une frappe somptueuse que Mory Diaw, très attentif dans ce match, claque en corner (45e). Ce sera la seule grosse occasion belge dans une première mi-temps timorée. 

Nettement inférieurs au Sénégal, les Diables coulent 

Aux grands maux les grands remèdes : Rudi Garcia, parce qu'il n'a visiblement pas d'autre plan, fait monter Romelu Lukaku dès la mi-temps. Manque de chance : le "plan" tombe directement à l'eau. Après que Habib Diarra ait manqué l'immanquable sur un service trois étoiles de Mané (51e), c'est un véritable caviar de Niakhaté dans le dos d'un Mechele totalement largué qui va chercher Ismaïla Sarr. La conclusion de ce dernier ne doit rien à personne (51e, 0-2). 

Doku Jérémy
© photonews

À partir de ce moment, c'est branle-bas-de-combat : Doku et De Bruyne sortent, sacré symbole, après une prestation nettement insuffisante. Dodi Lukebakio rentre, tente quelques arabesques (62e). Mechele est encore pris dans le dos, sans conséquences. Les changements de Garcia nous laissent perplexe, et on aurait aimé être une petite souris pour entendre le discours durant le deuxième "hydration break"... qui se termine par une dispute entre Trossard et Tielemans, séparés par Raskin. 

La coccinelle à Rudi 

Lukebakio est monté pour tenter sa spéciale, et il la tente, encore et encore, jusqu'à frôler la lucarne de Diaw (78e). Mais il offre aussi un ballon de 0-3 à Sadio mané d'une terrible passe en retrait dans la foulée. Le Sénégal manque cependant de tuer le match, et va le regretter : sur un bon pressing de Moreira, un ballon trouve Meunier qui va chercher Romelu Lukaku au premier poteau (86e, 1-2).

De nulle part, la Belgique va bel et bien s'en sortir : un long ballon de Leandro Trossard va chercher la tête de... Youri Tielemans, qui profite d'une sortie catastrophique de Diaw. C'est 2-2 et c'est cruel pour les Lions de la Teranga (89e). Après tout, Rudi Garcia avait peut-être raison de dire que les coccinelles, comme celle amenée en salle de presse lundi, portent bonheur... 

Tielemans Youri
© photonews

Les deux équipes seront attentistes durant les prolongations, comme c'est souvent le cas, un but encaissé étant plus que probablement synonyme d'élimination. Seule la Belgique, cependant, se procure des occasions durant la première période via Lukaku trouvé par Castagne (101e), ou une frappe optimiste de Raskin qui passe devant tout le monde (105e). Mais la première énorme occasion est pour le Sénégal : un centre en retrait trouve Pape Sarr, tout seul, qui ne cadre pas (109e). 

On semble se diriger tout droit vers les tirs au but... mais c'est plutôt un penalty qui décidera finalement de tout. Sur un nouveau centre de Moreira, Lukebakio trouve la latte, mais Youri Tielemans a été fautivement taclé par un défenseur sénégalais : la VAR intervient. Après d'incompréhensibles tergiversations, le penalty est accordé, et c'est le capitaine qui se fait justice lui-même (119e, 3-2). C'est un petit miracle, comparable à celui de Rostov-sur-le-Don en 2018 : le tournoi des Diables Rouges est enfin bien lancé...

Les compositions

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Belgique Belgique
Courtois Thibaut 90' 6.66 3
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
Plus de stats
Castagne Timothy 90' 6.84 5
  • Précision des passes: 52/59 (88.1%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Mechele Brandon   90' 6.38 10
  • Précision des passes: 121/130 (93.1%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Theate Arthur 90' 6.79 8
  • Précision des passes: 104/111 (93.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
De Cuyper Maxim 78' 6.29 10
  • Précision des passes: 22/29 (75.9%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Tielemans Youri ⚽ ⚽ 90' 8.5 4
  • Buts: 2
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 54/65 (83.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Vanaken Hans 63' 6.28 8
  • Précision des passes: 29/30 (96.7%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Doku Jérémy 56' 6.59 5
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/4
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
De Bruyne Kevin 56' 6.22 6
  • Précision des passes: 21/28 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Trossard Leandro A 90' 7.7 8
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 34/43 (79.1%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
Plus de stats
De Ketelaere Charles 45' 6.22 4
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Debast Zeno 0'  
Witsel Axel 0'  
Lukaku Romelu 45' 8.1 5
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Lammens Senne 0'  
Penders Mike 0'  
Lukebakio Dodi 34' 6.38 5
  • Précision des passes: 22/30 (73.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Meunier Thomas A 12' 6.53 6
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 24/30 (80%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
De Winter Koni 0'  
Seys Joaquin 0'  
Moreira Diego 27' 6.02 4
  • Précision des passes: 10/14 (71.4%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
Plus de stats
Saelemaekers Alexis 0'  
Raskin Nicolas 34' 6.48 6
  • Précision des passes: 47/54 (87%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Onana Amadou 0' 6.05  
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
Plus de stats
Ngoy Nathan 0'  
Fernandez Pardo Matias 0'  
 

Sénégal Sénégal
Diaw Mory 90' 6.14 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 11/35 (31.4%)
  • Ballons perdus: 25
Plus de stats
Diatta Krepin 90' 6.74 -
  • Précision des passes: 73/83 (88%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/4
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
Plus de stats
Niakhate Moussa A 90' 7.38 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 76/80 (95%)
  • Passes clés: 2
Plus de stats
Jakobs Ismail 90' 6.19 -
  • Précision des passes: 25/31 (80.6%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
Plus de stats
Gueye Pape Alassane 66' 6.26 -
  • Précision des passes: 27/33 (81.8%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Diarra Habib 73' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 29/31 (93.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Ciss Pathé 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 78/85 (91.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Gueye Idrissa Gana 90' 6.48 -
  • Précision des passes: 44/50 (88%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Ndiaye Iliman 73' 6.36 -
  • Précision des passes: 23/27 (85.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Sarr Ismaïla 90' 8.05 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 19/28 (67.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/5
  • Tirs sur le cadre: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/5
Plus de stats
Mané Sadio 90' 6.84 -
  • Précision des passes: 24/28 (85.7%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/4
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Banc
Mbaye Ibrahim 17' 6.96 -
  • Précision des passes: 19/20 (95%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Diouf El Hadji Malick 0' 6.36  
  • Précision des passes: 8/15 (53.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Sapoko Ndiaye Bara 0' 6.46  
  • Précision des passes: 11/12 (91.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Diouf Yehvann 0'  
Sarr Mamadou 0'  
Koulibaly Kalidou 0'  
Seck Abdoulaye 0'  
Diao Assane 0'  
Camara Lamine   24' 6.3 -
  • Précision des passes: 26/30 (86.7%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Dieng Bamba 0'  
Jackson Nicolas 0' 6.04  
  • Précision des passes: 3/7 (42.9%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Ndiaye Cherif 0'  
Mendy Edouard 0'  
Sarr Pape 17' 6.63 -
  • Précision des passes: 25/29 (86.2%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Mendy Antoine 0'  
Revivre Belgique - Sénégal

présentation (du match)

Voici le onze de départ attendu des Diables Rouges face au Sénégal

Voici le onze de départ attendu des Diables Rouges face au Sénégal

01/07

Les Diables Rouges jouent ce soir - 13h, heure de Seattle - contre l’un des adversaires les plus physiques et les plus rapides du tournoi. Il faudra donc que tout le monde ...

Coupe du Monde

 1/16 Finales
Afrique du Sud Afrique du Sud 0-1 Canada Canada
Brésil Brésil 2-1 Japon Japon
Allemagne Allemagne 1-1P Paraguay Paraguay
Pays-Bas Pays-Bas 1-1P Maroc Maroc
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 1-2 Norvège Norvège
France France 3-0 Suède Suède
Mexique Mexique 2-0 Equateur Equateur
Angleterre Angleterre 2-1 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Belgique Belgique 3-2* Sénégal Sénégal
Etats-Unis Etats-Unis 02:00 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Espagne Espagne 21:00 Autriche Autriche
Portugal Portugal 03/07 Croatie Croatie
Suisse Suisse 03/07 Algérie Algérie
Australie Australie 03/07 Egypte Egypte
Argentine Argentine 04/07 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Colombie Colombie 04/07 Ghana Ghana
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