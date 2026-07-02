Miracle à Seattle : les Diables Rouges reviennent de très loin face au Sénégal !

Déplorables pendant près de 80 minutes, les Diables Rouges s'en sont sortis par un trou de souris pour forcer les prolongations, puis les tirs au but... du moins croyait-on. Un penalty en toute dernière seconde a fini par sauver la Belgique, qui est en 8e de finale sur un petit miracle.

Finir premier de groupe et devoir se coltiner le champion (sportif) d'Afrique, ce n'était pas un cadeau, on le savait. Mais la confiance engrangée contre la Nouvelle-Zélande a été suffisante pour que Rudi Garcia fasse confiance au même onze - pas question, donc, de répondre au défi physique du Sénégal dans ce 16e de finale à Seattle.

Mais bien vite, on comprend que les conditions météo plus adaptées au jeu belge ne vont pas être un facteur. C'est en effet le Sénégal qui prend le ballon à son compte face à des Diables Rouges attentistes. Le flanc droit de Castagne subit face à Sadio Mané, celui de De Cuyper face à Ilimane N'diaye qui envoie un premier centre très dangereux (11e).

Des Diables méconnaissables

La première grosse alerte vient cependant de la gauche : sur un centre de Jakobs, Courtois se loupe dans sa sortie et Ismaïla Sarr trouve... le poteau (13e). Ce sont ensuite Diatta et Gana Gueye qui tentent leur chance de loin face à une défense belge aux abois (17e). Mechele, si impérial durant trois matchs, est à la rue. C'est lui qui est battu par Sarr dont la tête heurte encore le poteau : cette fois, Habib Diarra suit bien (25e, 0-1).

Après le fameux "coaching break" cher à Garcia, les choses changent un peu : Doku, transparent, passe côté droit, surtout pour permettre à Trossard d'aider un De Cuyper en grande difficulté. Ca n'aide pas Jeremy, dont les accélérations ne passent que très rarement. Un une-deux sénégalais passe, mais la frappe de Mané s'écrase sur Courtois (37e). Maxim De Cuyper rentre dans son match : il tente une frappe somptueuse que Mory Diaw, très attentif dans ce match, claque en corner (45e). Ce sera la seule grosse occasion belge dans une première mi-temps timorée.





Nettement inférieurs au Sénégal, les Diables coulent

Aux grands maux les grands remèdes : Rudi Garcia, parce qu'il n'a visiblement pas d'autre plan, fait monter Romelu Lukaku dès la mi-temps. Manque de chance : le "plan" tombe directement à l'eau. Après que Habib Diarra ait manqué l'immanquable sur un service trois étoiles de Mané (51e), c'est un véritable caviar de Niakhaté dans le dos d'un Mechele totalement largué qui va chercher Ismaïla Sarr. La conclusion de ce dernier ne doit rien à personne (51e, 0-2).

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À partir de ce moment, c'est branle-bas-de-combat : Doku et De Bruyne sortent, sacré symbole, après une prestation nettement insuffisante. Dodi Lukebakio rentre, tente quelques arabesques (62e). Mechele est encore pris dans le dos, sans conséquences. Les changements de Garcia nous laissent perplexe, et on aurait aimé être une petite souris pour entendre le discours durant le deuxième "hydration break"... qui se termine par une dispute entre Trossard et Tielemans, séparés par Raskin.

La coccinelle à Rudi

Lukebakio est monté pour tenter sa spéciale, et il la tente, encore et encore, jusqu'à frôler la lucarne de Diaw (78e). Mais il offre aussi un ballon de 0-3 à Sadio mané d'une terrible passe en retrait dans la foulée. Le Sénégal manque cependant de tuer le match, et va le regretter : sur un bon pressing de Moreira, un ballon trouve Meunier qui va chercher Romelu Lukaku au premier poteau (86e, 1-2).

De nulle part, la Belgique va bel et bien s'en sortir : un long ballon de Leandro Trossard va chercher la tête de... Youri Tielemans, qui profite d'une sortie catastrophique de Diaw. C'est 2-2 et c'est cruel pour les Lions de la Teranga (89e). Après tout, Rudi Garcia avait peut-être raison de dire que les coccinelles, comme celle amenée en salle de presse lundi, portent bonheur...

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Les deux équipes seront attentistes durant les prolongations, comme c'est souvent le cas, un but encaissé étant plus que probablement synonyme d'élimination. Seule la Belgique, cependant, se procure des occasions durant la première période via Lukaku trouvé par Castagne (101e), ou une frappe optimiste de Raskin qui passe devant tout le monde (105e). Mais la première énorme occasion est pour le Sénégal : un centre en retrait trouve Pape Sarr, tout seul, qui ne cadre pas (109e).

On semble se diriger tout droit vers les tirs au but... mais c'est plutôt un penalty qui décidera finalement de tout. Sur un nouveau centre de Moreira, Lukebakio trouve la latte, mais Youri Tielemans a été fautivement taclé par un défenseur sénégalais : la VAR intervient. Après d'incompréhensibles tergiversations, le penalty est accordé, et c'est le capitaine qui se fait justice lui-même (119e, 3-2). C'est un petit miracle, comparable à celui de Rostov-sur-le-Don en 2018 : le tournoi des Diables Rouges est enfin bien lancé...