Rudi Garcia est superstitieux... et Walfoot lui a peut-être porté chance

Moment cocasse lors de sa table ronde avec la presse ce lundi : Rudi Garcia s'est interrompu à la vue d'une... coccinelle, qu'il a pris le temps d'accompagner dehors.

C'est un pan de sa personnalité qu'on ne connaissait pas vraiment : Rudi Garcia s'avère apparemment un peu superstitieux, et un véritable amoureux des animaux. Ce lundi, après quelques minutes de son interview en mode "table ronde" (un format plus détendu que la conférence de presse), le sélectionnneur des Diables Rouges s'est interrompu à la vue... d'une coccinelle.

"Ca, messieurs, ça porte bonheur", lance-t-il avec un grand sourire. "Veuillez m'excuser mais je vais l'amener sur la terrasse, il faut prendre soin des animaux". Garcia s'empare alors délicatement de la bête à bon dieu, et sort de la pièce sous le regard mi-incrédule mi-hilare de la presse rassemblée.

Quelques minutes plus tard, et après quelques blagues des journalistes à l'intention du responsable presse David Steegen ("on espère que tu comptes le temps additionnel..."), Rudi Garcia faisait son retour pour reprendre un entretien... qui ne sera pas vraiment prolongé pour la peine.

Walfoot va-t-il porter chance aux Diables Rouges ?

Petit détail amusant : cette coccinelle, c'est votre serviteur qui l'a amenée - involontairement bien sûr - dans la salle d'interview. La bestiole se trouvait sur notre sac à dos dans le lobby, puis a grimpé le long de notre cou, avant de s'envoler pour atterrir sur la table.

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Rudi Garcia est-il réellement superstitieux ? La plupart des coachs et des joueurs, en réalité, le sont un peu. Ce n'est pas notre cas du tout, mais on ne peut qu'espérer avoir amené un peu de chance aux Diables Rouges avec cet intermède assez sympathique.