Date: 15/06/2026 21:00
Compétition: Coupe du Monde
journée: Journée 1
Stade: Lumen Field

Lukaku nous sauve déjà : les Diables Rouges évitent le pire face à une Egypte nettement supérieure

Florent Malice
Florent Malice depuis le Seattle Stadium
| Commentaire
Lukaku nous sauve déjà : les Diables Rouges évitent le pire face à une Egypte nettement supérieure
Photo: © photonews

La Belgique, comme on pouvait s'y attendre, a souffert face à une Egypte qui a tout donné et aurait mérité plus qu'un point.

C'est presque devenu une tradition belge : les Diables Rouges ont bien du mal à rentrer dans leurs tournois. Après l'Algérie en 2014, le Panama en 2018 qui leur avait résisté une mi-temps et, plus récemment, la défaite inaugurale contre la Slovaquie à l'Euro 2024, c'est désormais l'Égypte qui a posé de sérieux problèmes aux hommes de Rudi Garcia.

Un Garcia qui avait décidé d'aligner exactement le même onze que face à la Tunisie. L'humiliation subie par les Aigles de Carthage la veille aurait pourtant dû nous rappeler que cette belle victoire ne signifiait pas grand chose. Dès l'entame de match, un nom se démarque : Emam Ashour, très remuant. La première occasion, cependant, est belge : Kevin De Bruyne frappe de peu à côté (7e). 

Ce sera le seul tir vraiment dangereux des Belges dans une première période calamiteuse. Jeremy Doku est totalement muselé sur son flanc droit, au point où Garcia décide de le faire changer de flanc avec un Trossard toujours aussi calamiteux en grand tournoi avec les Diables Rouges. Mais la palme du joueur le moins dans son match revient peut-être à Amadou Onana, qui force Castagne à prendre un carton jaune rapide pour compenser une absence (14e).

Personne, par contre, ne compense son absence sur l'ouverture du score égyptienne signée Emam Ashour, laissé seul par Onana mais aussi par Meunier (19e, 0-1). Les Pharaons mènent logiquement face à une Belgique qui montre son mauvais profil. Non seulement la Belgique ne crée aucun danger, les rares impulsions venant d'un De Bruyne laissé bien trop seul par un front offensif aux fraises, mais il faut même que Thibaut Courtois sauve les meubles à deux reprises : d'abord sur une frappe de Zico (33e), et enfin sur une grossière erreur de Nathan Ngoy, pourtant jusque là l'un des rares à sauver (44e). 

Garcia ne fait pas de changement à la pause, à la surprise générale... et l'Egypte reprend sur les mêmes bases, en mettant les Diables dans les cordes : Zico gâche une énorme opportunité en supériorité numérique en contre (48e). Le premier dribble de Doku à passer offre un excellent coup-franc à Kevin De Bruyne, qui enroule sur le poteau (53e). Pas le temps de regretter : sur le contre, Castagne doit revenir en urgence devant Zico (54e)... puis Mechele (55e) et Courtois (56e) sauvent les meubles, devant Marmoush et Salah. 

Lukaku exorcise déjà les démons de 2022 

Les montées au jeu de De Cuyper et surtout Nicolas Raskin font du bien aux Diables, qui montent en puissance : Tielemans reprend de volée juste à côté sur un corner (61e). Mais on sait que la situation est sérieuse quand on voit Romelu Lukaku monter au jeu à la 66e. L'improbable survient alors : sur un bon ballon de Tielemans, Meunier envoie un centre qui trouve... presque Romelu : ce dernier force Heny à pousser le ballon dans ses propres filets (1-1, 66e). 

Lukaku Romelu - De Bruyne Kevin
© photonews

Sans briller, les Belges commencent à se trouver un peu plus, à l'image d'une belle combinaison entre Trossard et Meunier (73e). Il faut un arrêt extraordinaire de Shoubir sur une tête de Brandon Mechele, l'un des meilleurs (si pas le meilleur) Diables ce lundi, pour empêcher ce qui aurait tout l'air d'un braquage (83e). C'est d'ailleurs encore Mechele qui doit sauver les meubles à plusieurs reprises, devant Heny puis sur un ballon qui traîne très dangereusement (85e, 90e). 

Le braquage n'aura pas lieu, même si Mechele - homme du match incontestable - s'offre encore une ultime occasion sur un coup-franc depuis le côté gauche. Mais les Diables Rouges peuvent s'estimer heureux : ce match, ils auraient dû le perdre. Il faudra montrer autre chose pour finir premiers du groupe...

Les compositions

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Belgique Belgique
Courtois Thibaut 90' 6.56 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
Plus de stats
Meunier Thomas 90' 6.32 -
  • Précision des passes: 34/42 (81%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Mechele Brandon 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 57/59 (96.6%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Ngoy Nathan 90' 6.83 -
  • Précision des passes: 68/70 (97.1%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Castagne Timothy   56' 6.29 -
  • Précision des passes: 21/25 (84%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Tielemans Youri 90' 6.84 -
  • Précision des passes: 36/43 (83.7%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Onana Amadou 56' 6.57 -
  • Précision des passes: 31/36 (86.1%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
Plus de stats
Trossard Leandro 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 32/36 (88.9%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
Plus de stats
De Bruyne Kevin 86' 6.36 -
  • Précision des passes: 29/37 (78.4%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Doku Jérémy 86' 6.15 -
  • Précision des passes: 20/25 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/5
  • Dribbles réussis: 1/7 (14.3%)
Plus de stats
De Ketelaere Charles 66' 6.22 -
  • Précision des passes: 20/25 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Banc
Theate Arthur 0'  
De Cuyper Maxim   34' 5.94 -
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
Plus de stats
Witsel Axel 0'  
Lukaku Romelu 24' 6.8 -
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Lammens Senne 0'  
Penders Mike 0'  
Lukebakio Dodi 0'  
De Winter Koni 0'  
Seys Joaquin 0'  
Moreira Diego 0'  
Vanaken Hans 4' 5.82  
Plus de stats
Saelemaekers Alexis 0'  
Raskin Nicolas 34' 6.12 -
  • Précision des passes: 13/21 (61.9%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Fernandez Pardo Matias 4' 6.47  
Plus de stats
 

Egypte Egypte
Shobeir Mostafa 90' 6.91 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 6/16 (37.5%)
Plus de stats
Ahmed Fatouh   88' 6.34 -
  • Précision des passes: 30/38 (78.9%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Hany Mohamed 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 25/32 (78.1%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Ibrahim Yasser 90' 7.29 -
  • Précision des passes: 49/53 (92.5%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Attia Marwan   90' 6.56 -
  • Précision des passes: 40/50 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Lasheen Mohanad Mostafa 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 25/30 (83.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Fathi Hamdi 88' 7.22 -
  • Précision des passes: 34/39 (87.2%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Zico Mostafa 76' 6.36 -
  • Précision des passes: 16/21 (76.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Ashour Emam 71' 7.6 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 19/28 (67.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Ghaly Mohamed Salah A 76' 7.3 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 17/18 (94.4%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Marmoush Omar 90' 6.37 -
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/5
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
Plus de stats
Banc
Abdelkarim Hamza 14' 6.54 -
Plus de stats
Ibrahim Adel 2' 6.32  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Alaa Mohamed 0'  
Alaa Tarek 0'  
Mahmoud Saber 0'  
Abdelmaguid Hossam 0'  
Al Shenawi Mohamed 0'  
Rabia Rami Hisham Abdel Aziz 19' 6.69 -
  • Précision des passes: 19/21 (90.5%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Abdel Monem Mohamed 0'  
Trezeguet 0'  
Hassan Haissem 0'  
Hafez Ramadan Karim 2' 6.23  
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
Plus de stats
Soliman Al Mahdi 0'  
Emad Nabil 0'  
Sayed Ahmed 14' 6.03 -
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Revivre Belgique - Egypte

Coupe du Monde

 Journée 1
Mexique Mexique 2-0 Afrique du Sud Afrique du Sud
Corée du Sud Corée du Sud 2-1 République tchèque République tchèque
Canada Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Etats-Unis Etats-Unis 4-1 Paraguay Paraguay
Quatar Quatar 1-1 Suisse Suisse
Brésil Brésil 1-1 Maroc Maroc
Haïti Haïti 0-1 Ecosse Ecosse
Australie Australie 2-0 Turquie Turquie
Allemagne Allemagne 7-1 Curacao Curacao
Pays-Bas Pays-Bas 2-2 Japon Japon
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 1-0 Equateur Equateur
Suède Suède 5-1 Tunisie Tunisie
Espagne Espagne 0-0 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Belgique Belgique 1-1 Egypte Egypte
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
France France 16/06 Sénégal Sénégal
Iraq Iraq 17/06 Norvège Norvège
Argentine Argentine 17/06 Algérie Algérie
Autriche Autriche 17/06 Jordanie Jordanie
Portugal Portugal 17/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Angleterre Angleterre 17/06 Croatie Croatie
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Ouzbékistan Ouzbékistan 18/06 Colombie Colombie
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