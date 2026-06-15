Lukaku nous sauve déjà : les Diables Rouges évitent le pire face à une Egypte nettement supérieure

La Belgique, comme on pouvait s'y attendre, a souffert face à une Egypte qui a tout donné et aurait mérité plus qu'un point.

C'est presque devenu une tradition belge : les Diables Rouges ont bien du mal à rentrer dans leurs tournois. Après l'Algérie en 2014, le Panama en 2018 qui leur avait résisté une mi-temps et, plus récemment, la défaite inaugurale contre la Slovaquie à l'Euro 2024, c'est désormais l'Égypte qui a posé de sérieux problèmes aux hommes de Rudi Garcia.

Un Garcia qui avait décidé d'aligner exactement le même onze que face à la Tunisie. L'humiliation subie par les Aigles de Carthage la veille aurait pourtant dû nous rappeler que cette belle victoire ne signifiait pas grand chose. Dès l'entame de match, un nom se démarque : Emam Ashour, très remuant. La première occasion, cependant, est belge : Kevin De Bruyne frappe de peu à côté (7e).

Ce sera le seul tir vraiment dangereux des Belges dans une première période calamiteuse. Jeremy Doku est totalement muselé sur son flanc droit, au point où Garcia décide de le faire changer de flanc avec un Trossard toujours aussi calamiteux en grand tournoi avec les Diables Rouges. Mais la palme du joueur le moins dans son match revient peut-être à Amadou Onana, qui force Castagne à prendre un carton jaune rapide pour compenser une absence (14e).

Personne, par contre, ne compense son absence sur l'ouverture du score égyptienne signée Emam Ashour, laissé seul par Onana mais aussi par Meunier (19e, 0-1). Les Pharaons mènent logiquement face à une Belgique qui montre son mauvais profil. Non seulement la Belgique ne crée aucun danger, les rares impulsions venant d'un De Bruyne laissé bien trop seul par un front offensif aux fraises, mais il faut même que Thibaut Courtois sauve les meubles à deux reprises : d'abord sur une frappe de Zico (33e), et enfin sur une grossière erreur de Nathan Ngoy, pourtant jusque là l'un des rares à sauver (44e).





Garcia ne fait pas de changement à la pause, à la surprise générale... et l'Egypte reprend sur les mêmes bases, en mettant les Diables dans les cordes : Zico gâche une énorme opportunité en supériorité numérique en contre (48e). Le premier dribble de Doku à passer offre un excellent coup-franc à Kevin De Bruyne, qui enroule sur le poteau (53e). Pas le temps de regretter : sur le contre, Castagne doit revenir en urgence devant Zico (54e)... puis Mechele (55e) et Courtois (56e) sauvent les meubles, devant Marmoush et Salah.

Lukaku exorcise déjà les démons de 2022

Les montées au jeu de De Cuyper et surtout Nicolas Raskin font du bien aux Diables, qui montent en puissance : Tielemans reprend de volée juste à côté sur un corner (61e). Mais on sait que la situation est sérieuse quand on voit Romelu Lukaku monter au jeu à la 66e. L'improbable survient alors : sur un bon ballon de Tielemans, Meunier envoie un centre qui trouve... presque Romelu : ce dernier force Heny à pousser le ballon dans ses propres filets (1-1, 66e).

© photonews

Sans briller, les Belges commencent à se trouver un peu plus, à l'image d'une belle combinaison entre Trossard et Meunier (73e). Il faut un arrêt extraordinaire de Shoubir sur une tête de Brandon Mechele, l'un des meilleurs (si pas le meilleur) Diables ce lundi, pour empêcher ce qui aurait tout l'air d'un braquage (83e). C'est d'ailleurs encore Mechele qui doit sauver les meubles à plusieurs reprises, devant Heny puis sur un ballon qui traîne très dangereusement (85e, 90e).

Le braquage n'aura pas lieu, même si Mechele - homme du match incontestable - s'offre encore une ultime occasion sur un coup-franc depuis le côté gauche. Mais les Diables Rouges peuvent s'estimer heureux : ce match, ils auraient dû le perdre. Il faudra montrer autre chose pour finir premiers du groupe...