Etats-Unis
Australie
Cameron Burgess 11'
1-0
Alex Freeman 43'
2-0
Etats-Unis - Australie (Coupe du Monde 2026)
Rencontre du Journée 2 en Coupe du Monde 2026 entre Etats-Unis et Australie.
|Date:
|19/06/2026 21:00
|Compétition:
|Coupe du Monde
|journée:
|Journée 2
|Stade:
|Lumen Field
Les compositions
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Live
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Fin
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96
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Weston McKennie
Giovanni Reyna
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90+6
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Folarin Balogun
Haji Wright
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90+3
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Carte jaune pour Chris Richards
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89
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Carte jaune pour Folarin Balogun
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89
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Carte jaune pour Jacob Italiano
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88
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Carte jaune pour Harry Souttar
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80
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Sergino Dest
Joe Scally
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80
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Antonee Robinson
Auston Trusty
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78
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Paul Okon-Engstler
Jackson Irvine
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74
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Ricardo Pepi
Sebastian Berhalter
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61
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Mathew Allan Leckie
Cristian Volpato
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56
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Carte jaune pour Antonee Robinson
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Mi-temps
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45
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Mohamed Toure
Nestory Irankunda
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45
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Nishan Velupillay
Conor Metcalfe
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45
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Cameron Burgess
Jason Geria
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43
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But de Alex Freeman
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32
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Carte jaune pour Alessandro Circati
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16
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Carte jaune pour Jordan Bos
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11
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But contre son camp de Cameron Burgess: -
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1
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Etats-Unis - Australie: 0-0