Etats-Unis Etats-Unis
2-0
Australie Australie
Etats-Unis
Australie
Cameron Burgess 11'
1-0
Alex Freeman 43'
2-0

Etats-Unis - Australie (Coupe du Monde 2026)

Rencontre du Journée 2 en Coupe du Monde 2026 entre Etats-Unis et Australie.

Date: 19/06/2026 21:00
Compétition: Coupe du Monde
journée: Journée 2
Stade: Lumen Field

Les compositions

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Etats-Unis Etats-Unis
Balogun Folarin   90' 8.8 -
  • Précision des passes: 9/14 (64.3%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Freese Matt 90' 6.7 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 5/17 (29.4%)
Plus de stats
Robinson Antonee   80' 7.4 -
  • Précision des passes: 39/44 (88.6%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Ream Tim 90' 7.4 -
  • Précision des passes: 68/76 (89.5%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
Plus de stats
Richards Chris   90' 7.3 -
  • Précision des passes: 91/95 (95.8%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Freeman Alex 90' 8.7 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 59/65 (90.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Tillman Malik 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 35/42 (83.3%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 3/8 (37.5%)
  • Ballons perdus: 23
Plus de stats
Adams Tyler 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 58/68 (85.3%)
  • Passes clés: 1
  • Interceptions: 4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Pepi Ricardo 74' 6.5 -
  • Précision des passes: 12/17 (70.6%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
McKennie Weston 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 28/35 (80%)
  • Passes clés: 3
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Dest Sergino 80' 7.7 -
  • Précision des passes: 23/24 (95.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Banc
Turner Matt 0'  
Trusty Auston 10' 7.0 -
Plus de stats
Reyna Giovanni 0' 6.8  
Plus de stats
Aaronson Brenden 0'  
Robinson Miles 0'  
Berhalter Sebastian 16' 6.9 -
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Roldan Cristian 0'  
Arfsten Max 0'  
Wright Haji 0' 6.5  
Plus de stats
Weah Timothy 0'  
McKenzie Mark 0'  
Scally Joe 10' 7.1 -
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Brady Chris 0'  
Zendejas Alejandro 0'  
 

Australie Australie
Toure Mohamed 45' 6.5 -
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Beach Patrick 90' 6.0 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Bos Jordan   90' 5.7 -
  • Précision des passes: 21/25 (84%)
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
Plus de stats
Burgess Cameron 45' 6.1 -
  • Précision des passes: 9/19 (47.4%)
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Plus de stats
Souttar Harry   90' 5.6 -
  • Précision des passes: 22/31 (71%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
Plus de stats
Circati Alessandro   90' 6.0 -
  • Précision des passes: 21/30 (70%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Italiano Jacob   90' 5.7 -
  • Précision des passes: 20/26 (76.9%)
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
  • Précision des centres: 0/6 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Velupillay Nishan 45' 6.4 -
  • Précision des passes: 3/8 (37.5%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
Plus de stats
Okon-Engstler Paul 78' 6.5 -
  • Précision des passes: 31/33 (93.9%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des longs ballons: 5/5 (100%)
Plus de stats
O'Neill Aiden 90' 5.6 -
  • Précision des passes: 26/38 (68.4%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/4
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Plus de stats
Leckie Mathew Allan 61' 6.3 -
  • Précision des passes: 7/12 (58.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Ryan Mathew 0'  
Degenek Milos 0'  
Geria Jason 45' 5.9 -
  • Précision des passes: 10/17 (58.8%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Metcalfe Conor 45' 6.2 -
  • Précision des passes: 10/15 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Hrustic Ajdin 0'  
Mabil Awer 0'  
Izzo Paul 0'  
Devlin Cameron 0'  
Trewin Kai 0'  
Behich Aziz 0'  
Irankunda Nestory 45' 6.4 -
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Volpato Cristian 29' 7.0 -
  • Précision des passes: 14/17 (82.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 5/5 (100%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Irvine Jackson 12' 5.8 -
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Herrington Lucas 0'  
Yengi Tete 0'  

Live



Arbitre 		Fin
Qu'avez-vous pensé du match? Laissez-nous vos commentaires.
96
 remplacé Weston McKennie
remplaçant Giovanni Reyna
90+6
 remplacé Folarin Balogun
remplaçant Haji Wright
90+3
  Carte jaune pour Chris Richards
89
  Carte jaune pour Folarin Balogun
89
  Carte jaune pour Jacob Italiano
88
  Carte jaune pour Harry Souttar
80
 remplacé Sergino Dest
remplaçant Joe Scally
80
 remplacé Antonee Robinson
remplaçant Auston Trusty
78
 remplacé Paul Okon-Engstler
remplaçant Jackson Irvine
74
 remplacé Ricardo Pepi
remplaçant Sebastian Berhalter
61
 remplacé Mathew Allan Leckie
remplaçant Cristian Volpato
56
  Carte jaune pour Antonee Robinson


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45
 remplacé Mohamed Toure
remplaçant Nestory Irankunda
45
 remplacé Nishan Velupillay
remplaçant Conor Metcalfe
45
 remplacé Cameron Burgess
remplaçant Jason Geria
43

But 		But de Alex Freeman
32
  Carte jaune pour Alessandro Circati
16
  Carte jaune pour Jordan Bos
11

But contre son camp 		But contre son camp de Cameron Burgess: -
1
 Etats-Unis - Australie: 0-0

Coupe du Monde

 Journée 2
République tchèque République tchèque 1-1 Afrique du Sud Afrique du Sud
Suisse Suisse 4-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Canada Canada 6-0 Quatar Quatar
Mexique Mexique 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Etats-Unis Etats-Unis 2-0 Australie Australie
Ecosse Ecosse 0-1 Maroc Maroc
Brésil Brésil 3-0 Haïti Haïti
Turquie Turquie 0-1 Paraguay Paraguay
Pays-Bas Pays-Bas 5-1 Suède Suède
Allemagne Allemagne 2-1 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Equateur Equateur 0-0 Curacao Curacao
Tunisie Tunisie 0-4 Japon Japon
Espagne Espagne 4-0 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Belgique Belgique 0-0 Iran Iran
Uruguay Uruguay 2-2 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1-3 Egypte Egypte
Argentine Argentine 2-0 Autriche Autriche
France France 3-0 Iraq Iraq
Norvège Norvège 3-2 Sénégal Sénégal
Jordanie Jordanie 1-2 Algérie Algérie
Portugal Portugal 5-0 Ouzbékistan Ouzbékistan
Angleterre Angleterre 0-0 Ghana Ghana
Panama Panama 01:00 Croatie Croatie
Colombie Colombie 04:00 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
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